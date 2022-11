In Mississippi is 11 procent van de burgers uitgesloten van de verkiezingen. Maar Wendell wil zijn stemrecht terug

Wendell Johnson, 47, uit Indianola uit Mississippi. Twintig jaar na zijn vrijlating zocht hij juridische hulp om zijn stemrecht terug te krijgen. Beeld Rory Doyle voor de Volkskrant

Een strafblad is een obstakel voor een zwarte man in Mississippi die aan de bak wil komen. Dat hoef je Wendell Johnson niet te vertellen. Hij had geluk. Bij de dierenkliniek waar hij solliciteerde vroegen ze hem alleen of hij de laatste tien jaar was veroordeeld. Twintig jaar geleden kwam hij vrij. Hij glimlacht wrang. ‘Ze hadden me anders niet aangenomen.’

Wendell Johnson verbergt nog iets. Elke twee jaar, op verkiezingsdag, mogen medewerkers eerder weg van hun werk om te stemmen, maar Johnson rijdt dan stiekem in één ruk door naar huis. ‘En ik schaam me elke keer’, zegt de inwoner van Indianola, een slaperig stadje in de Mississippi-delta.

Johnson is 47 jaar, woont al heel zijn leven in Mississippi en heeft nog nooit gestemd. Dat mag hij niet, net als 4,6 miljoen andere Amerikanen die vanwege een veroordeling hun stemrecht zijn kwijtgeraakt. Dat is 2 procent van de bevolking, meer dan elke democratie ter wereld. Onder zwarte Amerikanen ligt dat percentage bijna drie keer hoger.

Het opwerpen van barrières voor bepaalde kiezersgroepen kent een lange geschiedenis in de VS. Stemmen was nooit voor elke Amerikaan even gemakkelijk – en het wordt voor velen steeds moeilijker. De kiezersonderdrukking kent vele gezichten: minder stembureaus in bepaalde districten, kortere openingstijden, verbod op poststemmen, het hertekenen van kiesdistricten waarbij bepaalde groepen worden uitgesloten. Of het uitsluiten van mensen met een veroordeling.

Permanente ontzegging

Met strak getrimde baard stapt Johnson door de deur van het Mississippi Centre of Justice in Indianola. Burgers zoals hij kunnen hier om hulp vragen en Wendell Johnson wil zijn stem terug. ‘De kans is klein’, zegt hij, ‘maar ik moet het proberen.’

Hoe je je stemrecht verliest, verschilt per staat. De meeste Amerikaanse staten kennen een vorm van wat ‘disenfranchisement’ wordt genoemd. In New York bijvoorbeeld mag je niet stemmen zolang je in de gevangenis zit. Kom je vrij, dan wordt je stemrecht hersteld.

Zo’n tien staten, waaronder Georgia, Tennessee en Kentucky, kunnen hun inwoners permanent het stemrecht ontnemen. Mississippi spant de kroon. Hier mag ruim 11 procent van de bevolking niet stemmen, soms vanwege de kleinste vergrijpen. Van de zwarte burger mag één op zes niet stemmen.

Wendell Johnson registreerde zich op zijn achttiende meteen als kiezer. ‘Dat moest van mijn moeder’, lacht hij. ‘Ik had geen keus.’ Maar dan wordt hij opgepakt. ‘Cocaïne.’ Hij gaat vijf jaar de gevangenis in. Na zijn vrijlating ontvangt hij een brief van de staat: ‘Dat ik niet meer mocht stemmen voor de rest van mijn leven.’

Slavernij

Ooit was de Mississippi-delta het hart van de katoenindustrie en daarmee van de slavernij. En in de slavernij ligt de oorsprong van de wetgeving die burgers hun stemrecht ontneemt. Tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) vechten de zuidelijke staten om de slavernij in stand te houden. Ze verliezen. Maar wedertoetreding tot de Verenigde Staten betekent dat ze zich moeten conformeren aan een nieuwe grondwet: iedereen, wit of zwart, moet kunnen stemmen. Behalve vrouwen dan, en inheemse Amerikanen.

Dat stuit op verzet. Staten als Mississippi tellen meer totslaafgemaakten dan witte burgers. Door stemrecht voor zowel als zwarten als witten zou de witte hegemonie verdwijnen. En inderdaad, in de 19de eeuw zendt Mississippi twee zwarte senatoren naar Washington DC, de enigen uit de geschiedenis van de staat. Dat is van korte duur.

Een speciale (witte) commissie ontwerpt in 1890 een nieuwe grondwet. Er komen voorwaarden aan het stemrecht, waaronder een zorgvuldig opgestelde lijst met misdaden. Het aantal stemgerechtigde Afro-Amerikanen keldert van 80 naar 6 procent. Elf andere staten nemen het ‘Mississippi Model’ over.

