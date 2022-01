In Kapsalon De Kleine Komedie: ‘Godskolere, er wordt niet geföhnd als ik aan het woord ben!’

Cabaretier Jochem Myjer voor De Kleine Komedie woensdag tijdens de landelijke protestactie Kapsalon Theater. Beeld ANP

Met afgezakte broek en zijn jasje gescheurd hinkt Jochem Myjer het podium op van De Kleine Komedie in Amsterdam. Hij heeft zojuist in zijn eentje een heel busje ME’ers afgevochten, grijnst hij. Om vervolgens vrolijk plaats te nemen achter de piano, voor twee aanstekelijke zwartkomische liedjes, waarvan de één, Irritatiefactortje, over al die kleine dagelijkse coronafrustraties, tot hoorbare herkenning leidt in de zaal.

Vijftig gelukkigen zitten daar, bij Kapsalon Theater, de ludieke protestactie van de cultuursector tegen de verlengde sluiting. Met mondkapjes op en veilig op anderhalve meter afstand, kijken ze naar drie kappers die in een uur razendsnel negen klanten knippen – dit is ‘bijpunttheater’, aldus Diederik Ebbinge. Ebbinge presenteert de middag, Lies Visschedijk is kappersassistente: zij veegt de vloer aan en helpt de klanten het podium op en af. Knippen kost een tientje, maar bij de betaling hapert steevast het pinapparaat.

Het publiek is hier natuurlijk vooral voor de optredens van vier uitgelaten cabaretiers tussen de kappersstoelen. Het eerste uur zijn dat Freek de Jonge, Henry van Loon, Jasper van der Veen, en Jochem Myjer, die invalt voor Sanne Wallis de Vries. Wallis de Vries, naast Ebbinge de motor achter de protestactie, moest thuisblijven vanwege een coronabesmetting van een familielid.

Ze hebben allemaal zo’n twee jaar niet opgetreden, en zijn een beetje ‘roestig’, aldus Van Loon, die zijn tekst voordraagt vanaf zijn iPad. De Jonge leest voor uit een schrift, en struikelt nerveus over de benen van een kappersklant. Het podium delen is wennen. ‘Godskolere, er wordt niet geföhnd als ik aan het woord ben!’ Na een reeks grappen over The Voice volgt een aanstekelijk anti-lockdownlied. ‘Kom laat ons demonstreren tegen de coronaklucht/ Als we blijven ventileren is er geen vuiltje aan de lucht.’

Op de derde rij trekken twee dames een flesje champagne open. Ze móesten hier gewoon bij zijn, zeggen Nynke Govers en Charmaine Kamperman, beide 49, uit Amsterdam. Govers kijkt bezorgd: ‘Ze gaan toch echt wel knippen!’ Ze mag in de stoel plaatsnemen tijdens het optreden van De Jonge. Als hij merkt dat ze lacht, geeft hij speciaal een privéoptreden voor haar kappersstoel. Als de beurt aan Van Loon is, wordt het spannender voor de klanten. ‘Je weet dat dat geen echte kapper is toch? Scheer het er allemaal maar af.’

Na een uur worden de bezoekers via de nooduitgang weer naar buiten geleid, om plaats te maken voor de volgende lichting. Zo ontvangt de Kleine Komedie tweehonderd mensen in vier uur tijd; allemaal bezoekers die snakken naar cultuur en de sector een hart onder de riem willen steken: de kaartjes waren in 53 seconden uitverkocht.

Buiten staat directeur Jörgen Tjon a Fong, gespannen, hij heeft net van de politie een eerste waarschuwing gehad. Hij verstijft als er een politieauto langskomt, maar de agenten rijden zwaaiend door. ‘We hopen dat we door kunnen gaan tot vijf uur. Moet je zien waar een ludiek ideetje nu landelijk toe leidt! Ik hoop echt dat dit een signaal is naar de politiek. Iedereen is hier zo aan toe.’