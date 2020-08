In Nice doen ze alles om uit te stralen: logisch dat de Tour doorgaat

Nu in Nice code rood is afgekondigd zijn mondkapjes in de openbare ruimte verplicht. Beeld Klaas Jan van der Weij

Het had een massaal volksfeest moeten worden, een drie dagen durend fietsfestijn. Maar de honderden gele vlaggen, banners en affiches waarmee de Tourorganisatie startplaats Nice heeft gedecoreerd kunnen niet voorkomen dat de inwoners van de mondaine kuststad het in de aanloop naar het Grand Départ over een andere kleur hebben. Sinds donderdag ligt Nice in een zogeheten rode zone, een gebied waar het coronavirus is opgelaaid. De Niçois maken zich niet alleen op voor drie Touretappes, maar vooral voor een periode waarin vrijheidsbeperkende maatregelen als een donderwolk boven hun stad hangen.

Want rood, dat betekent in Frankrijk dat de regionale autoriteiten verregaande maatregelen als een horecasluiting of een lokale lockdown kunnen afkondigen, als men dat nodig acht. Negentien nieuwe departementen werden donderdag door de Franse premier Jean Castex tot rode zone gebombardeerd. Nagenoeg de hele strook Middellandse Zeekust is nu rood gekleurd, net als de gebieden rondom Lyon, Bordeaux en Toulouse. De regio’s rondom Parijs en Marseille waren al zones rouges.

Leiderstruien

Je kunt je afvragen of het in die context verstandig is een drie wekend durend, rondreizend sporttoernooi te organiseren waar normaliter 10- tot 12 miljoen toeschouwers op af komen. Castex riep de Fransen nota bene op familiebijeenkomsten te vermijden. Maar de Tour is de Tour; het feit dat de Ronde doorgaat toont juist ‘de veerkracht van de Franse maatschappij’, zei minister van Onderwijs Jean-Michel Blanquer, die ook sport in zijn portefeuille heeft. ‘Dat we bij machte zijn de Tour te organiseren, bewijst dat het leven doorgaat, ondanks alles.’

In het oude centrum van Nice, waar de middeleeuwse pastelkleurige panden behangen zijn met slingers in de kleuren van de leiderstruien, is niet iedereen even enthousiast. ‘Dit lijkt me niet bepaald het beste moment voor zo’n enorm evenement’, zegt zwemlerares Céline Diébold. Op enkele honderden meters van het parcours, waar mannen in fluorescerende hesjes dranghekken neerzetten, staat Diébold met tientallen anderen in de rij voor een medisch laboratorium, wachtend op een coronatest die ze voor haar werk moet laten afnemen.

Afgelast

Net als veel van haar stadsgenoten begint de zweminstructrice over de lange reeks evenementen die deze zomer allemaal wél werden afgelast. De hele en de halve marathon, het openwaterzwemtoernooi Promswim, de Ironman, het Yachting Festival in het nabijgelegen Cannes: ze gingen stuk voor stuk niet door. Jammer, maar heel begrijpelijk, vindt Diébold. ‘Bij zulke massale bijeenkomsten is het onmogelijk om voldoende afstand te bewaren. Ik vrees dat we dat bij de Tourstart ook gaan zien, ook al proberen de organisatoren dat te voorkomen.’

Alleen tijdens de Wereldoorlogen ging de Tour de France niet door, zei directeur Christian Prudhomme toen de corona-epidemie in maart om zich heen sloeg. De Ronde moest en zou doorgaan, was het beeld dat uit dat soort uitspraken oprees. De Tour ondanks alles, en misschien wel tegen beter weten in.

Prudhomme – tijdens de drie Tourweken een soort onderpresident van Frankrijk – en premier Castex probeerden de voorbije weken uit te stralen dat het volstrekt logisch is dat de Tour doorgaat. De Tourdirecteur wees op het feit dat de meeste mensen in september naar hun werk moeten en er dus sowieso minder publiek is dan in juli. De premier benadrukte dat de Tour een openluchtevenement is. Bij de start en de aankomst van de eerste etappes in Nice zullen toeschouwers bovendien worden geweerd.

Mondkapjesplicht

Voor de hoteliers en restaurateurs in Nice, toeristenstad par excellence, had het Grand Départ een zegen kunnen zijn, nadat het hoogseizoen door corona grotendeels in het water was gevallen. Maar nu het virus weer om zich heen grijpt en er in de officieuze hoofdstad van de Franse Riviera stringente maatregelen als een algehele mondkapjesplicht gelden, heeft haast niemand daar nog fiducie in.

‘Deze zomer was een ramp, daar gaat die Tourstart niets aan veranderen’, zegt fietstaxibestuurder Romain Roucart terwijl hij met een sjekkie in zijn mond kijkt hoe het inschrijfpodium wordt opgebouwd. Dan wordt hij onderbroken door een potentiële klant, een Duitse vrouw die wil weten hoeveel een ritje naar het dichtstbijzijnde coronatestpunt kost.

‘Het is doodzonde dat het nu niet het grote feest wordt dat men voor ogen had’, zegt de gepensioneerde Pierre Villette, die als vrijwilliger actief is bij de Tourstart en volledig in het geel gestoken op de rand van een fontein op het statige Place Garibaldi zit. ‘De gemeente heeft een enorm bedrag betaald om het Grand Départ binnen te halen. Maar in deze omstandigheden heeft de lokale economie daar zo goed als niets aan.’