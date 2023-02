In ‘het wonder van Erzin’ slapen inwoners op straat, en rijden de hulptroepen aan hen voorbij

Kinderen zitten voor een gammele opslagplek naast hun huis, waar ze niet meer in verblijven uit angst voor aardbevingsgevaar. Beeld Joris van Gennip voor de Volkskant

Dat ook de waarheid na een aardbeving bedolven kan raken onder het puin: Erzin vormt het bewijs. Het stadje in Zuid-Turkije werd opeens wereldberoemd als de miraculeuze uitzondering van het rampgebied. Burgemeester Ökkes Elmasoglu zei tegen een Turkse tv-zender dat in zijn gemeente geen enkel gebouw was ingestort, dankzij zijn strenge bouwbeleid, en weldra bejubelden internationale media ‘het wonder van Erzin’.

De werkelijkheid is minder mooi, zo blijkt ter plekke. Wel degelijk zijn in Erzin gebouwen zwaar beschadigd geraakt en menige woning vertoont scheuren. Inwoners durven niet meer binnen te slapen. Bovendien ziet de bevolking de burgemeester geenszins als een tovenaar. Veel mensen zijn boos op Elmasoglu.

‘Waarom heeft hij lopen opscheppen?’, zegt Alisan Bozcuk. ‘Misschien ging het hem wel om zijn carrière. Ik denk dat hij minister wil worden. Hij zei dat er geen problemen zijn in Erzin, maar kijk eens om je heen!’

Slapeloze nachten

De leraar Engels verblijft met zijn gezin tijdelijk bij vrienden in een ruime woning met niet al te veel scheuren. ‘Vannacht was ik voor het eerst in mijn eigen huis. Slapen lukte niet, ik was bang. Steeds keek ik of de lampen gingen zwaaien. Hier stuur ik echt mijn kinderen niet heen.’

Veel inwoners voelen hetzelfde als Bozcuk, zo blijkt tijdens een rondgang door de stad. Een klein aantal huizen is volstrekt onbewoonbaar, maar veel andere zijn dusdanig beschadigd dat de bewoners het niet vertrouwen. Ze overnachten bij anderen of in een geïmproviseerd onderkomen. En bijna allemaal hebben ze geen goed woord over voor de burgemeester.

De 42-jarige Songul Kambur sliep met haar gezin anderhalve week onder wat lappen stof en stukken plastic. Werk heeft de kapster niet meer, de minaret van de moskee viel boven op de kapperszaak. Sinds een dag beschikt het gezin dankzij een kennis over een witte tent, neergezet pal voor hun onbruikbare huis. Nu nog kunnen het echtpaar, de vier grote kinderen en twee kleinkinderen er terecht, maar voor hoe lang?

Een gezin verblijft in een tent voor hun huis in Erzin. Beeld Joris van Gennip voor de Volkskrant

‘We hebben nog geen hulpdiensten gezien’, zegt Kambur. ‘De mukhtar (wijkvoorzitter, red.) kwam vragen hoe het met ons ging, maar die heeft geen eigen middelen. De burgemeester hebben we niet gezien, hij doet niets voor ons. Wat hij op tv zei klopte misschien wel, maar dat ging alleen over zijn eigen beleid. Over de mensen in de stad zei hij niets.’

Verstoken van hulp

Dat is het verwijt aan Elmasoglu: hij kreeg een microfoon onder zijn snufferd, pochte over hoe goed hij de bouwvoorschriften had nageleefd en had het met geen woord over de ellende die ook de inwoners van zijn stad overkwam door de aardbeving. Als gevolg daarvan, zeggen ze, blijft Erzin nu verstoken van hulp. Er is – zo suggereerde de burgemeester – immers niets aan de hand?

Hoog tijd om de beklaagde om een reactie te vragen. Helaas, de burgemeester wil geen pers meer te woord staan, zegt zijn woordvoerder Naci aan de poort van het gemeentehuis. ‘Hij heeft één tv-interview gegeven en daar is toen de hele Turkse en internationale pers mee aan de haal gegaan. Iedereen heeft er zijn eigen draai aan gegeven.’

Terwijl, zegt Naci, Elmasoglu alleen maar wilde wijzen op het belang van het naleven van de bouwvoorschriften. Mensen die bij hem aanklopten voor een zogeheten bouwamnestie, kregen nul op het rekest. In andere steden konden huiseigenaren en aannemers na het betalen van een boete hun clandestien gebouwde pand gewoon laten staan, met alle risico’s van dien.

Brisante element

De amnesties vormen het politiek meest brisante element in de discussie die is losgebrand na de ramp. De AKP-regering zou zo politieke vriendjes hebben bevoordeeld en goede sier hebben gemaakt met indrukwekkende bouwcijfers. Regeringsgezinde media trokken het ‘wonder van Erzin’ daarom meteen in de partijpolitieke sfeer, aangezien Elmasoglu lid is van oppositiepartij CHP. ‘Hij is pas vier jaar burgemeester’, schreef de rechtse krant Yeni Savak. ‘De meeste huizen zijn gebouwd onder zijn voorgangers, die lid waren van de AKP.’

Dat klopt, maar in de gewraakte tv-uitzending zegt Elmasoglu niets over de politiek. En zijn woordvoerder geeft ruiterlijk toe dat de vorige burgemeesters net zo’n streng bouwbeleid voerden als de CHP-man. Mogelijk heeft Elmasoglu zich met de beste bedoelingen alleen maar ongelukkig uitgelaten, op het verkeerde moment.

‘De woorden van de burgemeester zijn verkeerd uitgelegd’, zegt Naci. ‘Hij heeft nooit willen beweren dat het allemaal door zijn beleid komt. Er is hier nauwelijks hoogbouw, dat heeft ook een rol gespeeld. En Erzin ligt geologisch gunstig, net naast de breuklijn.’

Dronefoto van de Turkse stad Erzin na de aardbeving. Beeld Joris van Gennip voor de Volkskrant

Op het eerste gezicht ziet de stad er normaal uit. Hier geen tot gruis en stenen verpulverde gebouwen, zoals in het 100 kilometer verder gelegen Antakya. De winkels zijn open en er is stroom.

Maar juist dat heeft er – met de opgewekte woorden van Elmasoglu – toe geleid dat Erzin nu nóg een probleem heeft, en ook dat wordt de arme burgemeester kwalijk genomen: het inwonertal is verdubbeld, van 40 duizend tot ruim 80 duizend. Van heinde en verre komen de dakloos geraakten naar het ‘veilige’ Erzin. De behoefte aan hulp is daardoor alleen maar groter worden, en juist die hulp gaat aan de stad voorbij. Letterlijk, want de voertuigen van de Turkse hulpdienst Afad passeren het aan de snelweg gelegen Erzin met grote snelheid, op weg naar Antakya.

‘Hoe moeten we al die mensen herbergen?’, zegt docent Bozcuk. ‘Gaan ze hier rondom allemaal bouwsels neerzetten? We hebben nu al te weinig landbouwgrond.’