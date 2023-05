‘In mijn eerste jaar was ik alleen maar bezig met punten halen, dat was het enige waaraan ik kon denken’

Lucas van Bentum, student electrical engineering: 'Zo kweek je geen leergierige, creatieve studenten, maar studiepuntenfabriekjes' Beeld Prive-archief

Shannah van Engelsen (26), tweedejaars student bestuurskunde aan de Hogeschool van Amsterdam

‘Ik vind het heel goed dat het bsa wordt versoepeld. Voor mij hoeft die puntennorm niet helemaal te worden afgeschaft, zoals sommige studenten willen, maar meer menselijke maat is echt wel nodig. Ik heb letterlijk wakker gelegen van mijn bsa. Ik was zo bang dat ik mijn studie zou moeten verlaten. Dan zou ik al mijn werk voor niks hebben gedaan en zou ik nog jaren met het gevoel hebben rondgelopen dat ik had gefaald. Met mijn vrienden had ik het daar voortdurend over.

Het is ook niet terecht dat studenten alleen maar worden afgerekend op het aantal studiepunten. Een toets is maar een momentopname. Sommige studenten blokkeren dan gewoon, daar heb ik zelf ook vaak last van. En er zijn genoeg andere manieren om prestaties te meten. Je kunt bijvoorbeeld ook kijken naar iemands inbreng tijdens colleges.

Ik ben blij dat de minister heeft aangekondigd dat nieuwe studenten voortaan ook meer begeleiding gaan krijgen. Zelf kwam ik van het mbo, dus ik was al veel gewend, maar als je net van de havo komt of op latere leeftijd weer gaat studeren, ben je vaak enorm zoekende.’

Lucas van Bentum (23), vierdejaars student electrical engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven

‘Mechanical engineering is vanzelf al een zware studie, maar door die puntennorm heb ik een enorme druk gevoeld. Daarbij speelde ook mee dat ik ADHD heb. Het resultaat was dat ik in mijn eerste jaar alleen maar bezig was met punten halen. Dat was het enige waaraan ik kon denken. Voor andere dingen dan studeren had ik amper tijd, ik ging niet of nauwelijks uit.

Ik denk dat het bsa op zich goed werkt, het helpt je om je toetsen te halen. Maar ik denk ook dat we ons als land moeten afvragen wat voor type studenten we willen. Met dit systeem kom je er namelijk niet aan toe om je echt in een studie te verdiepen, of om eens een interessant zijpad in te slaan, omdat je alleen maar gefocust bent op het eindresultaat. Zo kweek je geen leergierige, creatieve studenten, maar studiepuntenfabriekjes.

Naast mijn studie mechanical engineering heb ik ook een lerarenminor gedaan. Daardoor kan ik vaak goed zien waarom mijn medestudenten vastlopen. Zelf vinden ze dat moeilijk. Dat de universiteit nu meer aandacht moet gaan besteden aan leerontwikkeling, juich ik dan ook toe.’