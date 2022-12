In het verdeelde Brazilië verbroedert de rouw om Pelé: ‘Hij liet zich omhelzen door alle politici’

En fan gaat in Santos op de foto met (een standbeeld van) Pelé. Beeld Reuters

Dag Joost, heb je al iets gemerkt van openbare rouw na de dood van Pelé?

‘Op straat niet veel, maar ik zit daarvoor ook niet helemaal op de juiste plek. Ik ben in de hoofdstad Brasilia, waar zondag de nieuwe president Lula da Silva beëdigd zal worden. Pelé heeft geen geschiedenis in deze stad, er is hier ook geen herdenking. Die is in Santos, in de buurt van São Paulo, waar hij bijna zijn hele carrière speelde.

‘Ik sprak gisteren wel met een paar Lula-aanhangers uit Santos, die hun Pelé-shirts al hadden meegenomen voor het geval hij zou overlijden. Na zijn dood heb ik nog met ze geappt: ze hadden hun shirts aangetrokken en geproost op zijn leven. ‘De komende dagen dragen we deze shirts’, zeiden ze.

‘Verder kon je gisteren geen Braziliaanse nieuwssite openen zonder dat daar twintig artikelen stonden over Pelé. Iedereen was er als de kippen bij om zijn ervaring met hem te delen. Zijn dood zat er ook al zo lang aan te komen, dat iedereen er klaar voor was. De komende dagen zullen de reacties blijven binnenstromen.’

Brazilië is na de presidentsverkiezingen van eerder dit jaar nog steeds een diep verdeeld land. Brengt zijn dood ook verbroedering, zo vlak voor de inauguratie van Lula?

‘Absoluut. Politiek komt het goed uit dat hij nu overlijdt, op een moment van relatieve stilte, een paar dagen voor de inauguratie. Even verplaatst de aandacht zich naar deze grote held. De helft van de Brazilianen heeft op Lula’s concurrent Bolsonaro gestemd en velen van hen geloven dat er sprake is geweest van verkiezingsfraude – waar geen bewijs voor is. Ik was gisteren bij een legerkazerne waar duizenden Bolsonaro-aanhangers hoopten dat het leger ingrijpt. Dat soort sentimenten maken nu plaats voor het samen herdenken van Pelé.

‘Het WK voetbal had een vergelijkbare uitwerking. Bolsonaro had zich de afgelopen tijd het geel-groen van het nationale voetbalshirt toegeëigend als een patriottistisch symbool, maar tijdens het WK kon iedereen het shirt weer dragen, ongeacht op wie je had gestemd. Sterspeler Neymar was controversieel, omdat hij met Bolsonaro dweepte. Hij had zelfs beloofd om zijn eerste doelpunt aan Bolsonaro op te dragen, maar dat deed hij uiteindelijk niet. Zo heeft hij het goedgemaakt.

‘Na de WK-winst van Argentinië is het natuurlijk ook mooi voor Brazilië dat het nu weer in de schijnwerpers staat als groots voetballand. Iedereen kan weer trots en melancholisch zijn, en mijmeren over wat een fantastische sporter dit land heeft voortgebracht.’

Heeft Pelé zich nooit aan links of rechts verbonden?

‘Pelé liet zich omhelzen door alle politici. Hij hield vooral van aandacht. Het interessante aan alle loftuitingen en herinneringen is dat je ziet dat eigenlijk iedereen wel een foto heeft van zichzelf met Pelé, aan welke kant van het politieke spectrum je ook staat. Lula kon vele foto’s delen waar ze samen op staan, maar Bolsonaro plaatste ook een foto van Pelé met een Santos-shirt met de tekst ‘een omhelzing voor president Bolsonaro’ erop.’

Hoe zien de komende dagen er in Brazilië uit?

‘Er zijn drie dagen van nationale rouw afgekondigd, bij overheidsgebouwen hangen de vlaggen halfstok. Morgen vieren de Brazilianen Oud en Nieuw, maar ik denk niet dat de Brazilianen er een biertje minder om zullen drinken. Iedereen zal zijn Pelé-shirtjes aandoen en feestvieren. Daarna is op zondag de inauguratie, en op maandag en dinsdag alle ruimte voor Pelé.

‘Maandag is er een wake, dinsdag de uitvaart in Santos. Daar zullen ongetwijfeld honderdduizenden mensen naartoe gaan. Er is al aangekondigd dat er een soort eerbetoon zal zijn van drones in de vorm van het shirt van Pelé. In de kerk in zijn geboortestad wordt de hele dag gebeden voor de koning van het voetbal.’