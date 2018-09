In opspraak geraakte directeur Buma/Stemra stapt op wegens ‘bedreigende situatie’

Directeur Wim van Limpt van auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra stapt ruim twee jaar na zijn aantreden alweer op. Aanleiding is een rapport van een onafhankelijke commissie die onder meer concludeert dat er sprake is van een ‘bedreigende situatie’ bij de organisatie door ruzie tussen Van Limpt en zijn managementteam, gebrek aan capabel personeel en opmerkelijke declaraties door Van Limpt.

Wim van Limpt, directeur van Buma/Stemra

Buma/Stemra – de organisatie die van de overheid het monopolie heeft gekregen op het innen van auteursgelden – maakte dinsdag na publicatie van het rapport zijn vertrek bekend. En dat terwijl Van Limpt juist was aangesteld om een einde aan de ruzies en affaires te maken waar de auteursrechtenclub al jaren last van heeft.

Van Limpt ging na zijn aantreden voortvarend te werk en beschuldigde vorig jaar zomer de financieel directeur en het hoofd juridische zaken van gerommel met de boekhouding en het schuiven van miljoenen. Er was zelfs mogelijk sprake van ‘strafbare feiten’, bleek uit onderzoek volgens Van Limpt. De twee zitten sindsdien, met behoud van salaris, ziek thuis, waarna Van Limpt de facto in zijn eentje de directie vormde.

Daarna kwam Van Limpt zelf in opspraak door een publicatie in de Volkskrant waarin onder meer stond dat hij nogal kwistig met de creditcard van de zaak was en er onduidelijkheden op zijn cv stonden. Zo stond er bij zijn aantreden als directeur dat hij in 2007 de kans kreeg zijn horecazaken van de hand te doen, maar uit gegevens van de Kamer van Koophandel bleek dat zijn zaak in 2008 failliet ging. Een van de schuldeisers was Buma/Stemra, aan wie Van Limpt nog een rekening moest betalen voor het draaien van muziek in zijn feesttenten. De organisatie stuurde zelfs een deurwaarder achter hem aan, terwijl hij al in dienst was getreden bij Buma/Stemra.

Als directeur kocht hij onder meer dure spullen van Apple om thuis te kunnen werken. Daarnaast vloog hij standaard businessclass (ook binnen Europa), liet hij zich vervoeren per taxi terwijl hij ook een leaseauto had en huurde hij peperdure adviseurs in om hem te ondersteunen als directeur.

Vanwege deze affaires besloot de toezichthouder CvTA een onafhankelijke commissie te vragen Buma/Stemra eens door te lichten, met vrij onthutsend beeld als resultaat. Van de beschuldigingen door Van Limpt aan het adres van de financieel directeur en het hoofd juridische zaken blijft niets over. Eerder zeiden betrokkenen al dat Van Limpt het onderzoek naar deze twee personen was begonnen om ze er uit te kunnen werken. De commissie schrijft dat deze indruk ‘niet overtuigend is weggenomen’. Wat daarbij niet helpt, is dat de passage over mogelijk strafbaar handelen op expliciet verzoek van Van Limpt in de rapporten was opgenomen.

De laatste jaren is behoorlijk wat belangrijk personeel bij Buma/Stemra vertrokken, blijkt uit het rapport, waardoor de organisatie veel op ingehuurde externen leunt die fiks uit de ruif van de organisatie eten. Dat gaat uiteindelijk ten koste van de aangesloten leden – muzikanten, componisten en uitgevers – voor wie Buma/Stemra geld incasseert bij radio- en televisiestations, horecabedrijven en andere muziekgebruikers. Hoe meer kosten, hoe minder er overblijft om onder de leden te verdelen. De commissie adviseert om gekwalificeerde mensen aan te trekken en minder externen in te huren.

De commissie heeft ook de declaraties van Van Limpt bekeken en noemt een deel daarvan ‘opmerkelijk’. Zo schafte hij in nog geen half jaar tijd maar liefst vier computers aan op kosten van Buma/Stemra; een iPad, twee iMacs en een laptop van hetzelfde merk, terwijl de organisatie draait op Windows. Alles bij elkaar kostte het net geen 10 duizend euro. Tegenover de commissie verklaarde Van Limpt dat hij deze nodig had omdat hij vaak ‘op meerdere schermen’ tegelijk werkte. De declaraties werden wel goedgekeurd door de bestuursvoorzitter – oud hoofdofficier van justitie Leo de Wit – maar ‘niet duidelijk is welke normen zijn gehanteerd voor de goedkeuring’. Over het peperdure golfabonnement dat Van Limpt afsloot – bijna 40 duizend euro per jaar – schrijft de commissie dat ‘deze kosten’ nooit op ‘functionaliteit’ zijn getoetst.

De commissie heeft ook gekeken hoe Van Limpt in 2007 in dienst trad bij Buma/Stemra, maar kon dat niet achterhalen omdat zijn ‘sollicitatiebrief en kopieën van diploma’s’ ontbreken in zijn personeelsdossier. In het rapport staat wel dat Van Limpt in 2016 directeur werd na ‘een serieuze selectieprocedure’. Alleen stond er aanvankelijk in de profielschets dat de nieuwe directeur ervaring moest hebben in het leiden van een ‘vergelijkbare organisatie’, maar dat werd later geschrapt waardoor de weg open lag voor Van Limpt.

In het rapport staat een hele rits aanbevelingen voor Buma/Stemra om de organisatie weer op orde te krijgen. Zo moet er zo snel mogelijk een financieel directeur worden aangesteld en capabele medewerkers aangenomen worden. Ook moeten er duidelijke richtlijnen komen over onkostendeclaraties van de directie. Buma/Stemra laat in een reactie weten de aanbevelingen ‘voortvarend ter hand’ te zullen nemen.

Directeur Van Limpt legt eind oktober op de algemene ledenvergadering zijn taak neer. Hij schrijft dat de aanbevelingen van de commissie ‘in lijn liggen’ met de ingeslagen weg en dat er nu een ander type ‘leiderschap nodig is. Hij zal zelf als extern adviseur verbonden blijven om bij te dragen aan ‘de digitale disruptieve transformatie’.