In Number 90 werken de toeslagenouders met de overheid aan een revolutie

Prinses Laurentien in het gebouw Number 90. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Hun ogen stralen als Rachelle Tweeboom – moeder van drie kinderen en gedupeerde van de toeslagenaffaire – en prinses Laurentien – eveneens moeder van drie kinderen en lid van de koninklijke familie – door een tot voor kort onooglijk, voormalig kantoorgebouw in Almere lopen. Al hun energie hebben ze er de afgelopen maanden in gestoken om van dit pand met systeemplafonds een proeftuin te maken voor de overheid van de toekomst.

Het ambitieuze experiment is vier weken geleden begonnen in de aanloop naar de officiële opening zaterdag van Number 90. Zo heet het twee verdiepingen tellende gebouw dat als een ‘neutrale ruimte’ moet fungeren waar burgers en bijvoorbeeld ambtenaren op een gelijkwaardige manier met elkaar in gesprek gaan. Dus zeker geen plek waar de overheid de dienst uitmaakt.

Elke kamer heeft er een eigen sfeer met zorgvuldig bij elkaar gezochte meubels – meest uit de kringloopwinkel – en kanariegele, appeltjesgroene, kobaltblauwe of knalroze muren. Op hun ronde zien prinses Laurentien en Tweeboom dat de ruimten die zij de afgelopen weken met zo veel aandacht hebben ingericht zo uitnodigend zijn geworden als ze vooraf hadden gehoopt. Dan omhelzen ze elkaar spontaan. ‘Wat geweldig is dit!’, roept Laurentien uit. Tweeboom: ‘Het is ons gelukt, yes, yes, yes.’

Experiment

Number 90, genoemd naar het huisnummer, is niet alleen opgericht voor de zo’n 2.400 Almeerse gedupeerden van de toeslagenaffaire van wie de schade hier zo veel mogelijk moet worden hersteld. Enkelen van hen spelen met hun ervaringskennis als zogenoemde herstelexperts een belangrijke rol. Experts, omdat, zoals zij zelf zeggen, zij als enigen écht weten wat hun is overkomen. En dus met die kennis ook zouden moeten meebeslissen over hoe de overheid hun herstel regelt. De dader, zoals zij de overheid zien in deze affaire, kan niet het probleem oplossen dat zij zelf heeft veroorzaakt, is het grondidee. Er is een andere benadering nodig, zonder dwingende overheidsprotocollen, maar werkend vanuit de vragen en behoeften van een burger in problemen. Zo kan, denken zij, het wantrouwen dat veel burgers koesteren tegen de overheid afnemen.

De officiële opening van Number 90 is komende zaterdag. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Almere durft als eerste gemeente in Nederland dit experiment aan waarbij ook het ambtenarenapparaat zich moet openstellen voor verandering. ‘Het is pijnlijk dat veel mensen de overheid beschouwen als iets waarmee je in gevecht moet gaan, of zolang mogelijk buiten de deur moet houden’, zegt wethouder Froukje de Jonge (zorg, CDA). ‘Wij moeten deze vicieuze cirkel van wantrouwen doorbreken.’

Want ook de lokale overheid heeft een aandeel gehad in de toeslagenaffaire, zegt De Jonge. Hoe kan het anders dat haar ambtenaren al die jaren niet hebben gezien dat er iets niet klopte bij zo veel inwoners? ‘We zijn uit de rails gelopen. Het systeem en de regels zijn een wapen tegen de inwoners geworden’, zegt De Jonge. ‘Nu willen we samen met de herstelexperts kijken of we een betere overheid kunnen worden.’

Neutrale ruimte

Het initiatief kwam van een groepje actieve Almeerse toeslagengedupeerden die ongeveer een jaar geleden kennismaakten met de Number Five Foundation, de stichting van prinses Laurentien en prins Constantijn. Sinds 2017 zet die stichting zich ervoor in dat mensen om wie het gaat een grotere stem krijgen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Ze brengen dat in hun pand Number 5 in Den Haag al in de praktijk, ook voor toeslagenouders.

‘We ervoeren wat de sfeer daar met ons deed: een neutrale ruimte waarin iedereen gelijkwaardig is, en hoe dat tot oplossingen kan leiden’, zegt Tweeboom, die met drie andere toeslagenouders als herstelexpert mede-initiatiefnemer is van Number 90. ‘Toen zeiden we: dat gevoel moeten we ook ergens anders gaan bieden.’

Elke kamer heeft er een eigen sfeer. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Laurentien: ‘Het was jullie idee, jullie droom: ‘Wat als we een Number Five in Almere gaan oprichten?’ Dat hebben we nu samen voor elkaar gekregen.’

