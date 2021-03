In Nederland neemt het aantal besmettingen toe, in Brazilië het aantal sterfgevallen

De recente besmettingscijfers zijn in Brazilië, omgerekend naar inwonertal, net iets lager dan die in Nederland. Beeld EPA

De besmettingscijfers blijven oplopen, gemiddeld meldt het RIVM ruim 7.000 besmettingen per dag. Deze week kwam het weekgemiddelde voor het eerst sinds 12 januari weer boven de 7.000. Steeds meer Nederlanders laten zich testen, maar het percentage positieve testen blijft vrij constant en stijgt de laatste dagen zelfs iets. De toename van het aantal positieve testen wordt dan ook niet volledig verklaard door de drukte in de teststraat. Op dit moment is ruim 8 procent van de coronatesten positief.

Ten opzichte van vorige week is de ziekenhuisbezetting met 9 procent gegroeid, naar 2.221 coronapatiënten. Dagelijks worden er gemiddeld 272 opgenomen. Vorige week moesten dagelijks zo’n 247 Nederlanders vanwege covid-19 naar het ziekenhuis. Een groot deel van de 80-plussers is ingeënt, toch neemt de ziekenhuisbezetting gestaag toe. Vooral zestigers en zeventigers komen in het ziekenhuis terecht, in deze leeftijdsgroepen is de vaccinatiegraad nog laag. Met name op de intensive care zijn de meeste patiënten jonger dan 80.

Brazilië meldt relatief minder besmettingen dan Nederland, maar veel meer sterfgevallen

Met gemiddeld bijna 2.300 dagelijks gerapporteerde sterfgevallen is het einde van de tweede golf in Brazilië nog niet in zicht. Mogelijk is de situatie nog ernstiger dan deze cijfers weergeven, in het land is twijfel ontstaan over de registratie van overledenen na een recente systeemwijziging door het ministerie van Gezondheid. De recente besmettingscijfers zijn in Brazilië, omgerekend naar inwonertal, net iets lager dan die in Nederland. Dit komt waarschijnlijk doordat er minder getest wordt. De sterftecijfers zijn momenteel verhoudingsgewijs namelijk bijna zeven keer zo hoog. Vrijdag ging Rio de Janeiro opnieuw in lockdown, ook andere regio’s treffen maatregelen. Lokale bestuurders gaan daarbij vaak in tegen de wensen van president Jair Bolsonaro.