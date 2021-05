In Madrid als Real en Atlético strijden om het kampioenschap: ‘De hijo de putas bij de Atlético-fans waren niet van de lucht’

Atlético Madrid is kampioen van Spanje, fans vieren het op straat in Madrid. Beeld AP

Dion, de wedstrijden - Atlético moest uit tegen Valladolid (1-2), Real speelde thuis tegen Villarreal (2-1) - zijn net afgelopen, waar ben je?

Ik sta nu op het Neptunusplein, daar komen altijd de Atlético-fans bij elkaar. Het zijn er nu honderden, het worden er zo duizenden. Voor de Real-fans is er Plaza de Cibeles, maar dat zal nu wel rustig zijn.

Je zat in een Ierse pub. Hoe ging dat?

De Atlético-fans zaten beneden, die van Real boven. Er werd over en weer het een en ander geroepen, maar niets hatelijks. In het begin was het heel spannend, vooral doordat Atlético achter stond. De hijo de putas bij de Atlético-fans waren niet van de lucht. Maar toen ze uiteindelijk scoorden, gingen de shirts uit.

Spanjaarden zijn bijgelovig, dus toen ik met gekruiste armen over elkaar stond, kwam er een vrouw naar me toe met het verzoek om ze uit elkaar te halen ‘want gekruiste armen brengen ongeluk’. En verdomd: nadat ik dat had gedaan, scoorde Atlético!

Voetbalfans van twee rivaliserende clubs die gezellig samen in een pub zitten, dat klinkt onwerkelijk.

Ja, maar in Spanje is voetbal veel meer een familie-aangelegenheid dan in Nederland. Je ziet hier ook meer vrouwen. Bovendien zijn ze in Madrid al heel lang gewend aan twee clubs in een stad. De achterban is totaal verschillend: Real is de ‘koninklijke’, de nummer 1 van het land. Atlético is de underdog, de stadsclub. Dat deze underdog het nu van de grote broer gewonnen heeft, is een opsteker voor de fans, die fanatieker zijn dan die van Real.

Dus het is geen veldslag daar nu, met vuurwerk enzo?

Nou, ik ruik wel vuurwerk, maar zie het niet. Er is veel politie op straat, die bijvoorbeeld controleert of je geen bier bij je hebt, maar verder zijn de coronamaatregelen ver te zoeken. Het is vooral feest, één groot feest.

Voor jou ook? Ben je voetbalfan?

Absoluut. Ik was bang dat ik het kampioenschap zou missen, want ik moet morgen op reportage naar Portugal, maar gelukkig werden de wedstrijden één dag vervroegd: de tegenstander van Real wilde een dag extra rust voor de volgende wedstrijd.

Hoe spannend was deze strijd om het kampioenschap?

Ongekend spannend. Het kwam echt aan op deze laatste dag. En, dat mag wel worden gezegd, het is de ultieme overwinning voor Luis Suárez, die voor Atlético het winnende doelpunt maakte. Vorig jaar werd hij weggestuurd bij FC Barcelona omdat hij te oud zou zijn…

Over Barcelona gesproken: hoe zal Ronald Koeman naar deze wedstrijd hebben gekeken?

Met gemengde gevoelens, vrees ik. Ik vermoed dat hij snel te horen krijgt dat hij kan vertrekken. Voor Barcelona telt maar één ding: het kampioenschap winnen. En dat heeft Koeman niet voor elkaar gekregen.