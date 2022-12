In het toilet van Londense herenclubs zijn alle benodigde spullen om nog even je schoenen te poetsen

Waar lopen de correspondenten van de Volkskrant tegenaan in hun dagelijkse leven? Vandaag: Patrick van IJzendoorn duikt steeds dieper in de rijke traditie van de Londense gentlemen’s clubs.

Mijn eerste ervaring met de Londense gentlemen’s clubs was tijdens mijn studententijd, begin jaren negentig. Voor een verhaal over de Britse rechtszaak tegen het Verdrag van Maastricht had ik enkele vragen op schrift gesteld aan William Rees-Mogg, de man die deze procedure voerde. Hij stuurde mij zijn antwoorden, en wel op het briefpapier van de Royal Automobile Club. Dat wekte mijn interesse in het fenomeen herenclub, deze Engelse variant van de mancave die inmiddels, in de meeste gevallen, ook toegankelijk is voor vrouwen.

Een paar jaar geleden had ik, dankzij leden van de Haagse Sociëteit De Witte, de kans gekregen de genoemde club van binnen te zien, waarbij de verleiding groot was een duik in het zwembad te nemen. In de voorbije zomer belandde ik, als introducé van een Engelse vriend, in de Beefsteak. In deze club, waar het dragen van een stropdas nog wel een vereiste is, had ik tijdens een eindeloze lunch kostelijke gesprekken met een gepensioneerde oud-medewerker van Margaret Thatcher, alsmede met de echtgenoot van de Nigeriaanse ambassadeur in Athene.

De jongste halte van de rondreis door clubland was de Savile in Londen, een private members club waar vooral kunstenaars en wetenschappers lid van zijn. In de entreehal ontwaarde ik de naam van Erasmus Darwin op gedenksteen voor leden die tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn omgekomen. Deze soldaat was de kleinzoon van de bioloog Charles. Leden van de club – ‘my club’, zoals ze plegen te zeggen – kunnen zich aansluiten bij een filmclub, een hengelclub, een motorclub, een pokerclub en wat dies meer zij. Op de bovenste etage bevinden zich de slaapkamers.

Reden voor het bezoek op deze najaarsavond was het jaarlijkse diner van het Parochial Church Council, de raad van de Allerheiligenkerk. Toen hij me had gevraagd lid te worden had de koster, een collega-journalist, gezegd dat het etentje het hoogtepunt was. En zo zat ik met veertien andere raadsleden in de Elgar Room, de zaal die vernoemd is naar de componist en oud-savilian. Bij aankomst wist ik nog snel mijn schoenen te poetsen in het toilet, waar alle daartoe benodigde spullen voor handen bleken te zijn.

Het beeltenis van Saint ­Nicholas in de Parochial Church in ­Londen. Beeld Patrick van IJzendoorn

Voordat we een Chileense wijn konden heffen, opende Pater Nicholas de avond met een gebed en de boodschap van een 17de-eeuwse bisschop van Winchester die had beweerd dat het voor christenen in wezen elke dag Kerst en Pasen is. Het is een voorrecht waar steeds minder Engelsen van profiteren. Uit het jongste bevolkingsonderzoek bleek recentelijk dat minder dan de helft van de Engelsen zich als christen ziet. De Church of England heeft deze trend onbedoeld versneld door de kerken tijdens de lockdown te sluiten.

Het lidmaatschap van de kerkraad geeft me meer inzicht in het gaande houden van de kerk, inclusief eindeloze discussies met het bisdom over onderhoud van de pastorie, overleg met de politie over kerstoptochten, het wel of niet planten van een Queen Elizabeth-eik bij de kerk en de keuze van een nieuwe rector van de kerkschool. Speciale aandacht gaat naar het organiseren van activiteiten – gospelconcerten, bierproeven, quizzen – voor de liefdadigheidsinstelling die dit jaar wordt gesteund, een plaatselijk daklozenproject.

Stilletjes geniet ik elke twee maanden van de gevatte conversaties op hergebruikte schoolstoelen in de sacristie, vergaderingen die vooraf worden gegaan door een avondmis. Bij de jongste bijeenkomst, in de avond van 6 december, was er een kleine verrassing voor mij als Nederlander. Er werden twee flessen wijn geopend, dit ter gelegenheid van de Feast of Saint Nicholas, de kindvriendelijke heilige wiens beeld een prominente plek heeft in de 19de-eeuwse kerk. Toch een soort van Sinterklaasfeest.