In Oekraïne staat nu ook de machtspositie van het Westen op het spel

De Amerikaanse president Joe Biden donderdag in het Witte Huis bij een persbriefing over de situatie in Oekraïne. Hij zegde onder meer een nieuw pakket wapens toe ter waarde van 800 miljoen dollar. Beeld AFP

Hierbij spelen drie ‘fronten’ een grote rol: het oorlogsfront, het democratische thuisfront en de mondiale geopolitiek. Op al die fronten, die elkaar beïnvloeden, is strijd gaande, waarvan de uitkomst ongewis is.

Op het echte front, in Oekraïne, is deze week een cruciale veldslag begonnen. Als Rusland de Donbas verovert, zal het Kremlin dat als een grote overwinning vieren – een die naar meer smaakt. Rusland staat dan sterk in eventuele onderhandelingen en kan vanuit die comfortabele positie doorgaan met de geleidelijke onttakeling en vernietiging van Oekraïne. Vooral de Amerikanen en de Oost-Europese bondgenoten van Oekraïne lijken erop gebrand zo’n Russische verovering van de Donbas te voorkomen. Vandaar nu de echt omvangrijke Amerikaanse wapenleveranties aan Kyiv. Ook Frankrijk en Nederland gaan pantserhouwitsers leveren.

Een tweede front is het democratische thuisfront in westerse landen. Hoe spannend het daar is, werd de afgelopen jaren zichtbaar in de Verenigde Staten – en nu in Frankrijk. Als Marine le Pen zondag de verkiezingen wint, zou dat Poetins eerste grote overwinning van de oorlog zijn. Maar ook als Macron wint, is er schade. Want iedereen ziet: stijgende prijzen kunnen politici bedreigen die Poetin willen indammen. En ook als Macron wint, maken de verkiezingen eens te meer duidelijk dat het Westen politiek op zwakke benen staat.

Eigen boontjes doppen

Het lijkt erop dat experts beschroomd zijn die conclusie hardop te trekken. Nadat Donald Trump in de VS tot president was verkozen, deden West-Europese (ook Nederlandse) denktanks weinig anders meer dan rapporten schrijven over hoe Europa nu zijn eigen boontjes moest gaan doppen, onder Frans-Duits leiderschap. Want Amerika was onbetrouwbaar geworden.

Maar ook toen was al zichtbaar dat die democratische crisis hier net zo urgent is, zij het in andere verschijningsvormen. Ook in Den Haag. In Frankrijk is het politieke midden brozer dan ooit. En kijk naar Duitsland, dat geen besluiten kan nemen in deze oorlog. In zekere zin zijn alle grote democratische landen ‘onbetrouwbaarder’ geworden. Dat maakt dit ‘thuisfront’ van groot belang in de confrontatie met Poetins agressie-politiek.

Het derde front is de wereld, en de geopolitiek. Tegen de achtergrond van de structurele machtsverschuiving naar het oosten en de opkomst van China kan de uitkomst van de oorlog bepalend zijn voor de toekomst van de multilaterale wereldorde die vooral het Westen propageert. Veel landen zitten op het vinkentouw. Ze zijn niet zo onder de indruk van Russische wreedheden in Oekraïne en houden hun opties open.

Het Westen speelt met de zware financiële en economische sancties hoog spel. In zekere zin wordt het multilaterale systeem zélf ingezet als wapen – in de hoop dat het Poetin kan intomen. Begrijpelijk, maar dit ondermijnt in de ogen van derden de ‘universele waarde’ van het systeem zelf. En kan een impuls zijn voor landen om naar alternatieven te zoeken.

Oude breuklijnen

Hoe de dynamiek op de verschillende ‘fronten’ uitpakt, is hoogst onzeker. Ook de factor tijd speelt een rol. De oorlog is niet alleen een uitputtingsslag op het slagveld, maar ook in politieke én economische zin – voor alle spelers. Zo kan de kracht of zwakte van onze democratieën van invloed worden op de westerse stellingname in de oorlog. Oude breuklijnen in de westerse alliantie kunnen weer opspelen. In Kyiv vreest men dat op enig moment de druk kan toenemen om door de knieën te gaan voor Russische eisen.

Rusland zelf is evenmin vrij van interne spanningen. Zo zijn er steeds nieuwe geluiden over toenemende strijd tussen de verschillende bronnen van Poetins harde macht. Ook is duidelijk dat er binnen de Russische elite diepe onvrede is over Poetins kamikaze-imperialisme. Maar in autocratieën werkt zo’n machtsstrijd anders: zij is moeilijker te volgen en nog onvoorspelbaarder dan hier.

Zo lijkt sprake van een uitputtingsslag op verschillende niveaus, waarin ook voor het Westen veel op het spel staat. Wie daarbij aan het langste eind trekt, is ongewis. En Oekraïne? Daarover schrijft de Oekraïense premier Denys Shmyhal in de Financial Times: ‘Als Rusland stopt met vechten, zal er vrede zijn. Als Oekraïne stopt met vechten, zal er geen Oekraïne meer zijn.’