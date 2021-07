In Maastricht is het ‘relatief goed’ afgelopen, maar met het water trekken ook de problemen het land in

Roermond bereidt zich voor op de komst van het water. Beeld ANP

Maastricht ontsnapte vannacht aan een doemscenario. Hoe is het nu in de provinciehoofdstad?

‘Het is relatief goed afgelopen, inderdaad. De veiligheidsregio heeft laten weten dat de piek die ze hadden verwacht, net niet is behaald. Burgemeester Annemarie Penn-te Strake zei vanmorgen dat de stad ‘langs het gaatje’ is gegaan.

‘Je ziet het ook goed: het water staat hier heel erg hoog. Ik zit nu in de auto langs de Maas in de Maastrichtse wijk Randwyck, die samen met de wijk Heugen gisteravond in allerijl is ontruimd. Tienduizend mensen moesten hun huis verlaten: vanaf een uur of zeven trokken ze in file de wijk uit. De meesten zijn naar vrienden of familie vertrokken. Ongeveer 350 mensen werden opgevangen in sporthallen in de buurt. Zojuist zijn de wijken weer vrijgegeven.

‘Er zijn trouwens ook wel mensen thuisgebleven. Ik sprak net een mevrouw uit Heugen. Haar huis ligt dicht tegen de Maas aan, maar wel net iets hoger. Zij is vannacht een paar keer bij de rivier wezen kijken. Het water kwam tot aan het fietspad langs de weg, zei ze. Als het daar overheen was gegaan, was de wijk ondergelopen. Maar dat is net niet gebeurd.’

En hoe is nu de situatie in Valkenburg, dat donderdag eveneens zwaar werd getroffen?

‘In Valkenburg is het water gelukkig ook aan het dalen. De rivier de Geul is aan beide kanten overstroomt, maar trekt zich nu weer langzaam terug in zijn bedding. In het centrum van de stad heeft een brug het gisteren begeven. Andere bruggen zijn instabiel geworden. Dat je moeilijk van de ene kant naar de andere kant van de stad kunt, beperkt de hulpmogelijkheden nogal.

‘Vannacht heeft het leger een noodbrug over de Geul aangelegd. Die is nu klaar. Militairen zijn ondertussen bezig met het aanleggen van een een tweede noodbrug.’

Een brug over de Geul in Valkenburg is ingestort. Beeld ANP

Verplaatsen met het water ook de problemen zich landinwaarts?

‘Ja, dat is inderdaad het geval. De Maas stroomt verder naar het noorden. In Maastricht is het allemaal net goed gegaan. Na de hoogwatergolf van ongeveer 3.00 uur vannacht is het water daar nu iets aan het zakken.

‘De piek bevindt zich nu ten hoogte van Urmond, heb ik begrepen. Daar rijd ik nu naartoe. Langs de Maas zijn gisteren ook een aantal dorpen ontruimd, bijvoorbeeld in Eijsden, Margraten, Stein, Bunde, Geulle en Grevenbicht. De veiligheidsregio Limburg-Zuid blijft alert.’

Het water trekt door Valkenburg. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Waar worden de volgende problemen verwacht?

‘De nieuwe kritieke plaats wordt Roermond, waar ik gisteravond ook even ben geweest. Bij die stad monden twee riviertjes uit in de Maas: de Roer en de Hambeek. Een wijk ligt daar precies tussen de Roer en de Hambeek in. Als de Maas daar stijgt, kunnen die riviertjes hun water niet meer kwijt. Dan kan het zo die wijk instromen.

‘Gisteravond is de politie al rondgegaan in die wijk om mensen te manen te vertrekken. Veel mensen hebben daar gehoor aan gegeven. Anderen waren bezig om zandzakken voor de deur te leggen en hun huisraad naar hogere verdiepingen te slepen. Ik zag ook een zeecontainer in de straat staan, waar iemand al zijn meubilair van de begane grond in had gestopt.

‘Het hoogwater verplaatst zich sneller dan verwacht. Om 6.00 uur vanmorgen heeft de politie daarom iedereen uit bed gebeld en aangespoord om binnen een uur weg te zijn. U moet nu de wijk verlaten, riepen ze om. Eerst zouden de bewoners daar vier uur langer de tijd voor hebben.

‘Het is nog even afwachten. Het hoogwater in Roermond wordt pas vanavond verwacht, misschien zelfs vannacht. Zaterdag komt het vervolgens bij Venlo, in het noorden van Limburg. Het blijft dus spannend.’