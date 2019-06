In Hongkong, een dag na het traangas: ‘De politie is gek geworden’

Waar de politie woensdag traangasgranaten op demonstranten afschoot, heerst donderdag een vreemde leegte. Demonstranten nemen rust, maar geven hun protest tegen de uitleveringswet niet op. ‘We sparen onze energie, want we hebben nog een lange weg te gaan.’

Kwok Hoi Yu kan het nog steeds niet helemaal geloven. De 21-jarige Hongkongse nam woensdag deel aan de protesten tegen de uitleveringswet, en stond ergens achterin foldertjes uit te delen, toen ze de politie ineens vanaf een voetgangersbrug boven haar traangasgranaten in de menigte zag schieten. ‘Boem, boem, boem, het waren er zo veel dat ik ze niet kon tellen’, zegt ze geëmotioneerd. ‘Terwijl wij helemaal geen geweld gebruikten.’

Kwok – van opleiding sociaal werkster, maar werkzaam als barista, en zo een schoolvoorbeeld van Hongkongse arbeidsmarktproblematiek – verschool zich met enkele vrienden onder de brug, waar ze buiten bereik van het traangas zaten. ‘We hebben elkaar een uur lang aangekeken, niet in staat om iets te zeggen’, zegt ze. ‘Ik had geweld verwacht, maar niet van deze orde. Ik denk dat de politie gek is geworden. Ik kan het niet begrijpen. Ik wil ze vragen: hoe konden jullie dit doen?’

Kwok Hoi Yu Beeld Leen Vervaeke

Het is een dag na de protesten, en Kwok is naar de brug teruggekeerd, om de gebeurtenissen te verwerken. Maar rond die brug, die toegang geeft tot het Hongkongse regeringskwartier, hangt een vreemde sfeer. Straten zijn afgesloten met barricades, oproerpolitie staat op post, maar waar een dag eerder tienduizenden betogers bijeen waren, is nu vooral leegte. Alleen een groepje christenen is gebleven, de politie confronterend met A4’tjes: ‘Stop met schieten op Hongkongse studenten’.

De meeste demonstranten zijn donderdag thuis gebleven. Bijkomend van het geweld, en dankbaar gebruikmakend van het feit dat ook het Hongkongse parlement, dat de uitleveringswet in ijltempo wil goedkeuren, een pauze heeft ingelast. ‘Vandaag rusten we even uit’, zegt Kwok, handdoek in de nek, een onmisbaar accessoire in het Hongkongse moessonseizoen. ‘We sparen onze energie, want we hebben nog een lange weg te gaan.’

Uitleveringswet De uitleveringswet is de afgelopen weken uitgegroeid tot symbool van China’s toenemende inmenging in het semiautonome Hongkong. Na de overdracht aan China in 1997 was de afspraak dat de voormalige Britse kroonkolonie vijftig jaar lang haar eigen politieke, economische en juridische systeem mocht behouden. Tegenstanders van de wet vrezen dat investeerders weglopen en Hongkong zijn economische machtspositie verliest als China juridisch zo’n stevige vinger in de pap krijgt. De protesten die deze week vreedzaam begonnen werden woensdag met harde hand uiteengeslagen. De beelden roepen herinneringen op aan 2014, toen bij de anti-Chinese ‘parapluprotesten’ honderden gewonden vielen en duizend mensen werden gearresteerd.

Vastberadenheid

De betogers mogen zich een dag hebben teruggetrokken, het verzet tegen de controversiële uitleveringswet, die het mogelijk gaat maken verdachten uit te leveren aan China, is geenszins voorbij. In de straten rond het regeringskwartier worden her en der voorraden water, koekjes en medische hulpmiddelen aangelegd. En online wordt al over een nieuwe demonstratie – komende zondag – gesproken. Onder de demonstranten heerst ongeloof, verwarring en angst, maar tegelijk ook vastberadenheid.

‘Het geweld heeft juist extra kracht gegeven aan de protesten’, zegt Cheng Tim Tim, een 26-jarige leerkracht Engels, die woensdag met enkele jongeren de betoging bezocht, maar in een wolk van traangas de vlucht moest nemen. ‘In een confucianistische maatschappij als die van Hongkong bekommeren mensen zich erg om jongeren. Zeker als die jongeren gewond raken, raakt dat bij iedereen een gevoelige snaar.’

