In oorlogstijd is elke lach een middelvinger naar de vijand: ‘Opgewekt blijven is essentieel’

Afshin Ellian weet hoe het is om onder een dictatuur in oorlogstijd te leven. Hij vluchtte van Iran naar Kabul, maar ook daar brak oorlog uit. Met zijn Afghaanse vrouw en hun pasgeboren zoon Ulysse (nu VVD-Tweede Kamerlid) vertrokken ze naar Nederland. ‘Als de mensheid hoop verliest, wordt het heel donker.’

Hoe beleven jullie deze tijd?

Afshin Ellian: ‘Ik kan er soms niet van slapen. Het begin van een verraderlijke oorlog heb ik in Iran meegemaakt toen ik veertien jaar was en de oorlog met Irak begon. Ik weet hoe een luchtalarm klinkt. Wat ik ook nog weet is dat je de eerste dag dat ze raketten en bommen gooien in paniek bent. Ook de tweede dag ben je echt angstig. Maar de derde dag wordt het al normaal. Dan kun je de geluiden van elkaar onderscheiden: wat inkomt, wat uitgaat. Je went eraan met bombardementen te leven.

‘Toen Ulysse nog in de buik van zijn moeder zat, en ik in Kabul naar haar op weg was, kwam ik in een regen van raketten terecht. Ik heb nooit zoveel bloed gezien. Er vielen ontzettend veel doden terwijl ik naar mijn vrouw rende.’ Een korte lach: ‘Toen ik de deur opendeed, kon ik haar niet vinden. De ramen waren nog heel doordat er tape op was geplakt zodat de glasscherven bij een ontploffing niet alle kanten op zouden schieten. Snel deed ik de deur open naar een andere ruimte, een soort kast. Daar zat ze, op een vensterbankje. Ze keek me lachend aan. Hier is geen glas, zei ze. Vervolgens nam ze haar buik in haar handen en zei: hier is ook geen glas. Achteraf bezien was het angstaanjagend, maar op dat moment moesten we er om lachen. Als we nu discussie voeren, grap ik weleens: het is goed als jij een half uurtje in de vensterbank gaat zitten.

‘Iedere vluchteling op televisie maakt in mijn diepste wezen iets wakker. ‘s Nachts denk ik: nu wordt een mens doodgeschoten die aan het vluchten is. Toen ik vluchtte uit Iran hoorde ik dat een familie op de grens van Afghanistan door wolven was opgegeten. Mensen werden geëxecuteerd voor iets als het uitdelen van een pamfletje. Massa-executies aan de lopende band, van kinderen van veertien tot negentigjarigen.’

Ulysse Ellian: ‘Mijn ouders hebben mij deze verhalen toen ik jong was nooit verteld. Ze wilden mijn zus en mij een onbezorgde jeugd geven. Als mij op de basisschool werd gevraagd waar ik vandaan kwam, zei ik: uit Sesamstraat. Dat had mijn vader me verteld. Wat ik zeer bewonder aan mijn ouders, en zeker aan mijn vader, is de opgewektheid. Ik ben daar zelf niet altijd goed in, maar heb me getraind. Opgewekt blijven is essentieel. Als de mensheid vertrouwen en hoop verliest, wordt het heel donker. Het kwaad is iets van alle tijden, maar je moet er op vertrouwen dat er altijd goede mensen zullen opstaan.’

Heb je weleens het verlangen om terug te gaan naar Afghanistan of Iran?

Ulysse: ‘Natuurlijk. Ik ben een gelukkige en trotse Nederlander. Als het nodig is, ben ik de eerste die zich aanmeldt om te gaan vechten. Maar van kinds af aan heb ik gemerkt dat ik anders ben. Kinderen vertelden op school dat ze in het weekeinde bij hun opa en oma, of hun tante en oom waren geweest. Die heb ik ook, maar die zijn ver weg en niet te bezoeken. Als jongvolwassene heb ik overwogen erheen te gaan. Mijn neef zei dat Kabul waarschijnlijk compleet verwoest was door de Taliban. Ik heb er verdomde spijt van dat ik niet ben gegaan. Het viel me zwaar toen ik vorige zomer besefte: het is klaar, ik ga het nooit meer zien. Ik denk niet dat we gaan meemaken dat het westen ooit nog iets doet in Afghanistan.

