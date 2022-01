In meer regio’s stijgen de opnamen, maar nog weinig besmettingen bij ouderen en meer ruimte voor reguliere zorg

Beeld ANP

In meer regio’s stijgen de opnamen als gevolg van de omikrongolf

In 8 van de 25 veiligheidsregio’s werden meer patiënten in het ziekenhuis opgenomen dan een week geleden. Vorige week was slechts bij 2 regio’s sprake van een stijging.

Het aantal opnamen per miljoen inwoners is het snelst gestegen in Drenthe en Twente, met 21 procent. De besmettingen lopen daarentegen minder snel op dan in andere regio’s en zijn ook nog lager dan het landelijk gemiddelde. In Amsterdam-Amstelland, qua positieve tests de zwaarst getroffen regio van het land, is geen toename of afname zichtbaar in de ziekenhuizen. Kennemerland en Zaanstreek-Waterland, omliggende regio’s waar ook veel besmettingen worden gemeld, behoren wel tot de stijgers.

Ondanks de hard oplopende besmettingscijfers zijn er nog 15 regio’s waar het aantal opnamen daalt. De landelijke opnamecijfers dalen met 7 procent wel minder snel dan voorheen, maar de groei van de patiëntenstroom blijft beduidend langer uit dan bij eerdere besmettingsgolven.

Relatief weinig besmettingen onder ouderen

Onder thuiswonende 70-plussers is nog geen toename zichtbaar van het aantal positieve tests. Dagelijks testten zo’n 600 van hen positief, zo blijkt uit de recentste cijfers, terwijl dat er eind november nog 1.600 waren. Het landelijke besmettingsniveau is momenteel anderhalf keer zo hoog.

Dat ouderen minder vaak positief testen kan komen doordat zij vaker een boosterprik hebben gehad of doordat zij voorzichtiger zijn met het aantal contacten. Ook in Denemarken en het Verenigd Koninkrijk, waar de omikronpiek inmiddels lijkt te zijn bereikt, raakten naar verhouding weinig ouderen besmet.

Nog veel zorg uitgesteld, maar uitblijven nieuwe patiëntenstroom biedt ruimte

Doordat de omikrongolf nog niet leidt tot meer coronapatiënten in de ziekenhuizen, kunnen ziekenhuizen weer wat meer reguliere zorg uitvoeren. Rond kerst zagen ziekenhuizen zich nog genoodzaakt ongeveer 45 procent van de operatiekamers niet te gebruiken, maar dit percentage is afgelopen week weer teruggelopen naar 34 procent.

Dat is ook zichtbaar aan de hoeveelheid patiënten die op de intensive care ligt met andere aandoeningen dan covid-19. Die steeg afgelopen week van 492 naar 565, het hoogste aantal sinds begin november. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding verwacht dat het nog zo’n twee weken zal duren voordat de toestroom van covidpatiënten weer toeneemt, aldus een woordvoerder: ‘Tot die tijd wordt zoveel mogelijk reguliere zorg aangeboden.’ Ondanks het uitblijven van de patiëntenstroom verwacht een kwart van de ziekenhuizen niet alle planbare kritieke zorg te kunnen leveren.