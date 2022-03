In Meerkerk ruimen ze het halve gemeentehuis leeg voor Oekraïners

Het gemeentehuis wordt door de inwoners van Meerkerk omgebouwd tot opvangplek voor gevluchte Oekraïners. Beeld Marcel van den Bergh

De schoenen van Cees Trappenburg (52) staan bij de verwarming. Zelf zit hij ernaast, op zijn knieën in kamer 2.03 van het gemeentehuis in Meerkerk. Trappenburg buigt zich over een bouwpakket van Ikea. Voor zijn neus liggen vurenhouten latten, die hij met een inbussleuteltje aan elkaar probeert te draaien. Het moet een stapelbed worden.

Vroeger, nog voor de gemeentelijke fusie, huisde op deze verdieping de afdeling Financiën van de gemeente Zederik. Daarna stond er kantoormeubilair in de opslag. En vanaf maandag wonen er in dit deel van het gemeentehuis Oekraïense vluchtelingen. In veel andere kamers zijn de bedden al opgemaakt.

‘Weet je wat het ergste is?’ grapt Trappenberg, die bij de gemeente op de loonlijst staat als wijkambassadeur. ‘Ik heb hier jaren gewerkt, en wij kregen nooit een bed. Wij moesten gewoon in onze stoel slapen.’

Mannen zetten in de kantoren bedden van Ikea in elkaar. Beeld Marcel van den Bergh

Alle stempeltjes

Zoals hier op deze vrijdagmiddag geklust wordt, zo wordt op dit moment overal in het land gezaagd, geboord, geschroefd, gestuukt en geloodgieterd. Elk van de 25 Nederlandse Veiligheidsregio’s moet de komende weken 2000 opvangplekken voor vluchtelingen realiseren. En daarna wellicht nog meer.

Burgemeester Sjors Fröhlich van Vijfheerenlanden vertelt dat zijn gemeente al vroeg begon met de voorbereidingen. ‘We wilden niet wachten tot alle stempeltjes gezet waren’, zegt hij. ‘Daarom zijn we al gaan verbouwen voordat we een formele opdracht van de Veiligheidsregio kregen.’

Ze waren hier ‘een beetje bestuurlijke ongehoorzaam’, zegt ook gemeentesecretaris Nanette van Ameijde (62), die in een sportieve roze hoody aan het klussen is. ‘We wilden die bedden snel in huis hebben, want voor je het weet waren ze overal uitverkocht. Via de officiële weg was dat ingewikkeld, met codes en een bedrijfsaccount. Dus heb ik de daglimiet van mijn eigen bankrekening verhoogd en op mijn iPad zelf die bedden besteld.’

Want dat de behoefte zou komen om Oekraïners op te vangen, dat voelden ze hier snel aan aan. En ze wisten ook dat ze hier een oplossing wilden bieden die duurzamer is dan de sporthallen met veldbedjes die nu ook her en der worden ingericht. Het moest geen plek worden ‘waar mensen voor één of twee weken blij mee zijn’, zegt Fröhlich, ‘maar iets dat ook voor een halfjaar oké is.’

Stoepje

De keuze voor het gemeentehuis was snel gemaakt. Sinds de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik in 2019 fuseerden, waarbij elk van de drie gemeentehuizen bleef bestaan, stond het gebouw in Meerkerk deels leeg. Dus als de boa’s naar een andere vleugel zouden verhuizen en het sociaal team zou verkassen, dan konden ze hier zo tachtig vluchtelingen kwijt.

Ze gingen aan de slag. Het opgestapelde meubilair verdween naar de gemeentewerf. In de kantoortuinen verrezen tussenwanden, zodat de vluchtelingen straks enige privacy hebben. Het stoepje bij de achteringang werd opnieuw bestraat, zodat kinderwagens en rolstoelen zich niet vast rijden. Er kwam een eetzaal, een keuken, een recreatieruimte, een speelkamer en een stilteruimte. En buiten werden vier knalgele Dixies geplaatst, zodat er voldoende toiletten zijn tot de toiletunit geleverd wordt.

En dat allemaal binnen een week, zegt woordvoerder Attie Mager (58). ‘Er is zo hard en vol overgave gewerkt.’

‘De aanleiding is immens verdrietig’, zegt gemeentesecretaris Van Ameijde, ‘maar bij onze organisatie brengt dit veel saamhorigheid teweeg. Dat is ontroerend, moet ik zeggen.’

Beetje wrang

Toch wringt het in zekere zin ook. Want het enthousiasme waarmee veel gemeenten nu op zoek gaan naar opvangplekken voor Oekraïners staat in schril contrast met eerdere onwil. Een halfjaar terug riep het Rijk gemeenten en provincies op ‘met urgentie’ meer opvangplekken beschikbaar te stellen voor asielzoekers uit onder meer Afghanistan. Die noodkreet leverde zo weinig op dat het kabinet zich in december gedwongen zag drie gemeenten en een regio te verplichten tot acute noodopvang van asielzoekers.

En dus rijst ook hier de vraag of ook de gemeente Vijfheerenlanden het gemeentehuis niet al eerder beschikbaar had kunnen stellen. Burgemeester Fröhlich benadrukt dat zijn gemeente ‘altijd voorop heeft gestaan bij de opvang van asielzoekers en statushouders’. Ze waren al aan het onderzoeken of ze nog tachtig tot honderd extra statushouders konden huisvesten, zegt hij, bovenop de statushouders die de gemeente al toegewezen had gekregen.

Maar goed, ook Fröhlich ziet het contrast. ‘Ik vind het soms ook wel een beetje wrang dat we voor de vluchtelingen uit Syrië en Afghanistan, die minstens even erge oorlogshandelingen hebben meegemaakt, niet altijd in de rij staan. Aan de andere kant denk ik: laten de huidige situatie koesteren en gebruiken om te laten zien dat vluchtelingen geen criminelen zijn. Toevallig is Oekraïne dichterbij, waardoor het sentiment anders is. Maar we moeten de andere vluchtelingen ook niet vergeten.’

Een grote kantoorruimte wordt ingericht als woonkamer. Slingers met tekeningen van schoolkinderen worden opgehangen. Beeld Marcel van den Bergh

‘Die moet boven’

In kamer 2.03 krijgt Cees Trappenburg ondertussen assistentie. Mart van der Linden (60), in het dagelijks leven adviseur onderwijshuisvesting, zag op intranet een oproep om te komen helpen. Omdat zijn werk er voor deze week wel ongeveer op zat, besloot hij zich te melden voor een stapelbed.

Ook hij zit binnen de kortste keren op zijn knieën, gebogen over de gebruiksaanwijzing. Daarna reiken ze elkaar planken aan en voeren klassieke klusdialogen.

‘Deze moet zo.’

‘Even kijken, dan moet deze zo.’

‘Die moet boven, ja.’

En hoewel de scène volgens woordvoerder Attie Mager doet denken aan de animatieserie Buurman en Buurman, waarbij altijd van alles misgaat, verrijst er toch vrij rap een stapelbed.

Maandag slapen er twee vluchtelingen in.