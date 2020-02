‘In Hongkong zit de angst er goed in’

Beeld AP

Leen, hoe ziet het openbare leven er nu uit in Hongkong?

‘Het is veel rustiger dan normaal. Het is niet zoals in Wuhan, dat er niemand op straat is, maar voor Hongkongse begrippen is het ongewoon stil. Bijna verstikkend druk is het normaal gesproken, maar nu is het meer de drukte van een Nederlandse stad. Het is vooral opvallend dat winkelcentra, restaurants en cafés zo goed als leeg zijn.’

Japan gaat alle scholen vanaf maandag sluiten om te voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreidt. We belden ook met verslaggever Bart Dirks, die op vakantie is in het land en nog geen grote paniek om zich heen ziet.

Nemen bewoners zelf veel maatregelen?

‘Iedereen is heel voorzichtig, de angst zit er goed in. Als ik met mensen afspreek, doen ze dat het liefst in de open lucht, en handen worden niet geschud. Als ik interviews doe, vragen mensen of dat via videobellen kan. Er werken ook veel mensen vanuit huis. Ik sprak iemand die werkte in een buurt met veel kantoorgebouwen. Hij zei dat zo’n 30 à 40 procent op kantoor was en de rest thuis. De scholen zijn nu ook dicht. Vooralsnog blijft dat zo tot 20 april.’

Ik las ook dat de regering regelmatig appt met adviezen en instructies. Krijg jij ook zulke berichten?

‘Ik krijg geen appjes, maar wel elke ochtend een e-mail. Daarin staat hoeveel nieuwe gevallen er die dag zijn bijgekomen, wat de connecties zijn met eerdere gevallen, met wie diegene contact heeft gehad en of die ook wel of niet getest zijn. Namen worden niet genoemd, maar wel beschrijvingen, bijvoorbeeld dat iemand ook met zoon en dochter in quarantaine zit.

‘Er gaan ook lijsten rond in de media van gebouwen waar iemand woont die besmet is. Gisteren zei iemand: in mijn gebouw is iemand besmet, dus ik ga nu twee weken in quarantaine. Mensen hebben een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel. SARS heeft in 2003 een zware tol geëist, honderden mensen zijn gestorven. Mensen zijn er nu heel bewust van dat het virus goed gecontroleerd moet worden voor het uit de hand loopt.

‘Ook in het openbaar vervoer wordt heel veel via luidsprekers omgeroepen. Dat zijn boodschappen over wat je moet doen: je handen veel wassen, mondkapjes dragen. Daaraan zie je wel dat overheid er nu bovenop zit. De afgelopen dagen zijn er weer nieuwe gevallen bijgekomen: vandaag twee, gisteren zes. Er lijkt een nieuwe brandhaard te zijn, en zogenaamde clusters zoals nu in een boeddhistische tempel. Van buitenaf komen bijna geen besmettingen meer, de grens met de rest van het vasteland van China is zo goed als gesloten.’

Beïnvloedt het coronavirus het sentiment tegenover het Chinese vasteland?

‘Door de zeven maanden durende protesten tegen inmenging vanuit Beijing, was dat sentiment al best negatief. Maar het varieert van persoon tot persoon. Bij mensen die betrokken waren bij de protesten merk ik wel dat het negatieve sentiment nu nog meer is toegenomen. Zij zien de uitbraak als weer iets slechts dat vanaf het vasteland komt. Alle schuld wordt gelegd bij de Communistische Partij: die heeft de uitbraak in het begin toegedekt, waardoor het zo groot kon worden. Anderen, die niet betrokken waren bij de protesten, zien het meer als een natuurramp waar niemand iets aan doen.’

Waar ga jij je mee bezighouden de komende dagen?

‘Ik maak nu een verhaal over het effect op de economie. Dat is flink, omdat het openbare leven veel beperkter is dan normaal. Het toerisme is compleet stilgevallen. En een moeilijk jaar met veel protesten begint ook wel veel schade te berokkenen.

‘Ik wil ook een verhaal maken over het feit dat de populariteit van de Hongkongse overheid een historisch dieptepunt heeft bereikt. Veel mensen vinden dat de overheid de grens met het vasteland te lang heeft opengehouden. Ook is de overheid niet transparant over hoe groot de voorraad van beschermende mondkapjes voor medisch personeel is, daardoor is er onder hen veel onrust.’