‘In Afghanistan hebben wij overigens geen familie meer, die zijn of dood of vertrokken. Mijn neven en nichten in Iran zou ik willen zien. Dat is toch waar je als mens naar op zoek bent: je komt niet uit het niets, je hebt een familiegeschiedenis. Voor mij begint die altijd in Tilburg, waar ik opgroeide. Ik kan naar Iran, maar dan kom ik niet levend terug. Wij kunnen daar allebei niet te veel over zeggen, maar dit regime heeft heel duidelijk gemaakt, ook naar mij, dat het beter is niet te komen, en dat ze ons in Nederland volgen.

‘In die zin hebben mijn vader en ik allebei een vrouw die zo gek is als een deur, omdat ze kozen voor een man die standpunten uitdraagt die voor onveiligheid zorgen. Dat vraagt iets van je geliefde. Zij weet dat ik door de achtergrond van mijn papa en mama de diepgewortelde overtuiging heb dat ik niet aan de zijlijn kan staan als onze manier van leven in gevaar is. Als de politie door je straat rijdt omdat je man beveiligd moet worden, dan raakt dat ook haar leven.’

Je ziet nu al die vluchtelingen aan de grens van Oekraïne, vaak jonge gezinnen met baby’s. Dat is ook wat er met jou gebeurde. Wat is jou daar later over verteld?

Ulysse: ‘Wat overeenkomt met Kyiv en Charkiv is dat Kabul, toen ik werd geboren, werd bestookt met raketten. Papa en mama hebben me verteld dat ik op de vlucht naar Nederland heel erg moest huilen, en dat ik van de Lufthansa-stewardess een rammelaar kreeg. Die heb ik altijd bewaard. Het geluid van vrijheid is voor mij dat rammelding.’

Afshin: ‘Ik was sinds mijn 17de aan het vluchten, op mijn 22ste kwamen we op uitnodiging van Nederland hierheen. Toen we op Schiphol landden, werden we verwelkomd door een ambtenaar van Buitenlandse Zaken. Dat heeft mij zo verbonden met Nederland. Ik kan me indenken dat Oekraïense vluchtelingen die de grens oversteken dat gevoel nu ook hebben. Iemand die je een hand geeft, wauw, dat was fantastisch. Ik heb echt mazzel gehad dat ik het overleefd heb.’ Weer die lach.

Had je het idee dat je het niet zou overleven?

Afshin: ‘Ik had dagen gelopen, trok op kamelen door de woestijn en de bergen naar Pakistan en later Afghanistan. Toen ik in Kabul aankwam, was ik zo ziek door de malaria en nog een andere infectieziekte’, hij lacht, ‘dat ik een maand in een soort coma heb gelegen. Ze hebben me zoveel medicijnen gegeven dat al mijn haren weg waren. Drie maanden kon ik niet goed lopen.’ Met een lach: ‘Ik was ten dode opgeschreven, maar een arts had medelijden en gaf mij desondanks medicijnen.’

Elke keer als je iets ernstigs vertelt, begin je te lachen.

Ulysse: ‘Dat is wat ik eerder vertelde over zijn opgewektheid en zijn neiging om altijd grappen te blijven maken.’

Afshin: ‘Ik heb mezelf dat aangeleerd, of eigenlijk heeft iemand anders dat gedaan. Ik ontmoette in het ziekenhuis in Kabul iemand die 25 jaar in de gevangenis had gezeten. Die kwam mij bezoeken met een van de bekendste Perzische dichters van dat moment: Siavash Kasrai. Ik voelde mij zeer vereerd, twee helden stonden daar. De dichter had tranen in zijn ogen vanwege zo’n jongen van achttien die al zoveel had meegemaakt.

‘Die oud-politieke gevangene vertelde me over de tijd dat hij een cel deelde met een Iraanse ayatollah. Er was niet veel te eten, maar ze spreidden een krantje op de grond alsof het een tafelkleed was en legden daarop de tomaten alsof ze in een duur hotel zaten. Op een dag zei hij tegen die ayatollah: wat ben je vrolijk. Ja, antwoordde die: het was een mooie dag, want ik ben buiten geweest.

