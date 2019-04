In Indonesië strijden twee niet zo vrome presidentskandidaten om de stem van de moslims

Wie is Prabowo?

Prabowo Subianto Djojohadikusumo (67) is een een ex-generaal. Hij had de leiding over het belangrijke legeronderdeel Kostrad en was bovendien de schoonzoon van toenmalig dictator Soeharto, feiten die hij in zijn campagne graag gebruikt. Wat hij niet vertelt is dat hij in augustus 1998 oneervol uit het leger is ontslagen als straf voor het aanstichten van bloedige rellen in Jakarta en een poging tot het plegen van een coup. Prabowo wordt ook verantwoordelijk gehouden voor ontvoering en verdwijning van een aantal student-activisten in 1998, en voor eerdere misdaden in Oost-Timor.

Al vijftien jaar probeert Prabowo een gooi te doen naar het presidentschap. In 2004 vond hij geen partij die hem kandidaat wilde stellen, en in 2009 werd hij running mate van Megawati Soekarnoputri, dochter van de stichter van Indonesië, Soekarno. Het paar verloor met pijnlijke cijfers. In 2014 ging Prabowo zelf voor het presidentschap. Hij bleef toen steken op 46,85 procent. In 2019 neemt hij het opnieuw op tegen zijn tegenstander van toen: Joko Widodo.