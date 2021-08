In opspraak geraakte turncoach Patrick Kiens stopt ‘moegestreden’ als coach van Pax

Coach Patrick Kiens kijkt toe bij een oefening van zijn pupil Eythora Thorsdottir. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Volgens berichtgeving van het Noordhollands Dagblad heeft Kiens, de succesvolle man achter de carrière van drievoudig Europees medaillewinnaar Eythora Thorsdottir, een mail gestuurd aan turnsters en ouders dat hij ‘moegestreden’ is, dat de KNGU hem duidelijk heeft gemaakt dat er voor hem geen plaats meer is in het Nederlandse turnen en dat zijn passie en plezier in turnen daarmee ‘volledig weg’ is. Aan de Volkskrant laat Kiens weten: ‘Ik wil niets meer met turnen te maken hebben, voorlopig.’

Mogelijk keert de trainer terug in de danswereld. Hij staat bekend als een van de allerbeste choreografen in de turnwereld en schreef de vloeroefeningen van Nederlandse turnsters. Buitenlandse bonden nodigen hem uit voor masterclasses.

Zware kritiek

Kiens kwam, net als tal van andere turncoaches, vorige zomer onder zware kritiek te staan, toen de bekentenis van oud-bondscoach Gerrit Beltman een vloed van beschuldigingen over mentaal, emotioneel en fysiek geweld op gang bracht. De turnsters, onder aanvoering van Petra Witjes en Stephanie Tijmes, spraken zich in een alliantie uit. In Hoofddorp hield men vast aan de waardering voor het werk van Kiens.

In totaal 25 coaches werden het voorbije jaar bij de tuchtcommissie ISR (Instituut Sport Rechtspraak) aangeklaagd. Kiens werd in evenals bondscoach Wiersma vrijgesproken van de beschuldigingen. De aanklager ging na de uitspraak van 22 juni in beroep.

Schikking

Kiens heeft vervolgens, aldus het NHD, een schikking geaccepteerd: een voorwaardelijke schorsing van het lidmaatschap van de KNGU voor de duur van zes maanden, met een proeftijd van twee jaar. De eerdere eis was drie maanden voorwaardelijk.

Met Kiens vertrekt diens assistent Daymon Montaigne-Jones bij Pax. Pupil Eythora Thorsdottir, wegens een enkelblessure teleurstellend presterend bij de Olympische Spelen van Tokio, gaat een jaar met sabbatical. Zij liet zich in Japan, zonder succes, begeleiden door de Amerikaanse topcoach Aimee Boorman.