In Oeganda word ik dagelijks begroet met een enthousiast: ‘Hee witte!’

Kampala

In de ruim tien jaar dat ik nu in Oeganda woon, heb ik geprobeerd om me, zo goed en zo kwaad als het gaat, aan de lokale omstandigheden aan te passen, maar aan één ding kan ik natuurlijk weinig veranderen: mijn huidskleur. In de ogen van de mensen om mij heen ben en blijf ik een muzungu, oftewel een ‘witte’.

Ik word hieraan al een decennium lang herinnerd, letterlijk elke dag, want het is in Oeganda de normaalste zaak van de wereld om iemand zoals ik te begroeten met een enthousiast: ‘Hallo witte!’. Soms gaat het om brommerchauffeurs, straatventers of marktverkopers die mijn aandacht willen, soms om kinderen die het wel grappig vinden dat ze zo’n rare gestalte voorbij zien komen. Of neem de soldaat van de Oegandese interventiemacht in Somalië die ik jaren geleden ontmoette: nadat ik, samen met een paar Nederlandse collega’s, op de basis in de hoofdstad Mogadishu was aangekomen, pakte de militair zijn walkietalkie om zijn meerdere te informeren dat ‘de witten’ zijn gearriveerd.

Het kan misschien gek lijken als mensen over je praten alsof je een object bent, maar de ervaring leert dat Oegandezen het met de benaming ‘witte’ helemaal niet slecht bedoelen. Sommigen kunnen zich zelfs wel vrolijk maken over de vreemde eenden in de bijt, zo ben ik al een paar keer Oegandezen tegengekomen die een T-shirt droegen met de opdruk muzungu, als een knipoog richting de witte toeristen die zich na een eerste kennismaking met Oeganda soms ook in dergelijke, grappig bedoelde shirts hullen.

Valentijnsstraatverkoop in Kampala, Oeganda Beeld REUTERS

Regelrechte verwondering is er af en toe bij kinderen, voor wie ik mogelijk een van de allereerste witte mensen ben die ze te zien krijgen. Ik herinner me hoe ik in mijn sportbroek in een winkeltje stond en een peuter met zijn kleine hand over mijn kuit begon te wrijven, om te zien of ik misschien wel kleur afgaf. Een andere dreumes bleef me een keer zo lang over zijn schouder nastaren, dat hij met zijn hoofd knalhard tegen een muur aan botste (los van flink wat tranen liep het goed met hem af). En dan was er nog het kleine meisje dat duidelijk goed had opgelet tijdens haar bijbelles: toen ik, na al een tijdje niet meer naar de kapper te zijn geweest, langs haar voortuin kwam joggen, stak ze haar vinger uit en riep ze vol verbazing: ‘Kijk, Jezus!’.

Dit laatste voorbeeld helpt misschien om te begrijpen waarom ik ook regelmatig het nodige ongemak ervaar. Als muzungu word je in Oeganda dikwijls op een voetstuk geplaatst, en dit gegeven kan niet los worden gezien van de komst van de allereerste, witte missionarissen en de daaropvolgende, decennialange kolonisatie, die het idee van de witte superioriteit er stevig instampte bij de bevolking. Het verschijnsel is hardnekkig: nog altijd worden Oegandese kinderen op school doodgegooid met Adam, Eva, de Queen of England en de Brit die hier ooit de bron van de Nijl kwam ‘ontdekken’.

Maar goed, over tot de orde van de dag: terwijl ik dit zit te tikken, komt er een vuilniswagen langs mijn huis gereden. Dat gebeurt wel vaker. Bovenop de berg afvalzakken zit een vuinisman, zijn hoofd komt boven mijn hek uit. ‘Hallo witte!’.