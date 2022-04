In onze club van journalisten in Oeganda heerst een gapend gat sinds de dood van fotograaf Sumy Sadurni (32)

Als correspondent is het soms fijn om collega’s van andere buitenlandse media op te zoeken. Zij weten hoe het is om vanuit een ver weg gelegen plek als Oeganda verslag te doen. Verschillen van inzicht met opdrachtgevers thuis, zelftwijfel, potentiële eenzaamheid of regelrechte stress: het kan helpen om met collega’s over zulke zaken te praten. Niet zelden voel je een verwantschap.

Des te harder is de klap als een uiterst bevlogen en beminnelijke collega uit ons midden wordt weggerukt. In onze club van journalisten die vanuit Oeganda voor buitenlandse media werken, heerst een gapend gat sinds het overlijden vorige maand van Sumy Sadurni, een 32-jarige fotograaf die met haar hartstocht, durf en empathische blik een grote inspiratie voor ons was. Als groep hopen we dat Sumy – net als haar werk – in herinnering zal blijven. Collega’s uit onder meer Spanje, Duitsland, Ierland en Groot-Brittannië zijn mij in hun respectievelijke media reeds voorgegaan met een passend eerbetoon.

Uiteraard was Sumy tot op het laatste moment op pad – ze was altijd op pad.

Sumy – afkorting van Sumaya – stierf op 7 maart terwijl zij, samen met haar Oegandese chauffeur, Thomas Mugisha, op pad was voor de Britse krant The Guardian. Op een paar honderd kilometer afstand van de hoofdstad Kampala verongelukten ze met hun auto.

Uiteraard was Sumy tot op het laatste moment op pad – ze was altijd op pad. Sinds ze in 2017 voor persbureau AFP aan de slag was gegaan, doorkruiste Sumy – van Spaans-Mexicaanse komaf – Oeganda, op weg naar het volgende verhaal dat verteld moest worden. Ze onderscheidde zich tijdens de verkiezingen van 2021 door verslag te doen van de campagne van oppositieleider Bobi Wine, zelfs al werd er met traangas, rubberen kogels en met scherp geschoten.

Ook trok Sumy, voor een artikel in de Financial Times, op met rebellen in Zuid-Soedan. Ander werk van haar verscheen in The New York Times. Een persoonlijk project waaraan ze met de haar typerende, tomeloze energie werkte, ging over Oegandese vrouwen die het slachtoffer zijn van wraakzuchtige, met zuur smijtende mannen. Met de vrouwen hield Sumy na haar project contact.

Sumy Sadurni onderscheidde zich tijdens de verkiezingen van 2021 door verslag te doen van de campagne van oppositieleider Bobi Wine, zelfs al werd er geschoten. Beeld Sumy Sadurni / AFP

Ogenschijnlijk leed ze niet onder haar soms heftige werk. Sterker, niemand was in de omgang uitbundiger. Sumy stak mensen om haar heen aan met haar onverzettelijke enthousiasme en opgewektheid, een expressiviteit die ook tot uitdrukking kwam in haar uitbundige bos donkerbruine krullen en haar voorliefde voor tatoeages en heavymetalmuziek. We konden door onze tranen heen glimlachen toen we hoorden dat ze op het moment van haar ongeval gehuld was in de haar kenmerkende, stoere enkellaarzen – ‘Sumy boots’, noemen we ze.

Maar Sumy schroomde niet om te erkennen dat het soms ook wat minder goed ging. Ze sprak openlijk – moedig – over haar angsten en onzekerheden, die soms ook te maken hadden met het werk.

Sumy trad ook op als mentor voor aanstormend Oegandees fototalent. Dat ze vele harten wist te veroveren, bleek tijdens het afscheid van haar vorige maand: afgezien van de honderden mensen die fysiek bijeenkwamen, wilden honderden anderen meekijken via een videoverbinding – er paste op een zeker moment zelfs niemand meer bij.

In Zwitserland, waar ze als kind naar school ging, is onze geweldige collega begraven. Zaterdag komen we bijeen om te zien hoe we haar permanent kunnen gedenken.