Protesterende christelijke betogers. Beeld Leen Vervaeke

Cheng is erg onder de indruk van de gebeurtenissen. Ze heeft slecht geslapen, zegt ze, en het geluid van haar wasmachine deed haar terugdenken aan een angstaanjagende confrontatie met politiemannen, die dreigend met hun wapenstokken op een metalen reling bonsden. Ze had vandaag van huis uit willen werken, maar kon aan niets anders dan de protesten denken. Uiteindelijk heeft ze dan maar actiepamfletten vertaald.

‘Het komt doordat ik leerkracht ben’, zegt ze. ‘Als ik geen jongeren om me heen zou hebben, zou ik gewoon aan mijn eigen dingen denken. Dan zou ik zo snel mogelijk geld willen verdienen en maken dat ik uit Hongkong wegkwam. Maar door het lesgeven zie ik hoe de jongeren wanhopen. Ze zijn zo creatief, zo slim, maar zo radeloos. Ik doe dit niet voor mij, maar voor heel Hongkong en voor alle plaatsen die hun autonomie aan China dreigen kwijt te raken.’

Instagram

Dat meer op het spel staat dan alleen Hongkong, wordt ook duidelijk in de hulppost van het Rode Kruis, waar donderdag enkele betogers bijeen zijn gekomen. Onder hen ook de 22-jarige Carey Chang, een studente uit Taiwan, die woensdag een enkele vlucht naar Hongkong nam om bij de protesten te zijn. ‘Mijn ouders zijn razend’, zegt ze. ‘Ze zeggen dat dit nutteloos is, en dat het mijn verantwoordelijkheid is om mijn studie af te maken. Maar als burger heb ik ook een verantwoordelijkheid voor onze samenleving, en voor de toekomst van ons land.’

Carey Chang Beeld Leen Vervaeke

Chang doet verslag van de protesten via haar Instagram-account, en is in één dag van 800 volgers naar 366 duizend volgers gestegen – en een half uur later, na ons gesprek, naar 372 duizend. De uitleveringswet baart ook Taiwan grote zorgen. Niet alleen omdat kritische Taiwanezen in Hongkong opgepakt zouden kunnen worden, maar ook omdat het de facto onafhankelijke eiland dezelfde druk uit Beijing voelt. ‘De situatie nu in Hongkong is de toekomst van Taiwan, en dat wil ik niet’, zegt Chang. ‘Ik heb geen terugvlucht geboekt. Ik blijf hier tot het eind.’

Het ontbreekt de betogers niet aan overtuiging, maar tegelijk zijn ze doordrongen van een pijnlijk besef: de uitleveringswet tegenhouden lukt ze waarschijnlijk niet, met hoeveel demonstranten ze ook op straat komen. ‘De enige die de wet kan intrekken, is de Chinese president Xi Jinping’, zegt Ho Sik Ying Petula, hoogleraar sociaal werk en sociale administratie aan de Hong Kong University (HKU). ‘En dat is niet erg waarschijnlijk.’

Ho Sik Ying Petula (midden), hoogleraar sociaal werk en sociale administratie aan de Hong Kong University. Beeld Leen Vervaeke

Ho zit aan de voet van het Hongkongse regeringsgebouw, midden in de protestzone, waar ze samen met een twintigtal collega-academici in hongerstaking is. De uitleveringswet is voor haar de druppel, na jaren van inkrimpende academische vrijheid. ‘De sfeer aan HKU is enorm veranderd’, zegt ze. ‘Vroeger werden we op Britse manier bestuurd, maar nu wordt het management steeds ‘roder’. We moeten steeds meer de partijlijn volgen. Als de uitleveringswet er komt, dan is het helemaal gedaan.’

Ook al gelooft Ho niet dat de uitleveringswet nog kan worden tegengehouden, ze is vastberaden te blijven protesteren. En zo is het bij veel demonstranten: als de Hongkongse autonomie dan toch moet sneuvelen, dan zullen ze het de hele wereld laten weten. ‘We zijn als dieren die naar de slachtbank worden geleid’, zegt Cheng Tim Tim. ‘We weten dat we er niets meer aan kunnen veranderen, maar we gillen en we schreeuwen. Tot de hakbijl valt.’

Cheng Tim Tim Beeld Leen Vervaeke