In Italiaanse winkelstraten walmt de cannabis-light je tegemoet

In bijna elke Italiaanse stad kun je dankzij een maas in de wet legaal een joint kopen bij de snelst groeiende winkelketen van het land: Cannabis Store Amsterdam. De 500 winkels verkopen ook cannabiskoffie en -hondenkoekjes, maar de THC light is favoriet bij de klanten.

Het ruikt naar wiet op de Corso Umberto I in Napels. Of specifieker: het ruikt naar brandende cannAmnesia, die vlak daarvoor is aangeschaft bij de snelst groeiende winkelketen van Italië, de Cannabis Store Amsterdam. ‘Sorry, onbeleefd van me. Wil jij ook een hijsje’, vraagt een van de verkopers, terwijl hij een smeulende joint voor zich houdt. ‘Kan prima hoor, je wordt er niet high van.’

Ooit was het ondenkbaar een coffeeshop midden in een Italiaanse winkelstraat tegen te komen. Maar inmiddels is het gemeengoed. Sterker nog: in een paar maanden tijd is de Amsterdamse coffeeshop aangeschoven in het rijtje Ierse pub, Chinese afhaal, Amerikaanse hamburgertent en Turkse kebabzaak. Allemaal horecaconcepten die in iedere Italiaanse stad te vinden zijn en het imago van het land van afkomst grotendeels bepalen.

‘Ruik maar’, zegt Alberto Galiero van de Cannabis Store Amsterdam. ‘De geur is precies hetzelfde, de smaak is precies hetzelfde, het enige verschil is het THC-gehalte. Bij ons schommelt dat tussen de 0,2 en 0,6 procent, terwijl het bij jullie in Amsterdam al snel 25 procent is. Je wordt er dus nauwelijks stoned van en het is volkomen legaal!’

Hennepteelt

Het begon allemaal in 2016 met een wetswijziging van de hennepwet, die noodlijdende boeren een steuntje in de rug moest bieden. Zij hebben last van structureel dalende landbouwprijzen, waardoor de roep toenam om alternatieve gewassen zoals hennep. Halverwege de vorige eeuw was Italië nog de grootste hennepproducent ter wereld na de Sovjet-Unie. De komst van nylon bracht de industrie in de jaren vijftig een slag toe, maar de hennepteelt stortte in 1961 helemaal in elkaar, nadat de regering de oorlog verklaarde aan drugs.

In 2016 werd het verbouwen van hennep weer legaal, tot blijdschap van de boeren. Momenteel levert een hectare tarwe 250 euro op, terwijl je met een hectare hennep tot wel 2.500 euro kunt verdienen. De plant kan immers zowel gebruikt worden voor de fabricage van voedsel als van textiel, van biobrandstof, bouw- en isolatiemateriaal, veevoer, enzovoorts.

De ingang van 'Cannabis store Amsterdam' in Napels. Foto Zolin Nicola

Al snel bleek er een maas in de nieuwe wet te zitten: er staat geen woord in over het gebruik van cannabisbloemen. Als ze afkomstig zijn van een vrouwelijke wietplant zijn ze illegaal, omdat daar een te hoog THC-gehalte in zit – de psychoactieve stof die gebruikers high maakt. Maar omdat het hier de mannelijke hennepplanten betreft, waarin nauwelijks THC voorkomt, mogen de bloemen gewoon worden verkocht.

Vaticaan

Het gevolg: sinds vorig jaar zijn zeker zeshonderd coffeeshops die deze ‘cannabis light’ aanbieden geopend in de Italiaanse winkelstraten. Kranten spreken van een ware ‘wietmanie’, en een ‘groene goudkoorts’. ‘De tijd is nú rijp om in dit gebied uit te breiden’, zegt Raymond Maigret van het Amsterdamse The Bulldog, de bekendste coffeeshop ter wereld, die deze maand een filiaal opent nabij het Vaticaan.

Laat honderd cannabisbloemen bloeien, dacht Alberto Galiero (49), toen hij samen met eigenaar en mede-Napolitaan Giovanni Bianco (35) de eerste Cannabis Store Amsterdam opende. Er volgden ruim honderd franchisewinkels in negen maanden tijd, allemaal op toplocaties in Italiaanse winkelstraten, onder meer eentje pal naast het Italiaanse parlement in Rome. Momenteel werken ze aan de opening van nog eens vijftig winkels, zegt Galiero, waaronder filialen in Frankrijk, Spanje, België en Bulgarije.

Alle winkels zien er identiek uit: keurig aangeharkte lokaaltjes waar, naast de doosjes Relax Night, Blueberry Princess en sKunk (circa 25 euro per anderhalve gram), een oneindige hoeveelheid blow-prullaria te koop is: van vloeitjes, slippers en slabbetjes tot cannabismuffins, cannabisbier, cannabiswijn, cannabiswater, cannabiskoffie en cannabishondenkoekjes. Alle producten zijn voorzien van een karakteristiek cannabisblad en vooral: op alle producten staat in koeienletter het woord Amsterdam afgedrukt.

‘Het is jammer dat de naam Amsterdam op deze manier geassocieerd wordt met softdrugs’, zegt Udo Kock, de Amsterdams wethouder van Economische Zaken, die zo graag meer kwaliteitstoerisme naar zijn stad wil halen. ‘Helaas zijn de mogelijkheden om de naam Amsterdam te beschermen zeer beperkt. In de wereld zijn er zo’n tien andere plaatsen en één eiland met de naam Amsterdam. We hebben er dus net zo weinig over te zeggen als de stad Venetië over al die honderden Venezia-ijssalons in de rest van de wereld.’

De eigenaar van 'Cannabis store Amsterdam' en een aantal werknemers van de eerste winkel in Napels. Foto Zolin Nicola

Italiaanse toeristen

De opmars van de Cannabis Store Amsterdam belooft weinig goeds voor de groeiende toeristenstroom naar Amsterdam. De omvangrijke Italiaanse toeristenstroom bestaat al voor 60 procent uit bezoekers die jonger zijn dan 31 jaar, blijkt uit cijfers van Amsterdam Marketing uit 2015. De meest genoemde reden voor hun bezoek is het eufemistische ‘fun en uitgaan’.

‘Amsterdam verkoopt gewoon goed in Italië’, zegt Galiero. ‘Dat wist vooral Giovanni als geen ander.’ Bianco kon de Cannabis Store Amsterdam opstarten door zijn vorige winkelconcept te verkopen: Chips Amsterdam. Dat is een inmiddels ingeburgerde snackketen in meer dan twintig Italiaanse steden waar ze zogenoemde patatine olandesi slijten: dikke frieten met veel saus waarvan de marketing zich concentreert op klompen, grachtenpanden, molens, tulpen en blote vrouwen.

‘Het is allemaal marketing’, zegt Galiero. ‘Meer niet. Ik bedoel: het Nederlandse platteland is mooi hoor, daar niet van, maar je kunt niet zeggen dat wij nou zulke grote liefhebbers zijn van jullie hoofdstad. Ik heb zelf kleine kinderen, dus ik denk er eerlijk gezegd niet aan op vakantie te gaan naar Amsterdam. Ze zouden er nog op ideeën komen.’