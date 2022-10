In Oirschot spreken ze niet meer van vastgoed, maar van flexgoed

Directeur Joziene van de Linde in een flexibele woning van De Meeuw. Beeld Raymond Rutting Photography

Als Joziene van de Linde haar werkkamer wil binnenlopen voor het gesprek met de krant, zit daar al iemand druk te vergaderen. ‘Geen probleem, ik loop wel even een kantoortje verder’, zegt ze. Als het gesprek daar een kwartiertje gevorderd is, komt er iemand binnenlopen, die zegt dat ze deze kamer heeft gereserveerd voor een training. ‘Maar ik ga wel even in jouw kantoor zitten, dat is leeg’, zegt ze.

Het is toch niet zo dat De Meeuw, maker van flexgebouwen, zelf een tekort aan ruimte heeft? ‘We zijn het afgelopen jaar heel hard gegroeid’, zegt Van de Linde (53). Nu iedereen weer veel vaker naar kantoor komt, is die groei soms goed voelbaar. Je zou verwachten dat een flexbouwer dan wel snel even wat kantoren bijplaatst. ‘Gaan we ook doen’, zegt de algemeen directeur. ‘Als je over een jaar terugkomt, herken je het niet terug.’

Bij De Meeuw gebeurt in het klein waar Nederland op grote schaal mee kampt: een groot tekort aan (woon)ruimte. Het familiebedrijf uit Oirschot dat zondag zijn 93ste verjaardag vierde, zegt voor dit probleem een deel van de oplossing te kunnen leveren: flexibele huisvesting. De Meeuw is een modulaire bouwer. Elk gebouw bestaat uit vergelijkbare modulen, een soort legosteentjes die naar believen op en naast elkaar kunnen worden geplaatst. De basis van zo’n bouwblok bestaat uit een stalen frame van 6,30 bij 3,15 meter met op de hoeken metalen profielen waarop een standaarddak komt te rusten. Daarna worden wanden geplaatst en kozijnen en deuren, tot complete badkamers en keukenblokken aan toe.

Woningen, scholen, kantoren

Er zitten veel voordelen aan deze manier van bouwen, zegt Van de Linde. Het basisframe past op een vrachtwagen en een complete woning kan daarom makkelijk overal naartoe gereden worden. Op de plek van bestemming kunnen meerdere blokken tegen elkaar worden gezet, zodat grotere en kleinere ruimten ontstaan, variërend van eenpersoonshuishoudens voor asielzoekers en studenten tot woningen voor gezinnen. De Meeuw bouwt op dezelfde manier onder meer ook flexscholen, verzorgingstehuizen en kantoren.

De onderneming zit met haar flexibele gebouwen midden in de discussie over het tekort aan woningen. Door de toestroom van asielzoekers, maar ook door zogenoemde gezinsverdunning (Nederlandse gezinnen worden kleiner, het aantal alleenstaanden groeit) is de vraag naar woningen veel groter dan het aanbod. ‘Of neem de zorg’, zegt de directeur. ‘Tot 2040 zijn daar 400 duizend extra bedden nodig. Een enorme groei, die kort daarna weer gevolgd wordt door een fikse daling, als de vergrijzing in Nederland over haar hoogtepunt is.’

Medewerkers Hans (boven) en Sander aan het werk in de productiehal. Beeld Raymond Rutting Photography

Voor deze uitdagingen is flexibel bouwen een van de oplossingen. Toch gebeurt het relatief weinig. Dat heeft verschillende redenen. Flexibel bouwen heeft geen goede naam. ‘Mensen denken nog vaak aan containerwoningen’, zegt Van de Linde. ‘Maar dat is al echt niet meer zo.’ Moderne flexibele woningen ogen en voelen als een ‘gewoon’ huis, zegt ze. Neem de tweehonderd woningen die het bedrijf heeft gebouwd voor Purmerend. De tijdelijke huizen zijn aan de buitenzijde bekleed met hout, waardoor ze een warme uitstraling hebben. De buitenzijde kan ook van metaal zijn, van keramiek dat oogt als natuursteen of als ‘ouderwetse’ baksteen.

Snel en duurzaam

Niet alles is mogelijk. Je kunt bij ons geen ronde muur krijgen, zegt ze. Want dat wijkt te veel af van het concept. Standaardisering versnelt het bouwproces. En het helpt de duurzaamheid: wanneer een gebouw niet meer nodig is, kan De Meeuw het weer ophalen en uit elkaar halen, en onderdelen hergebruiken voor het volgende flexgebouw. Dat gebeurt nu al: in de assemblagehal staan rijen groen uitgeslagen kunststofkozijnen opgesteld, die na schoonmaak en onderhoud opnieuw worden gebruikt. 80 procent van het materiaal wordt gerecycled, stelt het bedrijf. Veel meer dan in de conventionele bouw.

Van de Linde was eerder werkzaam in die conventionele bouwwereld. Maar het gebrek aan innovatie stoorde haar. ‘Op innovatielijstjes bungelt de bouwsector steevast onderaan’, zegt ze. Uit angst voor gedoe met het gebruik van nieuwe materialen grijpen veel bouwers volgens haar te makkelijk terug op bestaande technologieën, die vaak niet erg duurzaam zijn. Maar wel goedkoop. Van de Linde: ‘Je hoeft immers niet te investeren in onderzoek.’

Dat maakt concurreren lastig. Het bedrijf kijkt naar isolatiematerialen op basis van hennepvezel of papier (cellulose), zegt ze. Duurzaam, maar ook duurder. Dus kiezen opdrachtgevers liever voor glaswol, waarvan de productie zeer milieubelastend is. ‘Zo houdt iedereen elkaar in de greep.’

Innovatie en robotisering

Innovatie biedt soelaas, denken ze bij De Meeuw. Het bedrijf kwam in 2016 voor de helft in handen van VDL, bekend van de Mini-autofabriek in Born en de industriële robots. De Meeuw wil zijn productie industrialiseren, vergelijkbaar met de auto-industrie. Met lopende banden, waar woningen deels gerobotiseerd worden geassembleerd.

Ook de regelgeving voor flexbouw zou meer mogen lijken op die van de auto-industrie, vindt Van de Linde. Volkswagen hoeft een nieuwe Golf maar één keer te laten testen en kan hem dan een miljoen keer bouwen voor de Europese markt. Zoiets zou ook voor woningen moeten gelden, om het vergunningstraject korter te maken. ‘We bouwen nu sneller dan de procedure’, zegt ze. Het bedrijf heeft inmiddels al een nieuwe term bedacht voor zijn woningen: in Oirschot spreken ze niet langer van vastgoed, maar van flexgoed.

Goedkoper zijn de woningen van De Meeuw niet per se. Maar doordat de bouw zomaar een halfjaar korter duurt, kan een woningbouwvereniging ze eerder verhuren. ‘Dat levert dus zes maanden extra huurinkomsten op.’

Zou het kunnen dat de fabriek van VDL Nedcar, als er geen opvolger komt voor BMW, dat er in 2024 vertrekt, in de toekomst woningen gaat bouwen? Van de Linde lacht. Het plan is om de productie vooral hier in Oirschot uit te breiden. ‘Bovendien: zo ver reikt mijn glazen bol niet.’