‘Ik weet het, zei de politieke gevangene, je moest naar de rechtbank, wat hebben ze gezegd? Dat ik de doodstraf krijg, antwoordde de ayatollah. Maar waarom ben je dan zo vrolijk? De ayatollah lachte: moet ik dan medelijden met mezelf hebben? Als zij willen doden, doden ze. Maar zolang we hier zijn, moeten we onze waardigheid niet verliezen.

‘Na dit verhaal kuste die oud-politieke gevangene me en zei: Altijd vrolijk blijven, want als je lacht, is dat een middelvinger naar de vijand. De dichter voegde toe: En je studie moet je nooit verwaarlozen, want dan winnen ze.

‘Een beetje vrolijk zijn – die opdracht is altijd in mijn hoofd gebleven. Dat verdedigingsmechanisme haperde toen afgelopen zomer bij mijn vrouw slokdarmkanker werd geconstateerd. Het was een ramp! Iemand van het ziekenhuis belt de vrouw met wie je sinds je negentiende samen bent en zegt: u heeft kanker. Die dichter had ook gezegd: als je wilt huilen, doe dat ‘s nachts als er niemand bij is. Anders breek je de moraal van anderen. Dus verdriet deel ik niet met mijn zoon. Maar deze keer heeft hij mijn verdriet betrapt. Ik dacht: ik kan veel dingen oplossen, maar dit niet.’

Ulysse: ‘Terwijl ik juist heel kalm was. Omdat ik weet dat als hij emotioneel is, ik in een overlevingsstand moet komen. Wacht even, degene die ons altijd beschermt is even uit de running.’

Afshin: ‘Toen mijn vader stierf, lukte het wel me aan die opdracht te houden. Ik was heel goed bevriend met mijn vader, hij was zo’n leuke vent. Op een gegeven moment zei de man van mijn zus: jouw vader heeft een dom auto-ongeluk meegemaakt. Een vrachtwagen reed achteruit, op hem in. Voordat mijn vader stierf, zei hij: je mag niet huilen. Er lopen straks zoveel vrouwen en kinderen rond die gek worden, dus jij moet sterk blijven.’

Heb je je daar altijd aan gehouden?

Afshin: ‘Jazeker. En mijn vrouw had na een tijdje zelf ook de modus van: we gaan het doen zoals Afshin, een beetje geintjes maken, dan kom je er doorheen. Een paar maanden voor het gedoe met de kanker liepen wij samen in de stad. Een dakloosachtig type riep: hé kankerwijf! Later, na haar eerste chemokuur, was ze helemaal suf en zei tegen me: die gast had gelijk, het kankerwijf bestaat, ze zit voor jou, haha.

‘Ik vond dat zulke goede zwarte humor, dus ik moest lachen en zij ook. Zo waren er ook zoete momenten. Ik probeerde alles wat zij moest ondergaan mee te maken. Anders kon ik niet tot rust komen. Op een gegeven moment droomde ik dat ik naast haar lag in een stoel en ook een infuus met chemo kreeg. Ik reikte mijn hand naar haar en zei: hé schat, ik lig hier ook, we doen het samen. Met een enorme vrolijkheid werd ik wakker. Het delen van leed maakt het draaglijker. Zuid-Afrikanen noemen het Ubuntu, een mens is een mens door anderen, mijn menselijkheid is verbonden met die van anderen. Daarom windt Oekraïne veel mensen op. We willen geen wreedheid en dood, dus zijn we blij als ze niet worden verpletterd.

‘Maar toen Ulysse mij op mijn verdriet betrapte, ben ik naar mijn kamer gerend. Hoe pakte ik de zaken altijd aan in het leven, dacht ik. Wat is mijn middel? Ik ben geen rijk mens, ik heb geen wapen… Ineens besefte ik dat mijn middel de woorden zijn. Ik las bij Augustinus de zinsnede: ‘de overwinningskrans wordt alleen beloofd aan degenen die strijd hebben gevoerd’. Daarna rende ik naar beneden. Dit is het, dit is het! Ik zei tegen mijn vrouw: we voeren een strijd, fase na fase. Eerst een berg veroveren, dan een rivier, daarna de stad. We gaan voor die overwinningskrans. Natuurlijk weet ik dat kanker geen strijd is die je wint of verliest, maar dat gevoel van strijdlust hield me op de been.’

