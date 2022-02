In Kiev ruik je de oorlog op straat: ‘Morgen meld ik me voor het leger’

Een inwoner van Kiev inspecteert de schade aan zijn appartement. Beeld Pierre Crom / Getty Images

De Russen zijn vlakbij, op nog maar een kwartier lopen van het huis van Dina Dhazafarova (20) als ze belt vanuit haar huis in de Kievse wijk Obolon. In filmpjes op sociale media ziet ze de Russen bij het metrostation waar ze zelf vaak komt. Vooralsnog hoort ze in haar eigen straat alleen het geluid van het luchtalarm. Zo nu en dan ziet ze een gewapende man op straat. ‘Ik hoop steeds dat het Oekraïners zijn, maar we weten het niet zeker.’

Volgens de Oekraïense autoriteiten zijn Russen vrijdagochtend Kiev binnengetrokken via de noordelijk gelegen wijk Obolon. Ze zouden er inmiddels rondrijden met tanks, op sommige plekken wordt gevochten. Het is onduidelijk wat de Russische troepen van plan zijn, maar er zijn vrijdagmiddag berichten dat ze verder trekken richting de regeringswijk in het centrum van de stad.

Dina Dhazafarova en haar moeder blijven thuis omdat dieren niet welkom zijn in schuilkelders. Beeld Dina Dhazafarova

Het is lastig de Oekraïense troepen te onderscheiden van de Russische, vertelt Dzhafarova. ‘Dit is een strijd tussen landen die eigenlijk veel op elkaar lijken. De mensen lijken op elkaar, we spreken een taal die overeenkomt.’ Via het nieuws worden inwoners van Kiev hier nog extra op gewezen. ‘Iedereen moet letten op rode merktekens op camouflagekleding’, vertelt Dzhafarova. ‘Als we die zien moeten we het melden bij de autoriteiten.’

Opletten en afwachten. Dat is het enige wat ze nu kan doen terwijl de Russen door de straten trekken. Dzahafarova is van plan om samen met haar moeder Tetyana in hun appartement in Obolon te blijven. Thuis voelt het veiliger dan in de slecht georganiseerde en vieze schuilkelders, vinden ze, bovendien laten de autoriteiten hun huisdieren niet toe in de schuilplaatsen. ‘We houden van ze, we laten ze niet achter.’

De geur van oorlog

Op zes kilometer van de wijk Obolon wacht Vasyl Revenko (30) de aanval af in zijn flat. Ook hij wil niet naar de schuilkelders. ‘Die zijn te slecht onderhouden. Er is geen frisse lucht en geen vers water’, vertelt hij via de telefoon. ‘Als er iets gebeurt en gebouwen storten in, dan wil ik daar niet vastzitten.’

Vasyl Revenko volgde een militaire training. Beeld Vasyl Revenko

Als Revenko uit zijn raam hangt, hoort hij zo nu en dan ver weg een explosie en schoten. Veel krijgt hij nog niet mee van de gevechten in de straten van Kiev. Wel ruikt hij de geur van de oorlog. ‘Gisteren en vannacht stonk de straat naar rook van het verderop gelegen vliegveld dat werd aangevallen.’

Hoewel de Russen zijn stad langzaam binnentrekken is Revenko nog niet van plan Kiev te verlaten. Het normale leven – een paar dagen geleden was hij nog IT-manager – lijkt nu ver weg. Morgen wil hij zich aanmelden voor het Oekraïense leger. ‘Eerst moet ik nog wat zaken afhandelen en in orde maken, daarna help ik mijn land.’

Dhzafarova volgt de inval voorlopig van achter haar scherm. Ze moet ophangen: ‘Het journaal komt straks weer met een update. Dat willen we nu echt niet missen.’ Net voor het telefoongesprek kreeg ze foto’s en video’s doorgestuurd van haar oudere zus, die iets verderop in dezelfde wijk woont. Ze had de Russen zelf zien passeren in pantserwagens. ‘Ze was totaal in paniek en overstuur. Ik hoop dat de wereld zich dat realiseert. We zijn bang en hebben bescherming nodig.’