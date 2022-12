In Kenia helpen de Masai de meteorologen het weer te voorspellen, en dat is van levensbelang

Meteoroloog Jane Nyagathiri spreekt met John Ole Wuapari (zittend in het midden) en andere Masai-oudsten over weersvoorspelling. Beeld Sven Torfinn

In de streek Kajiado is de hoop op een goed regenseizoen voor de vijfde maal op rij vervlogen. Op de savannegrond, tussen het stof en plukjes gras, liggen de resten van gestorven vee: versplinterde botten, een stuk gebit, een rij ruggewervels.

Vanaf een plastic stoel gebaart John Ole Wuapari naar zijn kudde, of wat daar nog van over is: zo’n dertig geiten en een dozijn koeien. Je kunt hun ribben tellen. Ze zagen het hier al aankomen, zegt hij. ‘De sterren staan al jaren verkeerd.’

Een blik naar boven vertelt de Masai-oudste doorgaans genoeg: geen avondster, geen regen. Zo leerde Ole Wuapari het van zijn vader, en zo leerde hij het zelf aan zijn zoons. ‘Niemand weet hoe en wanneer dit ooit begonnen is. Maar de natuur heeft altijd gelijk.’ Een bontgekleurde halsketting vol kraaltjes en spiegeltjes rinkelt zachtjes met zijn woorden mee.

Een plastic stoel verder tikt Jane Nyagathiri driftig mee – laptop op schoot, ogen toegeknepen tegen het weerkaatsende zonlicht. Het is haar eerste veldbezoek in de zuidelijke deelstaat, een maand geleden is ze begonnen als regionaal hoofd van het meteorologisch instituut. Eerder werkte ze op het hoofdkantoor in Nairobi, waar ze sinds de jaren negentig data analyseerde en weermodellen maakte.

In die jaren werden in heel Kenia nieuwe weerstations opgezet, de technologie voldoet aan de mondiale standaard. En toch, zegt Nyagathiri, is een betrouwbaar weerbericht maken tegenwoordig moeilijker dan vroeger. ‘Door klimaatverandering ontstaan onverwachte weerpatronen’, legt ze uit. ‘Dat maakt het erg lastig om ons werk goed te doen. Periodes van droogte duren langer, regen kan plotselinge overstromingen veroorzaken.’

Het zijn afwijkingen van het normale weerbeeld. Of zeg maar gerust: rampen. ‘Want we hebben het hier over doden die vallen, huizen die worden verwoest, mensen die alles kwijtraken.’

Precisiewerk

Om meer vat te krijgen op de grillen van het weer, werkt het meteorologisch instituut sinds tien jaar samen met verschillende lokale gemeenschappen. Zoals hier in Kajiado met de Masai. Met succes, knikt Nyagathiri: ‘Hoezeer we ook op de wetenschap vertrouwen, we kunnen ook Afrikaanse tradities gebruiken om het weer te voorspellen. In sommige gevallen werken die zelfs beter dan onze metingen.’

Het is nauwkeurig werk, zegt onderzoeker Zachary Misiani. ‘Over in welke week precies de eerste druppels vallen. Of wanneer het een goed moment is om te zaaien of oogsten.’ Het lijkt onbeduidend, maar met name voor boeren, waar Kenia als agrarische economie sterk op leunt, is dit soort gedetailleerde informatie van levensbelang.

‘We adviseren boeren om direct te planten als het begint te regenen’, zegt Misiani, die als meteoroloog voor een periode van twee jaar gedetacheerd is bij het Rode Kruis. ‘En vooral ook om gewassen te verbouwen die niet enorm veel regenwater nodig hebben, zoals groene bonen en erwten.’

Cadeau voor de wetenschap

Misiani ontdekte de wereld van het traditionele weersvoorspellen door een onderzoek dat hij uitvoerde in het Himalayagebergte, in opdracht van een Chinese universiteit. Hij besloot in Kenia hetzelfde te gaan doen; bij de Pokot in de Grote Riftvallei en bij de Nganyi in de bossen in het westen van het land. Dat het nationaal weerinstituut sinds een tijdje ook met deze groepen samenwerkt, zegt volgens hem veel over hoe de mentaliteit is veranderd. ‘Dit soort gebruiken werden eerder niet serieus genomen, het werd afgedaan als hekserij.’

Dat dat beeld begint te kantelen, vindt Misiani een cadeau voor de wetenschap. ‘We hebben het hier over eeuwenoude gebruiken – die verdienen onze aandacht, om begrepen en behouden te worden.’ De meteoroloog werkt aan een boek over de kennis van de Nganyi. ‘Planten en dieren weten vaak eerder wat eraan komt dan mensen. Maar dat moet je wel kunnen lezen.’

Een wandeling om de kraal van Ole Wuapari laat zien hoe zo’n lezing werkt. Met zijn wandelstok port de Masai-oudste zachtjes in een mierenhoop, rondom de gaten krioelt een kolonie zwarte mieren. ‘Als het gaat regenen’, legt hij uit, ‘dan lopen de mieren veel verder. Nu blijven ze bij hun nest, ze willen niet weg.’

De acacia’s tonen zich wat optimistischer: uit de takken piepen kleine groene blaadjes, een voorteken dat er weer wat druppels gaan vallen. Genoeg zal het niet zijn, vreest Ole Wuapari: ‘Buitjes.’ Zijn wandelstok wijst nu omhoog. ‘De wolken vliegen over, maar er gebeurt niets. Ik denk niet dat het nog echt gaat regenen. Tenzij we de ster zien.’

In Nairobi klinkt eenzelfde voorspelling. ‘De impact van klimaatverandering wordt hier steeds sterker’, zegt Zachary Misiani. Die ochtend had hij slecht nieuws voor zijn collega’s bij het Rode Kruis. De nieuwste indicatoren van het meteorologisch instituut zijn binnen: ook het zesde regenseizoen, volgend voorjaar, gaat waarschijnlijk mislukken.