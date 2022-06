In oost-Australië moet tussen 6 en 8 uur ’s avonds het licht uit om elektriciteitscrisis te bezweren

De Hunter Valley in Australië. Beeld AP

De Australische energieregulator AEMO neemt bovendien meer noodmaatregelen om de elektriciteitscrisis, die het oosten van het land al enkele weken kwelt, aan te pakken. Zo is de export van steenkool voor onbepaalde tijd opgeschort en woensdag werd de nationale handel in energie stilgelegd.

Sinds de oprichting van de nationale energiemarkt in 1998 kwam dat nog niet eerder voor. De ongekende maatregel was nodig, omdat energieleveranciers de stroomtekorten erger maakten door minder energie op te wekken, uit ontevredenheid over een plafond in de elektriciteitstarieven. Huishoudens zouden in het donker komen te zitten als AEMO de stroomvoorziening niet in eigen hand zou nemen, aldus de energieautoriteit.

Door sterk gestegen gas- en steenkoolprijzen, een gevolg van de oorlog in Oekraïne, verdienen energiecentrales minder aan stroom. Daarom zouden ze weigeren op volle capaciteit te draaien. Het prijsplafond was juist ingesteld omdat de net aangetreden Australische regering tijdens de verkiezingen beloofde dat burgers niet de dupe zouden worden van de hogere steenkool- en gasprijzen.

Laks

Dat is slechts een van de oorzaken van het stroomtekort. Australië worstelt vooral met de overgang van vervuilende door steenkool opgewekte stroom naar groene energie. Het land heeft als een van de grootste steenkoolproducenten genoeg vervuilende energie, waardoor de regering de afgelopen tien jaar laks is geweest met de transitie naar duurzame energie. Ook zette de vorige Australische regering alle kaarten op nieuwe projecten voor gaswinning en export van vloeibaar gas om de economie na de pandemie weer op gang te helpen.

Tweederde van de Australische energie komt van steenkoolcentrales, die niet alleen vervuilend maar ook sterk verouderd zijn. Nu zit Australië in de problemen omdat door onderhoud of sluiting van een groot aantal steenkoolcentrales 25 procent van de capaciteit niet kan worden gebruikt. Enkele steenkoolmijnen zijn bovendien onbruikbaar door overstromingen en bij andere mijnen die New South Wales van steenkool voorzien, spelen technische problemen. Deze week is daarom de export van steenkool voor onbepaalde tijd opgeschort.

Ook speelt mee dat Australië recent de meeste coronamaatregelen opzij heeft gezet en de oplevende economie voor extra vraag naar energie zorgt. Ongebruikelijk koud winterweer doet een extra beroep op de stroomvoorziening: de meeste huizen hebben geen verwarming, zijn niet geïsoleerd en extra elektrische kacheltjes vreten stroom.

Bewoners van de oostkust, waaronder de miljoenenstad Sydney, hoeven echter niet in de kou te zitten als ze het advies volgen twee uur lang het gebruik van elektrische apparaten te beperken, aldus de autoriteiten.