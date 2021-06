In juli mogen we de ironische middelvinger van Jeff Bezos aan het firmament aanschouwen

Sommige beeldtaal is zo cliché, dat je haar niet zonder ironie kunt gebruiken. De seksscène uit The Naked Gun 2½ (1991) blijft een goed voorbeeld. Het minnespel wordt onder meer verbeeld door tot bloei komende rozen, een fallusachtige sculptuur die omhoog wordt gekrikt, een opstijgende raket, een hotdog in de zachte bedding van een broodje, een pompende jaknikker, een dam die doorbreekt, een hoop spuitende dingen en dan vuurwerk. Weinig subtiel, wel effectief. En met een megaknipoog.

Dan wil ik het nu graag over Amazon-baas Jeff Bezos hebben. Sinds de rijkste man op aarde afgelopen week bekendmaakte dat ook hij met een raket de ruimte in wil, zit ik in een Bezos-beeldtunnel. Het is hier oneindig fascinerend, maar ben ik volgende week nog niet terecht, stuur dan hulp.

Het begon allemaal met een filmpje op Instagram waarin Bezos zijn hemelbestorming aankondigde. In juli moet het gebeuren: dan stijgt hij op in de New Shepard, zijn eigen raket die vanuit Texas naar 100 kilometer hoogte wordt gelanceerd en daarna weer terug de dampkring in zakt. Bezos heeft precies drie minuten om de kromming van de aarde te aanschouwen, dat is ongeveer de tijd die een Amazon-werknemer krijgt om onder het bureau in een flesje te plassen. Hij wil de reis maken met zijn broer, de derde plek wordt verloot.

Het filmpje hangt van clichés aan elkaar. Er zijn beelden van de aarde vanuit de ruimte en je hoort Bezos vertellen hoe die aanblik je ‘als mens ten opzichte van de mensheid’ verandert. En dat terwijl hij nog niets heeft gezien. Daarna een jeugdfoto en de opmerking dat hij uiteraard van kinds af aan al droomde van dit ‘avontuur’ en het moment dat hij zijn broer (‘mijn beste vriend’) vraagt om mee te gaan. Bezos en broer rijden op paarden en zitten in een saloon – broer met pet, Jeff met cowboyhoed – en broer kan net niet goed genoeg acteren om overtuigend verbaasd te zijn. Omhelzing, I love you, einde.

Jeff Bezos op de lanceerbasis van de New Shepard. Beeld EPA

Ik zocht naar een knipoog, maar vond er geen. Alles was bloedserieus. Maar toen zag ik de New Shepard en begon ik te twijfelen.

De New Shepard is een vliegende piemel. Dat geldt natuurlijk voor elke raket, maar voor deze in het bijzonder. Gelukkig ben ik niet de enige die het ziet. In 2018 wijdde het Britse tijdschrift Work een artikel aan Bezos’ kosmische natte droom. Naast een foto van de imposante raketschacht stond de kop: ‘Wat probeert Jeff Bezos nu eigenlijk precies te bewijzen?’ Goeie vraag. Ik denk dat Jeff Bezos probeert te bewijzen dat hij een geweldige beeldvormer is, die zijn klassiekers kent.

Zijn hele voorkomen is wel één grote knipoog. Aan de ene kant beantwoordt hij aan het stereotiepe beeld van de stoere gast met het peperkoeken hartje: strak kaalgeschoren hoofd, dik horloge, gespierde armen, spiegelende zonnebril – Bezos is Tom Cruise en James Bond en alle mannen van The Right Stuff bij elkaar. Aan de andere kant cultiveert hij graag zijn innerlijke nerd. Hij is een Star Trek-fan van het eerste uur. In 2016 wist hij zelfs een rolletje af te dwingen in Star Trek Beyond, waarin hij als alien verscheen. Hij dweept openlijk met Jean-Luc Picard, de rechtschapen (en kale) kapitein van het ruimteschip de USS Enterprise.

Rookscherm! Spiegelpaleis! In de praktijk gaat Bezos steeds meer op Dr. Evil lijken, de kale schurk uit Austin Powers: The Spy Who Shagged Me (1999) en eigenaar van een raket in de vorm van een – juist. Naar de ruimte reizen om een beter mens te worden? Moehahaha. In juli mogen we met z’n allen de ironische middelvinger van ’s werelds grootste belastingontduiker aan het firmament aanschouwen. Vergeet niet: u las het hier. Kan iemand me hier nu dan even uit halen?