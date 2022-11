In Kyiv: ‘Iedereen heeft een plan B om de winter door te komen, meestal familie op het platteland’

Twee Oekraïense vrouwen in Krementsjoek. Beeld Joris van Gennip

Fleur, je was deze week in de Karpaten in het westen, in het centraal gelegen Krementsjoek, de noordoostelijke stad Charkiv en nu in Kyiv. Hoe ver weg voelt de oorlog in de hoofdstad, in vergelijking met de andere plekken waar je bent geweest?

‘Als je in Charkiv bent, is de oorlog heel voelbaar. Daar zijn hele wijken platgebombardeerd. Je hoort artilleriebeschietingen in de stad, in het centrum zijn ramen afgeplakt of afgeschermd met hout. Ook zijn relatief weinig mensen op straat.

‘In Kyiv is het een ander verhaal. Het luchtalarm gaat bijna elke dag en vorige week waren er nog raketinslagen. Tegelijkertijd zijn mensen alweer aan het zuchten omdat er geen parkeerplek te vinden is. Wat je hier vooral merkt, is dat er elektriciteitsproblemen zijn. Die worden steeds erger. Je kunt totaal niet meer voorspellen wanneer je wel en wanneer je geen stroom hebt. Iedereen heeft generatoren en zaklampen bij zich. Kinderen krijgen online les en als de stroom uitvalt, gaan ze verder op papier met een zaklamp erbij. Dat is fascinerend om te zien.

‘Ogenschijnlijk is iedereen rustig, bijna relaxed. Er wordt veel meer gelachen dan in mei, toen ik hier voor het laatst was. Maar als je aan de praat raakt, heeft bijna iedereen een vreselijk verhaal. Over vrienden die sneuvelden aan het front, neefjes en nichtjes die omkwamen bij bombardementen of vrienden wier kinderen zijn meegenomen naar Rusland. Uiteindelijk raakt de oorlog hier iedereen.’

Die zelfredzame levensinstelling, is die gebonden aan de oorlog of zit die in de Oekraïense mentaliteit in het algemeen?

‘Ik kom al twaalf jaar regelmatig in Oekraïne. Het is mij altijd opgevallen hoe groot het verschil met Nederland is, wat betreft de zelfredzaamheid van mensen. Over het algemeen kunnen mensen hun eigen auto maken, hun eigen dak bouwen. Ook jongeren.

‘Tegelijkertijd is het leven hier natuurlijk veel harder geworden door de oorlog. Veel mensen die daar niet zo goed tegen konden, zijn weggegaan. De mensen die gebleven zijn, is het slag Oekraïner dat heel onverzettelijk is. Een vriendin van mij vermoedde dat binnen een week de Russen aan de deur zouden staan, maar ze bleef. Zo iemand gaat zich nu niet laten wegjagen door elektriciteitsproblemen.

‘Mensen zijn zich nu echt aan het voorbereiden op een harde winter. Bijna iedereen heeft wel een plan B, iedereen kan wel naar familie op het platteland, om daar de winter door te komen.’

Uit enquêtes blijkt dat de steun van Oekraïners voor de gewapende strijd tegen Rusland heel groot is. Hoe verklaar jij die eensgezindheid?

‘Iedereen ziet het onrecht dat hen is aangedaan sinds februari. Dit is geen diffuse burgeroorlog, maar een vijandig land dat een ander land binnenvalt onder valse voorwendselen. Voor veel mensen is het heel duidelijk dat het onrechtvaardig is.

‘Ook zeggen velen dat het belangrijk is dat Zelensky is gebleven aan het begin van de oorlog, terwijl hij de kans had te vluchten. Dat is goed voor de moraal geweest. En uit de overwinningen van de laatste weken halen ze ook een bepaalde trots. Wij kunnen dit, zeggen ze, wij gaan ze verslaan.

‘Tegelijkertijd merk ik wel echt verschillen in het land. In het oosten hoor je nog wel eens: misschien hebben we Rusland wel een beetje geprovoceerd. Iedereen staat – tegenover westerse journalisten tenminste – achter de oorlog, maar sommige mensen hebben moeite met de radicale elementen ervan. In Krementsjoek hebben ze een standbeeld van de schrijver Aleksandr Poesjkin weggehaald. Dat vinden mensen van in de 60 dan toch wel moeilijk. Die hebben zijn gedichten uit hun hoofd geleerd. Zij zeggen: hij was maar een schrijver, hij heeft hier toch geen schuld aan?’

Hoe koud is het nu in Kyiv?

‘Vandaag heeft het de hele dag gevroren. De sneeuw is een beetje gesmolten en verworden tot modderige bende. Nu gaat het weer vriezen vannacht. Mensen maken er grappen over: er is weer een hele koude wind en die komt uit Rusland, dus die zal wel vervelend zijn.’

Heb je het gevoel dat mensen beseffen wat op hen zal afkomen?

‘Mensen zijn er gelaten onder, ‘we zien wel’. Ze verwijzen naar voorouders die het altijd nog zwaarder hadden. Komende zaterdag wordt hier de Holodomor herdacht, een vreselijke hongersnood in de jaren dertig onder het bewind van Stalin. Zij hebben het ook overleefd, klinkt het dan.

‘Veel mensen hier hebben familieleden die aan het vechten zijn aan het front. Daar maken ze zich wel zorgen over. De soldaten zitten in loopgraven in de vrieskou, het is nog maar de vraag of er genoeg warme kleren zijn. Ze vinden het bijna ongepast om het over zichzelf te hebben, als er familieleden aan het front vechten.’