Voor Ernst Studie, hoogleraar Waarschijnlijkheidswetenschappen aan de Universiteit van Ulft, staat de wereld volledig op zijn kop. ‘Twee goals van Wout Weghorst in de slotfase van een WK-kwartfinale, de gelijkmaker in de 99e minuut: dat zet alles wat we dachten te weten over onwaarschijnlijkheid in een nieuw daglicht. Ons hele vakgebied is in rep en roer.’

Zaterdagavond laat werden in Ulft alle verloven ingetrokken. ‘Er is geen tijd te verliezen. Wat als het morgen ineens Sint Juttemis is? Wat als Pasen en Pinksteren op één dag vallen? In het post-Wout zullen we het begrip “onmogelijk” moeten herdefiniëren.’

De eerste nieuwe berekeningen wijzen uit dat de kans op wereldvrede met 2.7 procent is toegenomen, maar Studie waarschuwt voor overhaaste conclusies. Wel noemt de hoogleraar het ‘bijzonder waarschijnlijk’ dat Oranje alsnog wereldkampioen wordt. ‘Ze zijn uitgeschakeld en alweer thuis, maar als wij de factor 2 x Wout invoeren in onze modellen, blijkt dat voor hun kansen niets uit te maken. We staan versteld.’