In Moskou is er vrijwel niets te merken van de oorlog in Oekraïne

Een enorme Z aangebracht op de façade van het Tabakovtheater. Beeld Yulia Nevskaya voor de Volkskrant

Je kunt over de hoofden lopen op de Arbat, de bekendste straat van Moskou, net als op iedere gewone zaterdag. Er klinkt geroezemoes uit duizenden kelen, jongelui drommen om een muzikant, mensen poseren geduldig voor een portret door een van de straattekenaars, het is druk op de terrassen. Het centrum van Moskou maakt een alledaags onbekommerde indruk.

Er is hier vrijwel niets dat herinnert aan Ruslands ‘speciale militaire operatie’, die in Oekraïne dagelijks nieuwe levens eist. De enige uitzondering zijn de kleurige T-shirts met een grote Z of V die in sommige souvenirwinkels in de etalages hangen, tussen de shirts met Sovjetsymbolen of afbeeldingen van populaire muziek- of filmhelden. De letters worden door de Russische troepen in Oekraïne ter herkenning gebruikt op legervoertuigen en zijn daardoor al snel uitgegroeid tot een symbool van de veldtocht tegen het buurland.

Het alledaagse beeld dat Moskou deze dagen biedt, betekent ook dat het effect van westerse sancties tegen Rusland nog niet of nauwelijks in het straatbeeld is te zien. Dat zal ongetwijfeld veranderen naarmate de sancties meer gaan bijten, wat volgens experts de komende maanden geleidelijk aan steeds meer zal gebeuren. Wel voelbaar en zichtbaar is het vertrek van veel buitenlandse ketens uit de grote winkelcentra in de hoofdstad, waar steeds meer dichte rolluiken te zien zijn. Het vertrek van McDonalds uit de malls heeft een meetbaar effect op de bezoekersaantallen, net als de ineenstorting van het aanbod van westerse films in de bioscopen.

Adidas heeft zijn winkels gesloten in Moskou. Er zijn in de shopping malls steeds meer rolluiken te zien. Beeld Yulia Nevskaya voor de Volkskrant

Business as usual

Van het centrum van Moskou tot de Oekraïense grens is het pakweg 450 kilometer, ongeveer de afstand van Amsterdam tot Parijs, maar de Russische hoofdstad blijft ook na bijna vier maanden in de ban van een haast krampachtig business as usual. Incidentele uitingen van protest worden angstvallig in de kiem gesmoord en bereiken nauwelijks een breder publiek. Maar ook directe verwijzingen naar het Russische optreden in Oekraïne zijn schaars en vaak verrassend lastig te vinden.

Dat heeft misschien te maken met de nadruk waarmee de Russische autoriteiten voortdurend betogen dat de ‘operatie’ (het woord ‘oorlog’ wordt angstvallig vermeden, het gebruik ervan kan leiden tot vervolging) in Oekraïne geheel ‘volgens plan’ verloopt, en dat alle gestelde doelen zullen worden verwezenlijkt.

Billboards

Meest in het oog springend zijn nog de enorme Z die is aangebracht op de façade van het Tabakovtheater en – kleiner – de billboards die sporadisch langs de hoofdwegen zijn te zien. Met de leuze ‘Hulde aan de helden van Rusland!’ zijn die bedoeld om Russische militairen te eren die zich op een of andere wijze hebben onderscheiden op het slagveld in Oekraïne.

De Koetoezov-prospekt, billboard met eerbetoon aan een sergeant. Beeld Yulia Nevskaya voor de Volkskrant

Zoals luitenant Aleksandr Lebedev, die langs de Soesjtsjovski Val het voorbijrazende verkeer monstert. Volgens de officiële informatie komt hij uit een dorp in de provincie Kostroma en heeft hij eigenhandig ‘meer dan twintig nationalisten en zes militaire voertuigen’ uitgeschakeld.

Aan de Koetoezov-prospekt is het portret te zien van kolonel Roman Demoertsjiëv, op een elektronisch bord, waar hij steeds voor een paar seconden in beeld verschijnt tussen de reclames voor appartementen en wodka. Demoertsjiëv, afkomstig uit Dagestan, leidde volgens het Russische ministerie van Defensie meerdere succesvolle acties tegen de Oekraïense ‘nationalisten’ en zou onder meer hebben voorkomen dat zij konden ontsnappen uit een omsingeling.

Letter Z

Iets verderop, vlakbij het regeringsgebouw, zijn stratenmakers druk bezig het trottoir te vernieuwen, achter hekken die zijn bekleed met grote spandoeken. ‘Plein van de Volksrepubliek Donetsk’ staat erop, naast foto’s met de vlag van de zogenaamde ‘volksrepubliek’ in Oost-Oekraïne en talrijke grotere en kleinere afbeeldingen van de letters Z en V. Aan de overkant van de weg ligt het gebouwencomplex van de Amerikaanse ambassade.

Het stadsbestuur van Moskou heeft onlangs na een snelle stemming op internet besloten de naamloze kruising op de hoek van het ambassadecomplex te promoveren tot een heus plein, vernoemd naar de vrijwel alleen door Rusland erkende ‘republiek’. Voor de nationalistische partij LDPR onlangs aanleiding het ‘plein’ alvast voortijdig in te huldigen en daarbij lichtbeelden te projecteren op gebouwen van de ambassade, met verwijzingen naar de oorlogen in Irak en Afghanistan en oproepen de militaire steun aan Oekraïne te staken.

Toch blijven ook de meeste van deze verwijzingen relatief onopvallend. Veel voorbijgangers zullen er in hun haast niet of nauwelijks notitie van nemen. De enige signalen die vrijwel niemand kunnen ontgaan, verschijnen in deze lange zomerdagen pas laat op de avond, als het donker wordt en in enkele grote gebouwen selectief de lichten aan gaan in de vorm van een sinistere, gigantische letter Z.

Dat gebeurt al sinds het begin van de Russische ‘operatie’ op de voorgevel van het 105 meter hoge voormalige stadhuis aan het begin van de Nieuwe Arbat. Het voorbeeld heeft navolging gekregen in veel regionale hoofdsteden en in Moskou ook door het staatsgasbedrijf Gazprom en de Russische Spoorwegen. Een van de kantoren van de spoorwegen staat, toeval of niet, pal tegenover het gebouw van de rechtbank, waar de afgelopen maanden al tal van Moskovieten zijn veroordeeld tot forse boetes wegens het ‘discrediteren’ van het Russische leger.