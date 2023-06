Het Russische ministerie van Defensie met luchtafweersystemen op het dak Beeld AP

Het botert al langer niet tussen Wagner en de Russische legerleiding, is dat waarom we dit nu zien gebeuren?

‘De laatste weken was Wagner aan het herstellen van de strijd om Bachmoet, dat moment gebruikte minister van Defensie Sergej Sjojgoe om het Russische leger weer onder controle te krijgen en alle losse elementen samen te brengen. Hij wilde dat Prigozjin militaire contracten zou tekenen, maar die weigert. Nu zegt Prigozjin dat zijn troepen zijn aangevallen door het Russische leger, maar dat weten we niet zeker.’

Lees het laatste nieuws in ons liveblog.

Waarom zou het Russische leger dat doen?

‘Dat weten we niet. Het kan nep zijn, opzet zijn. Er wordt ook gezegd dat het een aanval van het Oekraïense leger zou kunnen zijn, maar dat lijkt me onwaarschijnlijk omdat ze zich ver achter het front bevinden. Maar het heeft er in ieder geval toe geleid dat Prigozjin in alle media zegt dat de gronden van deze oorlog verkeerd zijn en Poetin het volk verkeerd heeft voorgelicht. Daarom wordt hij nu ook officieel aangeklaagd voor muiterij.’

Dit is levensgevaarlijk voor Prigozjin, is hij gek geworden?

‘Het zou kunnen dat Prigozjin zich positioneert voor een slecht einde van de oorlog. Het gaat slecht, slechter dan de Russen thuis weten. We zien dat Oekraïne zich positioneert voor de hoofdstoot, het kan zijn dat hij die grote aanval voor wil zijn. In Moskou, duizend kilometer van het front zie je paniek ontstaan.

‘Voor de Russen is dit militair gezien heel slecht nieuws, dat je elkaar aan het bevechten bent en dat niet meer onder de pet kunt houden. Wat betekent dit voor de positie van Poetin op de lange termijn? Het gaat in ieder geval een machtsstrijd worden.’

Hoe sterk is Wagner?

‘Dat is moeilijk in te schatten, maar het leger bestaat zeker uit enkele tienduizenden militairen. Dat zijn er alsnog veel minder dan waarover het Russische leger beschikt, dus Prigozjin hoopt op muiterij en overlopers.’

Wat gaat dit betekenen voor de oorlog?

‘Dat moet nog blijken. Maar een oorlog kan heel lang goed gaan tot er plots breuklijnen ontstaan. Dat zag je bij de muiterij van het Franse leger in 1917, die had kunnen leiden tot een volledige ineenstorting van het westelijk front. En de opstand van de Russen in 1917. Barsten kun je lang verborgen houden, maar op een gegeven moment niet meer. Dit doet denken aan Caesar die de Rubicon oversteekt. Alea iacta est (de teerling is geworpen).’