In New York kun je voor een kiekeboe naar een kind al een boze blik van de ouders vangen

Niet kijken, zeg ik tegen mezelf. Maar het is moeilijk. Zo’n lief hoofd! Hij zit voor me in de bus en hij blijft schaamteloos staren. Die ogen… Dan strekt hij zijn hand naar mij uit. Als je moeder er niet naast zat, denk ik, dan had ik je nu mijn vinger gegeven.

Zomaar contact maken met kinderen ligt bij veel Amerikanen gevoelig. In Nederland denk ik er geen twee keer over na, een klein gesprekje bij de tramhalte of in de trein. Soms stellen ouders het zelf voor: ‘Zeg maar hallo tegen die mevrouw.’ Hier in New York kun je voor een kiekeboe al een boze blik vangen. Amerikanen vinden het meestal prima als je hun hond aait, maar zwaaien naar hun kind is een ander verhaal.

Daarom kijk ik vaak toch maar langs kinderen heen, zoals nu in de bus – hoe lief ze ook kijken.

Toen de krant laatst vroeg of ik samen met een fotograaf een verhaal wilde maken in een New Yorkse speeltuin, keerde mijn maag even om. Stuur me liever naar de workshop ‘Waarom vrouwen kleinere hersenen hebben’ van de extreem-rechtse Proud Boys, dacht ik. Een speeltuin, dat gaat moeilijk worden!

Kinderen koelen af bij een fontein tijdens de hittegolf in New York eind juli. Beeld Getty

Toch snap ik het, dat ouders juist hier zo panisch lijken. Ze wonen niet bepaald in een kindvriendelijk land. De VS zijn het enige rijke land ter wereld zonder ouderschapsverlof, al bieden sommige bedrijven dat wel aan. Meer dan de helft van kinderen woont in een gebied met een tekort aan kinderopvang: voor iedere drie kinderen is één plek beschikbaar. Voor de meeste gezinnen is kinderopvang onbetaalbaar. Ouderschap is in dit land een dure, stressvolle hobby.

Vroeg in zijn presidentschap kwam Joe Biden met plannen om het leven van Amerikaanse kinderen en hun ouders te verbeteren. Hij beloofde ouderschapsverlof, gratis kinderopvang en meer kinderbijslag. Hoe beter de voorzieningen, hoe meer ouders kunnen werken, des te sneller kinderarmoedecijfers zullen afnemen, was het idee. Maar zijn pakket aan maatregelen sneuvelde onder druk van conservatieve krachten.

Terwijl de meeste Republikeinse kiezers ook meer kindvriendelijke voorzieningen willen, stemmen hun volksvertegenwoordigers tegen dit soort plannen: ze vinden het te duur, of gunnen Biden geen succes. Iedereen wil het beste voor zijn eigen kind, maar betalen voor dat van een ander, nee.

Dit jaar verslechterde de situatie voor veel Amerikaanse ouders: de extra kinderbijslag van enkele honderden dollars per maand werd geschrapt. De kinderarmoedecijfers, die even waren gedaald, stegen daarna meteen. In december 2021 leefde 12 procent van de Amerikaanse kinderen in armoede, toen de bijslag werd beëindigd steeg dat naar 17 procent – van bijna negen miljoen kinderen naar 12,5 miljoen.

Als kinderen dan eindelijk 5 jaar zijn en naar school mogen, moeten ze binnen de kortste keren meedoen aan een active shooter drill, een oefening waar ze leren wat ze moeten doen als er een schutter in het schoolgebouw is: goed verstoppen, geen geluid maken. Dit jaar vonden er al 27 schietpartijen plaats op Amerikaanse scholen.

Een Amerikaanse ouder zal zich vaak machteloos voelen over het lot van hun kind. Als de overheid je geen veiligheid kan bieden, dan moet je het maar zelf doen. Dan is het op afstand houden van die vreemde mevrouw in de bus misschien zo’n gek idee nog niet.