Ulysse: ‘Die strijd is typisch mijn vader. Ik herinner me een moment dat mij veranderde. Ik gaf commentaar op iets op televisie, en maakte een van de zeldzame momenten mee waarop mijn vader ontplofte. Nou moet je kappen, foeterde hij: je zit hier commentaar te geven en je hebt werkelijk niéts gedaan om de wereld te verbeteren.

‘Mijn vader praat niet gauw in de ik-vorm over wat hij heeft meegemaakt, maar toen riep hij: ik heb veel geofferd om de wereld beter te maken. Mag ik je een tip geven? Als je de wereld wilt verbeteren, begin gewoon bij deze stad waar je woont! Dat trof mij. Ik ben naar een ledenvergadering gegaan van de VVD Almere en zei: hoi, ik ben Ulysse, kan ik wat doen? Dat was het begin van het politieke avontuur. Het stadslied van Almere is Stad van Vrijheid, dat past goed bij mij, omdat het de kern raakt van mijn familiegeschiedenis.’

Almere is een merkwaardige gemeente omdat alles gepland is. Er was de mogelijkheid de stad in te richten zonder veel historische of geografische obstakels. Is dat maximale vrijheid?

Ulysse: ‘Mensen kunnen er zelf hun huis bouwen. Als je het hebt over vrijheid, dan is dat natuurlijk heel cool. Sowieso is Flevoland nieuw land, oorspronkelijk kwam iedereen ergens anders vandaan. Net zoals het gezin waaruit ik kom. Maar ook in de Tweede Kamer is vrijheid voor mij belangrijk, of het nu gaat om vrijheid van meningsuiting of het groeiende antisemitisme. Het besef dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, kwam toen ik een jaar of veertien was. Mijn vader werd bedreigd vanwege zijn uitspraken over moslimextremisme, met Kerst reed er continu politie door onze straat. Hij kon vanwege de beveiliging niet meer naar mijn voetbalwedstrijden komen.

‘Het besef groeide toen tante Fatti overleed, de oudste zus van mijn vader. Zijn moeder was al gestorven, die heeft hij sinds zijn vlucht nooit meer gezien. Tante Fatti was zijn tweede moeder. Mijn vader had heel graag naar haar begrafenis in Iran gewild. Dat is de enige andere keer dat ik hem zag huilen. Toen drong tot in mijn vezels door wat het betekent als je niet vrij bent. Hier was iemand kapot van verdriet omdat hij niet naar zijn lievelingszus kon, want dat zou hij met zijn leven bekopen.’

Afshin: ‘Het maakt me woedend als politici in Nederland roepen dat we in een dictatuur leven. Ik heb met Ulysse veel tekenfilms gekeken, ook De Smurfen. Een van de mooiste figuren uit de Smurfenwereld is die Moppersmurf.’ Hij zet een zeurende stem op: ‘Grote smurf, ik weet dat het niet gaat lukken, het is heel gevaarlijk.’ Dat is Gideon van Meijeren van FvD, die gast is totaal gestoord.

Afshin en Ulysse Ellian bij de Hofvijver in Den Haag. Beeld Ivo van der Bent

‘Wereldwijd klopt die dreiging wel. De krachten tegen vrijheid en zelfstandigheid van volkeren en individuen zijn altijd groter. Dat is misschien de grootste les. Politici willen niet erkennen dat ze naïef zijn geweest, ikzelf was dat misschien ook, want ik had mijn blik vaak gericht op het Islamisme, en weinig op China en Rusland.

‘Het is een illusie dat het merendeel van de wereld in vrijheid en democratie zou leven. De oorlog in Oekraïne is een strijd tussen democratie en tirannie, dus het is ook onze strijd. Toch heb ik ontdekt dat de mens in essentie geschapen is om vrij te zijn. De paradox is dat het streven naar vrijheid ook problemen veroorzaakt. Daarom hebben we orde gecreëerd, maar die orde maakt mensen ook klein. Je stemt ermee in omdat je weet dat die orde zorgt dat je brood krijgt en warmte.’

Als de drang naar vrijheid zo groot is, waarom is het verlangen naar democratie in een tijd van globalisering en telefoons dan niet besmettelijker?

Afshin: ‘Dat is een goede vraag. Vrijheid heeft een hoge prijs. Kijk naar wat de Oekraïners nu opbrengen voor hun zelfstandigheid.’