Wethouder Froukje de Jonge. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

In Almere laten ambtenaren en maatschappelijk werkers die in Number 90 spreken met gedupeerden weer hun eigen ervaringen en ideeën meespelen in plaats van dat ze ‘het volgens het afvinklijstje afhandelen’, vertelt wethouder De Jonge. ‘Dan krijg je dus andere oplossingen.’

Het zit hem bijvoorbeeld in het woordgebruik. In gesprekssessies met ambtenaren en hulpverleners leggen de herstelexperts uit dat gedupeerden sommige veelgebruikte woorden als pijnlijk of onaangenaam kunnen ervaren. Tweeboom: ‘Schuldenproblematiek bijvoorbeeld. Alleen al omdat die schulden niet onze eigen schuld zijn. Armoede, en het referentiekader van zieligheid en slachtofferschap dat daarbij hoort. Beoordeling. Hulp. Dan klinkt het alsof wij zelf geen regie meer hebben over ons leven.’

Ambtenaren

Ambtenaren vinden zulke kritiek niet altijd prettig. ‘Er ontstaan soms heftige discussies’, zegt herstelexpert Faith Bruyning. ‘Ik begrijp dat zij zich in hun waarde aangetast kunnen voelen. Dat is zoals wij ons hebben gevoeld de afgelopen tien jaar in contact met onder andere de Belastingdienst. Dan denk ik ook: om een woord, om een situatie, voel jij je nu ongelijkwaardig, terwijl ik me ongelijkwaardig als mens heb gevoeld.’

Wethouder De Jonge: ‘Het is nogal wat als een ander die jouw baan en jouw opleiding niet heeft tegen je zegt: ik weet het beter. Dan ga je je verdedigen. Maar je moet samen een nieuwe werkwijze ontwikkelen.’

Het gebouw moet een plek worden waar gedupeerde toeslagouders en ambtenaren met elkaar in gesprek gaan. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Bij dergelijke ingewikkelde gesprekken hebben de herstelexperts prinses Laurentien nodig. ‘Zij is de neutrale partij, de vertaler in het gesprek’, zegt Bruyning. ‘Zij ontwikkelt een taal waarin alle partijen met hun eigen perspectief zich kunnen vinden.’

Prinses Laurentien wil haar rol niet te groot maken. ‘Ik ben een soort verkeersregelaar’, zegt ze. ‘Zij hebben hun werkwijze niet met slechte bedoelingen bedacht en nu horen ze dat het soms pijnlijk is voor burgers, dat het anders moet. Met wie ze hier nu een gesprek moeten voeren op basis van gelijkwaardigheid. Dan kunnen zij het gevoel krijgen dat zij zich moeten verdedigen. Dan zeg ik: het is oké, we hoeven elkaar niet te overtuigen. Laten we kijken hoe we het anders en beter kunnen doen.’

Tweeboom: ‘Het gaat er ook om dat zij zich realiseren dat deze gedupeerden nooit geloofd werden. Geloven en geloofd worden, dat is een fundamenteel punt voor ons.’

‘Als je een probleem wilt oplossen, moet je juist naar de diepere lagen in het systeem kijken’, zegt Laurentien. ‘Gedupeerden vertellen bijvoorbeeld hoeveel stress het geeft en hoe gekmakend het is dat ze iedere keer hun stukken moeten inleveren. Dat horen veel ambtenaren dan voor het eerst in zo’n gesprek op een neutrale plek. Dergelijke kennis is nodig, wil je tot concrete oplossingen komen. Als je de botsing niet organiseert, dan kun je het nooit anders organiseren met elkaar.’

Koninklijk Huis

Het gaat dus om niet minder dan een systeemverandering van binnenuit, die wordt beoogd. Laurentiens stellige overtuiging vanuit het gedachtengoed van de Number Five Foundation is dat die alleen kan plaatsvinden door de ervaringen van de mensen om wie het gaat als uitgangspunt te nemen – in dit geval de toeslagenouders.

Maar de toeslagenaffaire, waarin de overheid jammerlijk faalde om haar burgers te beschermen, is een veel gevoeliger dossier dan dat van de ongeletterden, waarvoor Laurentien zich al langer inzet. Leden van het Koninklijk Huis moeten op eieren lopen als iets politiek gevoelig ligt. Daarom benadrukt Laurentien haar neutrale rol vanuit de Number Five Foundation.

Het gebouw is bekostigd met rijksgelden. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

En zo zien de toeslagenouders die met haar werken haar ook, als iemand die een brug kan slaan naar de overheid. Ze zijn inmiddels zo vertrouwd met haar, dat ze vaak zeggen te vergeten dat ze met een prinses van doen hebben, die een welvarend leven leidt. ‘De eerste keer dat wij naar Number Five gingen, waren we ons er nog bewust van dat we op bezoek gingen bij een lid van het Koninklijk Huis’, zegt Tweeboom. ‘Maar nu zien we eigenlijk alleen haar voor ons gezamenlijke doel onmisbare kwaliteiten.’

