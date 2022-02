In Oekraïne-oorlog worden techbedrijven opnieuw gedwongen kleur te bekennen

Staatszender Russia Today brengt een persconferentie van president Poetin, december 2020. Beeld ANP / TASS

‘Rusland heeft informatie tot wapen gemaakt. Onlineplatforms mogen geen ruimte bieden aan de oorlogsleugens van dat land’, zo schetste Věra Jourová (eurocommissaris voor Waarden en Transparantie) zondag de huidige informatieoorlog. Samen met Thierry Breton (interne markt) sprak zij met de bazen van Google en zusterbedrijf YouTube over hun inspanningen in dit conflict.

Volgens Breton wordt de inhoud van nieuwszender RT (Russia Today) en andere Russische staatsmedia door algoritmen als aanbevolen inhoud aangeboden aan mensen die daar nooit om vroegen. ‘Vrijheid van meningsuiting geldt niet voor oorlogspropaganda’, stelt Breton onomwonden. Hij eist ‘snelle en doeltreffende maatregelen’ om nepnieuws tegen te gaan.

De techbedrijven lijken deels gevoelig voor dit ethisch appel, maar tot een totale blokkade van media als Russia Today op bijvoorbeeld YouTube kwam het niet. Wel namen de platformen wel diverse andere maatregelen. Zo is het vanaf nu niet meer mogelijk binnen Oekraïne de app van RT te downloaden in de appwinkel van Google. Ook heeft Google besloten zijn actuele verkeersinformatie in Oekraïne via Google Maps uit te zetten, zodat Rusland niet in één oogopslag kan zien waar het druk is. Ook blokkeerden zowel Facebook als YouTube voor een aantal kanalen de mogelijkheid inkomsten te genereren. Hieronder bevindt zich ook de door de Russische staat gefinancierde zender RT.

Twitter gaat alle officiële Russische media-accounts, waaronder RT, vergezellen van waarschuwingslabels. Ook gaat Twitter de rem zetten op het verspreiden van de berichten die hiervan afkomstig zijn. In 2017 maakte Twitter het al onmogelijk voor staatsmedia als RT en Sputnik om via zijn netwerk te adverteren.

Facebook-topman Nick Clegg maakt ondertussen duidelijk hoe techbedrijven tussen twee vuren zijn komen te staan. Facebook is immers begonnen met het factchecken van informatie die via het netwerk door een aantal Russische staatsmedia worden verspreid. Dit checken gebeurt zoals gebruikelijk via onafhankelijke organisaties. Als de informatie niet klopt, grijpt Facebook in en plakt er een waarschuwing bij, iets wat bijvoorbeeld destijds ook bij de voormalig president Trump gebeurde na de verkiezingen.

Ordinary Russians are using @Meta's apps to express themselves and organize for action. We want them to continue to make their voices heard, share what’s happening, and organize through Facebook, Instagram, WhatsApp and Messenger. pic.twitter.com/FjTovgslCe — Nick Clegg (@nickclegg) 25 februari 2022

Volgens Rusland gaat Facebook hiermee te ver. De Russische autoriteiten eisten dat Facebook zou stoppen met zijn factchecks. De weigering van Facebook hieraan gehoor te geven, leidde tot een gedeeltelijke blokkade van Facebook voor Russen. Voor Twitter geldt hetzelfde.

Maandag maakte Meta (het moederbedrijf van onder meer Facebook en Instagram) bovendien bekend dat het een een netwerk met nepinformatie heeft uitgeschakeld. Geert Lovink, lector aan de Hogeschool van Amsterdam, schaart alle maatregelen als ‘speldenprikjes over en weer’. Lovink noemt de propaganda tijdens deze oorlog ‘heftig’, maar het echte gevaar schuilt volgens hem in het geheel lamleggen van de digitale infrastructuur in Oekraïne door Poetin.

Mark Deuze, hoogleraar Mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam, constateert dat de techbedrijven opnieuw worden gedwongen te schipperen tussen de verschillende belangen: ‘Ze kunnen het nooit goed doen, want voor de een grijpen ze te hard in, voor de ander juist te weinig’. Wel noemt hij het ‘bemoedigend’ dat de platformen deze keer zo snel in actie zijn gekomen.

Tegelijkertijd toont de informatieoorlog ook aan dat er veel meer spelers zijn dan het handjevol techbedrijven uit Silicon Valley, benadrukt Deuze. ‘TikTok is nu heel belangrijk bij het verspreiden van filmpjes, een Chinees bedrijf. Of denk aan Telegram, dat van oorsprong Russisch is.’ Dat Europa en Big Tech zich nu vooral op de grote staatsmedia als RT richten is bovendien maar een deel van het verhaal: ‘De voornaamste informatieoorlog gaat via individuele accounts en geautomatiseerde botnets.’

Wat Deuze tot slot opvalt: ‘Alle deelnemers in het conflict beheersen het mediaspel tot in de finesses. Ook de Oekraïense overheid weet precies wat voor filmpjes het goed zullen doen op sociale media.’