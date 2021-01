In Italië wordt voorzichtig gefluisterd over ‘witte zones’, Frankrijk is op weg naar derde lockdown

Rust bij het Colosseum in Rome, afgelopen maandag. Beeld Guglielmo Mangiapane / REUTERS

Italië: Gefluister over witte zones met wat vermaak

Maandag is oranje, dinsdag en woensdag kleurt het land rood, donderdag en vrijdag geel, in het weekeinde is Italië weer oranje. Het Italiaanse corona­beleid doet sinds Kerst denken aan een op hol geslagen stoplicht. Het land springt om de paar dagen heen en weer tussen de strengste rode categorie (een volledige lockdown), de middelste oranje (je mag je vrij verplaatsen en er zijn wat winkels open) en de lichtste gele (waarin zelfs de horeca overdag open is).

Vanaf aankomende maandag keert de regionale aanpak van afgelopen najaar terug. Toen kreeg iedere regio een eigen kleur op basis van de ernst van de situatie ter plaatse. De nieuwe kleuren van de regio’s worden pas vrijdag bekendgemaakt, dus de onzekerheid regeert tot het laatste moment.

Romeinse restauranthouders ­verklaarden tegenover het dagblad La Repubblica nog liever te sluiten dan zo te zwabberen, omdat dat het inkopen vrijwel onmogelijk maakt.

De toekomst is namelijk ook na 15 januari ongewis. Dat loopt het pakket van maatregelen af die in december werd genomen. Italiaanse media speculeren over de introductie van ‘witte zones’, waar zelfs de musea, bioscopen en theaters weer open zouden kunnen. Maar het is onzeker of dat plan, gelanceerd door de minister van Cultuur, doorgaat.

Ook is er veel onduidelijkheid over de heropening van de scholen, die voor donderdag gepland stond, maar in veel regio’s op het laatste moment is uitgesteld: tot maandag, maar misschien nog later. Sowieso mag dan niet meer dan de helft van het aantal leerlingen naar school komen. De skipistes, die ook donderdag zouden opengaan, blijven tot 18 januari zeker dicht. (Rosa van Gool)

België: Het gaat eindelijk de goede kant op

Aan alle rapporten die op dit moment over 2020 vrijkomen, valt een beetje af te lezen hoe de Belgen hun lange lockdowns zijn doorgekomen. Zo waren zij, net als de Nederlanders, veel vaker in de natuur te vinden – tot vijf keer meer dan in andere jaren. Er waren meer vrijpartijen (het Sint Augustinus-ziekenhuis in Antwerpen verwacht het komende jaar 400 tot 500 meer baby’s dan normaal), en er werd blijkbaar ook meer naar de hemel gestaard: een recordaantal Belgen (64 procent meer dan in 2019) meende in 2020 een ufo te hebben gezien, zo liet het meldpunt voor onbekende vliegende voorwerpen deze week weten.

Maar het heeft lang genoeg geduurd, want volgens de jongste resultaten van de Gezondheidsenquête lopen de Belgen ondertussen op hun tandvlees. De horeca is gesloten, mensen mogen maar één persoon op bezoek hebben (het ondertussen beroemde Belgische knuffelcontact), en buiten mag er, op afstand, met drie anderen worden afgesproken. Winkels en scholen zijn wel gewoon open.

De tweede golf begon in België al in de zomer, en dit najaar stonden onze zuiderburen steevast in de top drie van landen met de hoogste besmettingen van Europa.

Nu evolueren de cijfers zich in positieve richting: de afgelopen week waren er gemiddeld 1.580 nieuwe besmettingen per dag. Dat is 13 procent minder dan een week ervoor.

Voor een versoepeling is het echter nog te vroeg, liet premier Alexander De Croo begin deze week weten. ‘Ik zou perspectief willen geven, maar valse hoop zou slechter zijn.’