22 soorten misdrijven

In het Mississippi Centre of Justice van Indianola houdt jurist Paloma Wu een geel A4’tje omhoog met daarop 22 soorten misdrijven. Een greep: winkeldiefstal, heling, beroving, brandstichting, boomkap, het uitschrijven van een ongedekte cheque. ‘Poverty crimes’, zegt Wu. ‘Gericht op zwarte mensen zonder dat te benoemen.’ Ze zucht diep. ‘Ik vind het hardop idioot klinken, maar die wet uit 1890 geldt nog altijd.’

Aanvankelijk raakt het Wendell Johnson niet zo, de eerste tijd na zijn vrijlating twintig jaar geleden. ‘Ik dacht: so what, dan stem ik toch niet?! Ik adem nog.’ Maar als de tijd verstrijkt, verandert er iets in hem. Vrienden stellen zich verkiesbaar, maar hij kan ze niet steunen. Als mensen vragen wat hij stemt, dan verzint hij iets. Tegen verkiezingsdag begint hij op te zien. ‘Elke keer voel ik…’ Hij klopt op zijn buik. ‘Hier. Een steen.’

Johnson stopt met het volgen van politiek. Die wereld is niet langer van hem. Een eenzaam gevoel. ‘Ik ben twintig jaar vrij’, zegt hij, ‘maar nog altijd niet volledig gerehabiliteerd.’

Kiezersonderdrukking vervormt de vertegenwoordiging van het volk in de politiek. Als minder mensen uit een bepaalde groep mogen stemmen, worden hun belangen slechter vertegenwoordigd. Gevolg is minder participatie en uiteindelijk een slechter functionerende democratie.

‘Ik zal uw stemrecht en onze democratie verdedigen’, bezwoer president Joe Biden begin dit jaar tijdens een toespraak in Atlanta. Sinds zijn aantreden proberen de Democraten wetten aan te nemen die kiezersonderdrukking moeten tegengaan. Republikeinen hebben die met behulp van de filibuster, een parlementaire truc, steeds weten te blokkeren.

Het lijkt zelfs de andere kant op te gaan. Sinds 2020 zijn 48 wetten aangenomen in 21 staten die stemrecht bemoeilijken, zocht de ngo Brennan Center for Justice uit, vrijwel uitsluitend door Republikeinen. De meeste van die wetten treden deze midterms al in werking.

Het Hooggerechtshof behandelt dit jaar twee opzienbarende zaken rondom de Voting Rights Act uit 1965 waarin wordt bepaald dat staten geen etnische groepen mogen uitsluiten bij het tekenen van kiesdistricten. Als de opperrechters instemmen met de regeringen van Alabama en North Carolina, dieprode staten, zou die wet nagenoeg tandeloos worden. Dit zou grote gevolgen hebben voor niet-witte burgers – en de presidentsverkiezingen van 2024.

Stapels formulieren

Eigenlijk durfde Wendell Johnson vandaag niet nar het Centre for Justice te komen. Bang voor teleurstelling. Vrienden moedigen hem al jaren aan: probéér het gewoon. Nu leunt hij met zijn ellebogen op tafel en kijkt hij gespannen naar Paloma Wu die een lijvige stapel formulieren doorploegt. Het kán in Mississippi: je stem terugkrijgen. ‘Op papier’, zegt Wu.

Om opnieuw stemrecht te krijgen in Mississippi moeten beide kamers van het statelijk Congres met tweederde vóór stemmen, voor elk individueel verzoek. Jaarlijks proberen honderden burgers dat, maar de afgelopen 25 jaar hebben minder dan 200 burgers hun stem teruggekregen. ‘Daarom zeg ik: op papier kan het’, zegt Paloma Wu.

Veel mensen weten niet eens of ze mogen stemmen. Er is geen plek waar je dat kunt controleren, zegt Wu. ‘Als ik bel namens een cliënt weigert de staat te vertellen of ze stemrecht hebben.’ Dat is gevaarlijk: in staten als Mississippi, Alabama of Tennessee kun je jarenlang de gevangenis ingaan als je probeert te stemmen zonder stemrecht. ‘Pure ontmoediging.’

Verkeerde informatie

Na een halfuur staat Johnson langzaam op van tafel. Met een verwarde blik op zijn gezicht wrijft hij over zijn baard. ‘Ik kan het niet geloven’, mompelt hij. ‘Hoe dan?’ Wat blijkt: de brief die hij kreeg na zijn vrijlating bevatte verkeerde informatie. Zijn veroordeling valt helemaal niet onder de 22 misdaden waarmee je je stemrecht verliest. Johnson mag wél stemmen.

De tranen staan in zijn ogen. ‘Ik voel me... vreemd. Echt, ik kwam aan met een steen in mijn maag, maar ik loop weg met swagger.’ Dus dinsdag gaat hij zijn stem uitbrengen? ‘Ja, vol overtuiging. Maar het is dubbel. Al die jaren… Ik had hier eerder moeten komen.’