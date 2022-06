In opspraak geraakte directeur Ralph Keuning stapt op bij museum De Fundatie

Ralph Keuning bij een schilderij in het museum De Fundatie. Beeld AVROTROS

De positie van Keuning was eerder onderwerp van discussie nadat de klachten naar buiten kwamen. Volgens de medewerkers zou Keuning een 'narcist’ zijn die met zijn manier van communiceren personeelsheden hard aanpakte. Sommigen voelden zich ‘murw geslagen’ door het ‘grillige’ en ‘autoritaire’ karakter en gedrag van Keuning.

De raad van toezicht van De Fundatie stelde een onafhankelijk onderzoek in naar de klachten. Uit het onderzoek bleek dat de ‘spanning in de organisatie’ verband hield met ‘de wijze van communiceren van de directeur-bestuurder’. De communicatie van Keuning werd als ‘sterk directief en vaak ook confronterend’ ervaren. Keuning bood zijn ‘oprechte excuses’ aan en beloofde beterschap aan zijn personeel. Hij kreeg een medebestuurder naast zich die zich specifiek zou bezighouden met personeel en organisatie.

Vijf maanden later stapt Keuning dan toch op. Het is onduidelijk of de klachten van werknemers daar de aanleiding voor zijn. Wel schrijft het museum in een verklaring dat de werkcultuur moet veranderen. De Fundatie gaat de komende tijd op zoek naar een opvolger voor Keuning.

Groei bezoekersaantallen

Keuning was vijftien jaar directeur van De Fundatie en wist met het Zwolse museum een groot publiek te bereiken. Van 20 duizend bezoekers per jaar groeide het aantal naar 250 duizend. Hij wist de collectie van het museum flink te vernieuwen en programmeerde meer eigentijdse kunst. Ook wist Keuning het museum onder zijn leiding letterlijk uit te breiden met de opvallende eivormige uitbouw op het dak van het klassieke gebouw in het centrum van Zwolle.

De enorme groei van het museum zou ook een van de redenen zijn dat Keuning steeds vaker botste met het personeel. Zo zou de organisatie qua personeel niet mee zijn gegroeid met de toenemende bezoekersaantallen en werd er steeds meer van medewerkers gevraagd.

De komende tijd gaat Keuning aan de slag als externe adviseur voor andere opdrachtgevers, zo schrijf het museum. Bij enkele langlopende projecten zal hij in die hoedanigheid ook nog betrokken blijven bij De Fundatie.