Als jij in een kamer zit met een Rus die opgroeide in een dictatuur en niet weet wat vrijheid is, hoe zorg je dan dat hij denkt: ik wil die vrijheid ook?

Afshin: ‘Ik zou hem uitleggen dat hij in vrijheid keuzes kan maken die winstgevend zijn, zowel economisch als sociaal. Hij kan een betere toekomst opbouwen voor zijn kinderen. Vooral: hij is dan niet meer afhankelijk van de willekeur van een paar mensen in een paleis. En hij kan zijn recht halen bij de rechter.’

Je hebt meegemaakt dat een situatie van de ene op de andere dag ontaardt in een gruwelijke oorlog. Ben je bang dat deze crisis kan uitmonden in een derde wereldoorlog?

Afshin: ‘Voor een derde wereldoorlog ben ik niet bang, want daarna ben ik er toch niet meer. Je moet alleen bang zijn je vrijheid te verliezen. De vraag of het een nucleaire oorlog wordt is eigenlijk de vraag: is Poetin bereid dood te gaan en zijn land te laten sterven? Als ik moet gokken, komt er geen atoombom op het Westen, maar we komen misschien dichtbij.’

Jullie willen alle twee opgewekt blijven, en lachen als je iets treurigs vertelt. Is er dan nog ruimte om bang te zijn?

Afshin: ‘Ik voel een constante dreiging van verlies. Als ik mijn vrouw had verloren, zou ik mezelf verliezen. Er is een mooi Perzisch gedicht: ‘Ik geloof in de dood van geen enkele geliefde. Ik heb rozenblaadjes van niemand verpletterd, dus ga mijn rozenblaadjes niet verpletteren.’’

Ulysse: ‘Ik word bang als de hoop verdwijnt. Ik vond het ingewikkeld mijn moeder door de chemo te zien aftakelen, ik zag haar wil om te knokken afnemen en was bang dat ze erin zou berusten. Terwijl ze zo ernstig ziek was, werd mijn dochtertje geboren. Mijn moeder lag in bed met slangetjes in haar neus voor de sondevoeding en hield mijn kleintje in haar armen. Ik heb de indruk dat de komst van mijn dochter haar veel energie heeft gegeven. Vanaf dat moment ging ze voor mijn gevoel veel optimistischer de rit tegemoet.’

Afshin: ‘En nu gaat het goed, hè?’

Ulysse: ‘Het is ongelooflijk. Ze heeft geen slokdarm meer, maar kan een bruine boterham eten en heeft nog smaak en reuk. Er zit een engel op haar schouder. Je moet hoop houden dat dingen op hun pootjes terechtkomen. Dat zeg ik ook tegen mijn tienjarige zoontje als die ’s nachts wakker wordt omdat hij bang is voor de oorlog. Ook als politicus vind ik dat belangrijk. Ik mag dingen graag scherp aan de orde stellen, maar wil ook altijd perspectief bieden en uitstralen: jongens, we redden het, het komt allemaal goed.’

Afshin Ellian 1966 Geboren in Teheran. 1983 Vlucht, via Pakistan, naar Afghanistan. Leert in Kabul zijn vrouw Zarminah kennen. 1989 Komt als politiek vluchteling op uitnodiging naar Nederland. De Ellians vestigen zich in Tilburg, waar Afshin rechten studeert. 2003 Promoveert op onderzoek naar de Zuid-Afrikaanse waarheidscommissie. 2005 Hoogleraar aan de faculteit rechtsgeleerdheid in Leiden. Afshin is ook dichter en columnist. Hij publiceert in EW en De Telegraaf. Vanwege zijn kritiek op moslimfundamentalisme wordt hij beveiligd. De Ellians hebben ook een, in Nederland geboren, dochter.

Ulysse Ellian 1988 Geboren in Kabul. 1989 Komt met zijn ouders naar Nederland. 2011 Studeert af als jurist en wordt advocaat. 2018 Wordt gemeenteraadslid voor de VVD in Almere, en later fractieleider. 2021 Wordt verkozen als Tweede Kamerlid voor de VVD, met plek 22 op de kandidatenlijst. Hij is justitiewoordvoerder. Ulysse heeft drie kinderen. Ook hij werd enige tijd beveiligd, wegens opmerkingen over de moord op Mohammed Samadi in Almere en de betrokkenheid daarbij van het Iraanse regime.