Er is vooral vrees voor de Britse variant van het virus, maar ook voor de impact van vakantiegangers die uit een rode zone zijn teruggekomen. (Sacha Kester)

Frankrijk: Op weg naar derde lockdown

Zonder leedvermaak maar met een zekere mate van opluchting constateerden Franse ministers de afgelopen weken dat de ‘gezondheidssituatie’ in Frankrijk minder alarmerend is dan in de meeste omringende landen. Dat de Franse regering eind oktober besloot dat het land voor een tweede keer in volledige lockdown moest, anderhalve maand lang, lijkt met terugwerkende kracht een juiste beslissing. Door Frankrijk ruim voor de feestdagen op slot te gooien, konden medio december versoepelingen worden ingevoerd die nog altijd gelden, zoals de heropening van alle winkels.

Toch hebben de Fransen hun vrijheid nog lang niet terug. In het hele land geldt een avondklok. In het grootste deel van Frankrijk moeten de inwoners vanaf acht uur binnen blijven. In vijftien oostelijke departementen is de avondklok ­vervroegd naar zes uur. Als het aantal ­besmettingen en ziekenhuisopnames ook in andere regio’s gaat oplopen, zullen de maatregelen ook daar worden verstevigd.

De voortekenen lijken niet gunstig, ­zeker nu er ook zo’n twintig besmettingen met de gevreesde Britse corona­variant is vastgesteld. Burgemeesters van steden in het noordoosten als Reims en Nancy hebben opgeroepen tot lokale lockdowns om de druk op de ziekenhuizen te verlichten. Sinds enkele dagen speculeren de Franse media nadrukkelijk over een derde landelijk confinement.

De versoepelingen die op de planning stonden zijn van de baan. De theaters en bioscopen, die gehoopt hadden op 7 januari te kunnen heropenen, moeten tot nader order geduld hebben. Voor de cafés en restaurants gaat er hoogstwaarschijnlijk een streep door de voorgenomen heropeningsdatum van 20 januari. (Daan Kool)

Buckingham Palace, woensdag. Beeld Ian West / AP

Verenigd Koninkrijk: Alle hoop gevestigd op de prik

De Britten zitten tot Pasen in lockdown, maar premier Boris Johnson zorgde voor een sprankje hoop met de belofte dat de vrijheidsbeperkingen misschien eerder vervallen als het vaccinatieprogramma voorspoedig verloopt. Het ­Lagerhuis stemde woensdagavond in met de jongste lockdownwetgeving. Conservatieve Kamerleden eisen evenwel dat de lockdown ten einde komt zodra alle oude en kwetsbare Britten een of twee prikken hebben gekregen. Dat moet in de loop van februari zijn gebeurd. De regering is erg terughoudend nu mogelijk een op de vijftig eiland­bewoners besmet is.

In veel opzichten lijkt de nieuwe lockdown op de eerste. Scholen en niet-broodnodige winkels zijn dicht, terwijl van burgers verwacht wordt dat ze niet zonder urgente reden het huis verlaten. Thuiswerken is weer de norm. Lichamelijk beweging, zoals joggen en fietsen, is wel toegestaan, net als het buitenshuis ontmoeten van een ander huishouden. Kinderen mogen wederom niet voetballen of een andere sport beoefenen. Johnson kondigde zelfs aan dat er weer een applausronde komt. Ditmaal heet het niet ‘Clap for Carers’ maar ‘Clap voor Heroes’.

Omdat verwacht wordt dat er meer burgerlijke ongehoorzaamheid zal zijn met betrekking tot de nieuwe maatregelen, zal de politie harder optreden. Een vriendelijk woordje tegen mensen die de wet overtreden, is er niet meer bij. De politiecommissaris van de West-Midlands wil zelfs de bevoegdheid om woningen van mogelijke lockdownovertreders zonder huiszoekingsbevel te betreden, dit om handhaving makkelijker te maken. Chief Medical Officer Chris Whitty heeft geopperd dat beperkingen ook volgende winter nodig zijn, ook al is iedereen tegen die tijd gevaccineerd. (Patrick van IJzendoorn)