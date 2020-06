In Istanbul mogen juist jongeren nog niet naar buiten

De binnenplaats van de Suleymaniye moskee in Istanbul is verlaten, zelfs op de laatste dag van de feestdagen rond Eid. Beeld Getty Images

‘Hier is constant de afweging gemaakt tussen de economie en de volksgezondheid’, zegt Rob Vreeken vanuit Istanbul. ‘Sommige burgemeesters vonden dat alles volledig op slot moest, maar daar wilde Erdogan niets van weten. ‘De raderen van de economie moeten blijven draaien’, zei hij. Het land mocht economisch niet volledig stil komen te staan. Maandag zijn veel van de coronamaatregelen opgeheven. Je ziet dat het normale leven weer op gang komt.’

Hoe was de lockdown in Turkije?

‘Doordeweeks leek de toestand wel een beetje op die in Nederland. Er werd geadviseerd om zo veel mogelijk binnen te blijven, maar mensen kregen geen boete als ze toch de straat op gingen. Alle horeca was gesloten en veel mensen werkten thuis. In het weekend moesten de mensen wel echt binnenblijven en was het stil en uitgestorven op straat. Wie toch buiten kwam werd daar door de politie gelijk op aangesproken.’

‘Ook gingen bijna alle verbindingen tussen de steden op slot. Zo reden er geen treinen, was er geen autoverkeer en waren er geen binnenlandse vluchten. Op deze manier probeerde de regering verdere verspreiding te voorkomen.’

Hoe zijn de regels nu versoepeld?

‘Er mag veel meer. Zo zijn theehuizen en restaurants weer open, en ook musea zijn sinds maandag beschikbaar voor publiek. Alles is op anderhalve meter ingericht en de regering adviseert om mondkapjes te dragen. Het openbaar vervoer in Istanbul is ook weer behoorlijk druk. Wat opvalt is dat voor bepaalde groepen nog een totale lockdown van kracht is. Ouderen boven de 65 mogen nog steeds alleen op zondagmiddag het huis uit. Ook voor jongeren tot 18 jaar geldt nog een straatverbod. Sinds kort mogen ze op woensdag- en vrijdagmiddag naar buiten.’

Zien ze daar jongeren als kwetsbare groep?

‘Ja, dat is wel heel opvallend als je het vergelijkt met Nederland. Daar worden de jongeren gezien als de minst kwetsbare groep. Gek genoeg worden er in Turkije weinig vragen gesteld over deze maatregel.’

De verlaten binnenplaats van de Grand Camlica moskee in Istanbul op de eerste dag van de feestdagen rond Eid. Beeld Getty Images

Kunnen we binnenkort weer naar Turkije toe? Want toerisme is natuurlijk ook voor Turkije een belangrijke inkomstenbron.

‘De datum waarop de regering nu weer toeristen wil binnen laten is 18 juni. De nadruk ligt daarbij op ‘gezond toerisme’. Vooral in streken aan de kust als Antalya zijn ze druk bezig de resorts coronaproof te maken, door bijvoorbeeld alle ligbedden anderhalve meter uit elkaar te zetten. Toch heerst hierover ook veel onduidelijkheid, want vanuit welke landen er dan weer vluchten zouden moeten komen is onbekend. Turkish Airlines is druk in overleg met een aantal Europese landen, zoals Griekenland, om vliegreizen weer mogelijk te maken. Maar de Nederlandse regering raadt het nog af om naar Turkije te gaan. Wanneer we vanuit Turkije weer ergens anders naartoe kunnen blijft ook vaag.’

Wat vinden de Turken van de manier waarop Erdogan met corona is omgegaan?

‘Veel Turken hebben alle maatregelen snel geaccepteerd en zich er zonder protest aan gehouden. Er zijn relatief weinig doden gevallen. De partij van Erdogan heeft in de laatste politieke peilingen wel een klein beetje ingeleverd, maar dat is geen schrikbarend verschil.’