In Londen probeert ‘Rap Therapy’ te helen wat de wereld bij jongeren heeft stukgemaakt

Met de gekozen woorden uit het spel Jenga moeten deelnemers aan de Rap Therapy-workshops een tekst zien te maken. Beeld Aurélie Geurts

‘Police!’ ‘Cheese!’ ‘Knees!’ ‘Fleas!’ Niece!’ Enemies!’ Met geestdrift beantwoorden acht Londense scholieren de vraag welke woorden rijmen op het woord ‘peace’. Ze zitten niet in een klaslokaal, maar in een vergaderruimte van het Marco Polo House in het Zuid-Londense stadsdeel Croydon waar ze tijdens de kerstvakantie onder leiding van twee rappers, Proph en Tubby Boy, een week lang ‘Rap Therapy’ volgen. ‘We maken rapnummers’, zegt Proph, ‘dat is voor deze kids de beste manier hun gevoelens uit te drukken.’

Rapmuziek wordt de laatste jaren steeds vaker in verband gebracht met steekpartijen en ander onheil op de straten van de Britse hoofdstad. Daarbij gaat het vooral om de zogeheten ‘drillrap’, gangsterrap waarin geweld wordt verheerlijkt. ‘Drillrap verkoopt beter, zeker via sociale media’, zegt de 31 jaar oude Proph, een geboren en getogen Londenaar van Ghanees-Indiase komaf wiens echte naam Bhishma Asare is, ‘maar het gaat voorbij aan de essentie van rap, het onder woorden brengen en delen van je gevoelens.’

Bhishma ‘Proph’ moedigt jongeren aan om hun emoties en ervaringen op een constructieve manier te kanaliseren. Beeld Aurélie Geurts

Zijn eerste rapnummers schreef hij al op zijn 11de en drie jaar later werd zijn talent ontdekt door een opmerkzame muziekdocent die hem voorstelde om zijn kunsten te vertonen tijdens de assemblee, de dagopening op school. Het maakte grote indruk. Hij werd de ‘Prophet kid’ genoemd, vandaar zijn bijnaam. Jaren later volgde er een doorbraak met het blues-achtige Blue Tears, een relaas over straatgeweld en het verdriet van vrienden na weer een fatale steekpartij in zijn leefomgeving. Zelfs onschuldigen moeten vechten om te overleven, rapte hij.

Het leverde hem in 2018 ruim aandacht op in de landelijke pers. ‘Het plaatste me voor een keuze’, zegt hij, ‘genieten van de faam, of er iets mee doen. Ik wilde iets doen voor scholieren. Als leraar Engels zag ik met welke problemen ze te maken hebben. Problemen thuis. Angst op elke straathoek. Negatieve invloed van sociale media. Druk van leeftijdsgenoten. Het gewone onderwijs schiet tekort. Vandaar dat ik Rap Therapy opzette, waarmee ik langs scholen en jeugdclubs wilde gaan om iets toe te voegen aan het curriculum.’

Bhishma ‘Proph’ (rechts op stoel) en Malcolm ‘Tubby Boy’ (deuropening) zijn de rappers die lesgeven. Beeld Aurélie Geurts

Gevaar en willekeur

Het is succesvol gebleken. Vijf jaar later heeft Proph, soms bijgestaan door collega-rapper Tubby Boy, al zevenduizend Londense scholieren weten te bereiken. ‘Van docenten kregen we te horen dat kinderen die hebben deelgenomen zijn opgebloeid, dat hun gedrag is verbeterd.’ Tijdens de sessies is er geen strikte discipline, zoals op school. ‘Het is soms een rommeltje, maar juist dat komt de creativiteit ten goede. Bovendien moet je er rekening mee houden dat de kids van nu zich niet lang kunnen concentreren.’

