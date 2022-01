In Japan is honderd worden al lang niet meer uniek, maar Kane Tanaka viert haar 119de verjaardag

Kane Tanaka op haar 117de verjaardag, in 2020. Beeld REUTERS

‘Ik hoop dat ze gezond blijft en veel plezier heeft terwijl ze ouder wordt’, zei hij volgens het Japanse persbureau Kyodo. Hij kon er zelf niet bij zijn, toen Tanaka maandag haar verjaardag vierde in het verzorgingstehuis in het zuidwesten van Japan waar ze woont.

Samen met het personeel van het tehuis in het district Fukuoka hief ze een glaasje cola, haar favoriete drankje. Spreken kan ze niet meer, maar ze probeert wel scherp te blijven met cijferpuzzels. Vijf Japanse keizers heeft ze al meegemaakt, maar volgens haar familie denkt ze nog niet aan opgeven: ze wil 120 worden.

Tanaka, die uit een gezin met negen kinderen komt, trouwde honderd jaar geleden. Bij het uitbreken van de oorlog tussen Japan en China in 1937 nam zij het roer over in de noedelkraam van de familie, toen haar man en zoon werden opgeroepen voor militaire dienst.

De Japanse kan zich erop beroepen dat zij geboren is in het jaar dat de gebroeders Wright de eerste geslaagde vlucht met een gemotoriseerd vliegtuig maakten. Een hele prestatie, al komen dergelijke leeftijden in Japan steeds vaker voor. Haar voorgangster als oudste Japanner stierf in 2018 op 117-jarige leeftijd.

Kane Tanaka op haar verjaardag in 2021.

Tienduizenden honderd-en-meer-jarigen

Het land heeft zelfs een jaarlijkse ‘Respect voor de Ouderen’-dag. Volgens de meest recente cijfers, van september vorig jaar, telt Japan inmiddels 86.501 mensen van boven de honderd. Ruim zesduizend meer dan het jaar ervoor.

Het overgrote deel van de honderd-en-meer-jarigen is vrouw. Mannen vormen een kleine minderheid met zo’n tienduizend. De gemiddelde leeftijd voor vrouwen ligt in Japan inmiddels op 87,7 jaar tegen 81,6 voor mannen.

De vergrijzing van het land wordt nog eens versterkt door de gestage afname van het aantal geboorten. De overheid doet van alles om het geboortecijfer op te krikken, tot aan het subsidiëren van datingprogramma’s die met kunstmatige intelligentie werken aan toe.

Op die manier hoopt de regering te voorkomen dat de beroepsbevolking te klein wordt om de groeiende groep gepensioneerden te verzorgen. Maar ondanks alle stimuleringsmaatregelen blijft het geboortecijfer dalen: in 2020 kreeg Japan er slechts 865 duizend baby’s bij, het laagste aantal sinds tijden. In 1960 baarde de gemiddelde Japanse vrouw twee kinderen, in 2018 was dat nog maar 1,42.

Een mogelijke verklaring voor het lage geboortecijfer is dat steeds minder vrouwen zin hebben om zich neer te leggen bij het traditionele Japanse rollenpatroon, waarbij vrouwen naast het werk ook grotendeels opdraaien voor de zorg voor de kinderen en het huishouden.