‘Zij pretendeert ook niet dat zij weet wat ons is overkomen’, vult Bruyning aan. ‘Ze weet het op basis van wat wij haar vertellen en meegeven. Van daaruit staat ze voor ons. Dat er verandering nodig is, hoort ze uit onze verhalen.’

Regie

Eén les heeft wethouder De Jonge al geleerd van de herstelexperts: hoeveel waarde de toeslagenouders hechten aan het behouden van de eigen regie over hun leven. ‘Ikzelf ben die regie nooit kwijtgeraakt, voor mij spreekt die vanzelf’, zegt De Jonge. ‘Maar voor mensen die die regie ooit hebben verloren, is het iets superfundamenteels.’

Het heeft haar aan het denken gezet. ‘Als overheid beslissen wij vaak voor mensen wat goed voor ze is. Hoe komen we weer terug bij: wat wil jij eigenlijk zelf met je leven? Hoe kunnen wij je hierbij terzijde staan? De angst is dat mensen dan heel veel gaan vragen. Maar de meeste mensen zijn heel redelijk.’

Tweeboom: ‘Dit is heel belangrijk. Die les zijn ze aan het leren.’

Maar het kan ook schuren. Ambtenaren kunnen zich eraan storen dat veel toeslagenouders gesprekken met de gemeente opnemen zonder dat vooraf kenbaar te maken. ‘Vanuit hun perspectief is dat heel logisch, hoe vaak hebben ze niet dingen verteld tegen een instantie, die later werden ontkend, of raakten stukken kwijt’, zegt De Jonge. ‘Maar als je dat niet weet, als ambtenaar of maatschappelijk werker, dan denk je potverdorie.’

Welzijnsorganisatie

Toeslagenouders kan het steken dat veel maatschappelijk werkers destijds niet geloofden dat ze niet hadden gefraudeerd. Datzelfde maatschappelijk werk moet hun nu ondersteunen, zoals welzijnsorganisatie De Schoor. De herstelexperts vinden dat de maatschappelijk werkers zich er rekenschap van moeten geven dat zij eerder de gedupeerden niet adequaat hebben geholpen.

Initiatiefnemer Rachelle Tweeboom en herstelexpert Faith Bruyning houden de omslag van een boek vast. Beeld Harry Cock

‘Vóór 2019 was een andere organisatie verantwoordelijk voor het maatschappelijk werk’, zegt directeur Gerard Boekhoff van De Schoor. Daarmee wil hij zich er niet van afmaken, verzekert hij. ‘Het kan inderdaad dat maatschappelijk werkers destijds hebben gezegd: je kunt de overheid vertrouwen, dus het zal wel zo zijn. Nu we weten wat er is gebeurd, zien we het anders.’

Boekhoff vertelt dat De Schoor in opdracht van de gemeente bijna alle 2.400 Almeerse toeslagengedupeerden heeft benaderd – landelijk zijn het er 27 duizend. Sommigen zaten niet te wachten op het telefoontje. Negenhonderd gedupeerden gaven aan dat zij ondersteuning willen.

‘Bedenk wel: veel gedupeerden geven in een eerste gesprek met overheidsinstanties aan dat ze geen hulp willen, en komen dan in het bakje ‘afgehandeld’’, zegt Tweeboom. ‘Vaak willen die mensen wel hulp, maar niet van de overheid die ze intens wantrouwen. Wat logisch is, gezien wat hun is overkomen.’

Olievlekje

Het wordt nogal een klus de zo van elkaar verschillende werelden bij elkaar te brengen, daar zijn de deelnemers zich van bewust. Ze verkennen, zeggen ze zelf, onbekend terrein. Wel is nu al duidelijk dat zo’n speciaal gebouw als Number 90, dat is bekostigd met rijksgelden voor gemeenten om lokaal toeslagengedupeerden te ondersteunen, meewerkt als je zo iets groots als een cultuurverandering wilt bewerkstelligen. Gedupeerde ouders zeggen dat zij in zo’n warme omgeving het gevoel krijgen dat ze hun verhaal op een andere manier kunnen doen. Er vinden lotgenotenavonden plaats, een toeslagenouder heeft er een door haar geschreven boek liggen voor geïnteresseerden.

‘Als mensen hier binnenkomen ontstaat er soms een waterval in hun hoofd, wat ze hier zouden kunnen doen’, vertelt Bruyning. Zo zag de schoolmentor van haar zoon er meteen mogelijkheden om hier leuke dingen met de jongeren te doen.

De initiatiefnemers hopen dat Number 90 anderen gaat inspireren. Prinses Laurentien hoorde een Rotterdamse toeslagenouder die langskwam al zeggen dat ze graag zoiets zou opzetten in Rotterdam. ‘Laat dit’, zeggen Tweeboom en Bruyning, ‘het begin van een olievlek zijn die zich over het hele land verspreidt.’