Volgens de 32-jarige rapper Tubby Boy hebben de jongeren het nu moeilijker dan in zijn tijd. ‘Er was indertijd een soort van hiërarchie, waarin de ouderen de boel een beetje in de hand hadden. Er was geweld, maar minder willekeurig dan nu het geval is. Nu loopt iedereen gevaar, tieners voorop.’ Dat is gebleken in dit deel van Londen waar afgelopen jaar een 14-, een 15-, en een 16-jarige werden doodgestoken. Een jongen werd zelfs achtervolgd en uiteindelijk vermoord in zijn eigen slaapkamer, door twee leeftijdsgenoten.

Malcolm ‘Tubby Boy’ is een rapper, producer en songwriter. Beeld Aurélie Geurts

Op een druilerige maandagochtend in Croydon is de de 17-jarige Roamone de eerste die binnenkomt. De jongeman ploft neer. Hij houdt zijn jas aan en zijn capuchon op, alsmede zijn mondkapje dat voor sommige jongeren het doel heeft om het gelaat veilig te verbergen. Gebiologeerd staart hij naar de rapvideo’s van Proph en Tubby Boy op het scherm. Na hem druppelen de ‘cursisten’ een voor een binnen. Cornelius, Khaleb, Aaron, Danae, Karla, Karlissa. Gedurende de week zouden er nog meer tieners bij komen. Vrijwel allemaal jongeren uit etnische minderheidsgroepen.

De deelnemers aan deze ‘therapie’ bedenken rijmwoorden, leren rijmschema’s en vertellen over hoe zij de wereld willen veranderen. ‘Waarom leren we op school dingen die we nooit gebruiken, terwijl we niets te weten komen over hoe je een huis moet kopen of een baan moet vinden?’ roept de 15 jaar oude Karla. Roamone heeft andere zorgen, de angst voor ‘vio’ – Londense straattaal voor ‘violence’. ‘Mensen als ik worden altijd geassocieerd met misdaad. Als ik op straat loop moet ik altijd waakzaam zijn voor gevaar. Hoe kunnen we dan veranderen?’

Spelenderwijs leren de jongeren om hun gevoelens onder woorden te brengen. Beeld Aurélie Geurts

Armoede

Een belangrijk onderdeel van de dag is de warme lunch, belangrijk omdat steeds meer arme huishoudens die noodgedwongen overslaan. Met verbijstering ziet Proph hoe zijn leerlingen de in de magnetron opgewarmde noedels voorzien van een dikke laag mayonaise. Een kakofonie van geluid dendert door het pand wanneer er Jenga wordt gespeeld, waarbij zelfstandige naamwoorden op de houten blokken zijn geschreven. De woorden kunnen later worden gebruikt bij het groepsgewijs, of alleen, schrijven van songteksten.

In een hoek schrijft Danea (15) aan haar eigen liedje. ‘Ik ben niet van plan om rapper te worden, ik ben hier om mezelf creatief te kunnen uitdrukken. Ze toont zich tevreden over de rijmende openingsregels. ‘Ay yo, it’s Danae / I’m at Rap Therapy today.’ ‘Fysiek schrijven is goed’, zegt Proph, ‘met pen en papier. Dat deed ik vroeger als ik in de problemen was geraakt. Achteraf pas besefte ik dat dat goed was voor mijn geestelijke gezondheid. Problemen als bendevorming komen vaak voort uit geestelijke problemen. Op die wetenschap is deze therapie gebaseerd.’

Terwijl de kale ruimte van de Business Xchange Hub bezaaid raakt met proppen papier en verpakkingen van snoepgoed, worden de nummers The world we live in en It just needs to change op muziek gezet. Raomone, die op school soms in de clinch ligt met het gezag, neemt als eerste plaats voor de microfoon. ‘Too many triggers’, rapt hij, ‘taking too many children / missing their parents / missing their kisses / too many people / with too many enemies.’ Zijn rugzak, capuchon en mondkapje heeft hij afgedaan. Hier heeft hij niets te vrezen.

De bouwstenen van Jenga zullen straks de basis vormen van een lied. Beeld Aurélie Geurts