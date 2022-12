In het Oekraïense bergresort Boekovel is het geluk flinterdun: iedereen heeft wel een verhaal over de oorlog

Oekraïense families trekken naar de Karpaten om daar tijdens een vakantie de oorlog even te vergeten. Maar echt lukken wil dat niet, zelfs niet in het bergresort Boekovel. Want iedereen heeft wel een litteken.

In skiresort Boekovel in West-Oekraïne lijkt het op het eerste gezicht geen oorlog. Op de helling van de skiberg poseert een jonge vrouw met een glanzend zwarte korte donsjas uitgebreid voor de iPhonelens van haar zus. ‘Is het al tijd voor glühwein?’, vraagt een vrouw van rond de 50 op fluistertoon aan haar man als ze uit de skilift stappen. Op de achtergrond knalt de jarennegentig-hit Informer door de speakers.

Hier in de Oekraïense Karpaten kun je je in Oostenrijk wanen. Er zijn kuuroorden, schapenherders, wilde rododendrons, stille bergkammen, en ook skihut-achtige cafés waar je kunt opwarmen met wijn en wodka. Na de Tsjernobylramp in 1986 werden kinderen uit het rampgebied hierheen gestuurd om bij te komen in de gezonde berglucht.

En ook nu geldt de regio als een rustoord. Er zijn hier nauwelijks raketinslagen of luchtalarmen. Vanwege de algehele mobilisatie mogen mannen het land niet uit voor vakantie, en komen vermogende Oekraïense gezinnen dus hierheen om enkele paar dagen zorgeloos samen te zijn. De hotels in het resort zitten bijna allemaal vol.

Maar hoewel je hier meer mensen zien lachen en ontspannen dan elders in het land, is het het gelukzalige vernis op de gezichten tegelijkertijd ook dun.

De verhalen van de oorlog

Neem de 41-jarige Olena, die een taart koopt bij het bakkertje van het resort, en in eerste instantie lachend vertelt dat haar dochter morgen jarig is. Om daar vervolgens aan toe te voegen dat ze tot juli als ingenieur in de kerncentrale in Zaporizja werkte en met haar dochter naar Kyiv is gevlucht toen de Russen de centrale overnamen, terwijl haar man achterbleef ‘om de centrale draaiende te houden en ons allen van een kernramp te behoeden’ en vanwege zijn veiligheid vraagt haar achternaam niet te noemen.

Of de jonge militair die net terug is uit Cherson en met zijn 7-jarige zoontje speelt op het pleintje voor de souvenirwinkels. Hij zag zijn vrouw en kind sinds maart niet meer, omdat zij in februari naar Polen vluchtten. Vader en zoon zeggen weinig, maar verbreken ook het oogcontact met elkaar niet. ‘Ze weten dat ze snel weer afscheid moeten nemen’, zegt de moeder.

Of 44-jarige schoonheidsspecialiste Lilia Polanasja uit Charkiv, die vertelt dat ze al drie dagen tevergeefs door de bergen wandelt op zoek naar stilte. Weg van het geluid van de bombardementen en luchtalarmen, en van de telefoon van haar man die maar blijft gaan ‘hoe vaak ik hem ook vraag hem even uit te zetten’.

Russische trollen

De oorlog is nooit ver weg. Bij de schiettent verdringen een paar jongens van een jaar of 8 zich om een luchtbuks. ‘Ze oefenen met het schieten op Russische trollen’, zegt moeder Julia (43) die het hoofdschuddend aanziet. ‘Grapje hoor’, mompelt ze terwijl ze haar zoontje door zijn haren strijkt en hem bezorgd nakijkt als hij naar zijn neefje rent. ‘Hij is erg stil de laatste tijd.’

Kinderen bij de luchtbukskraam. Beeld Joris van Gennip voor de Volkskrant

Julia komt uit het Oost-Oekraïense zwaar bestookte havenstadje Nikopol. Met twaalf familieleden huurden ze voor twee weken een huisje op dit resort, om te ontsnappen aan de constante bombardementen, vertelt ze terwijl haar zwager op commando op zijn telefoon foto’s van granaten en raketscherven laat zien. In hun buurt staat nog maar de helft van de huizen overeind, vertellen ze. Ze laten foto's zien van verschillende kapotte woningen. ‘We slapen om en om met de kinderen in een dorp verderop omdat we anders geen oog dichtdoen.’

De meeste mensen zijn het stadje ontvlucht, maar onze familie kon dat niet over haar hart verkrijgen, vertelt Julia. ‘Het voelt als capituleren’, zegt ze nadenkend. ‘En dat doen Oekraïners niet’, voegt haar tweede zwager toe, die semi-grappend laat vallen dat hij bij de geheime dienst werkt en daarom niet wil dat zijn familie gefotografeerd wordt of de achternaam wordt opgeschreven.

Luchtafweer

Ook al zijn ze op 900 kilometer van hun huis, met hun hoofd zijn ze nog in Nikopol, zegt Julia’s schoonzus Lena, die er bij is komen staan. Dat is ook de reden dat ze zelfs op de berg hun telefoons niet los willen laten. ‘We willen op de hoogte blijven van thuis. Het voelt niet goed om niet te blijven checken wat er gebeurt en hoe het met de mensen daar is.’

Mensen kijken naar een witte pluim van een uit de lucht geschoten raket. Beeld Joris van Gennip voor de Volkskrant

‘Er is maar een manier voor ons om onszelf uit te schakelen’, zegt de zwager. ‘En dat doen we vanavond, als we Lena’s verjaardag vieren’, zegt hij terwijl hij een denkbeeldig glas wodka aan zijn lippen zet.

Ineens echoot er een doffe dreun door de bergen. De muziek bij de rodelbaan valt plots stil, en iedereen kijkt op. ‘Raket, neergehaald door de Oekraïense luchtafweer’, klinkt het bij een groepje mannen bij de glühweinkraam, die wijzen naar de streep in de lucht. Om na een ogenblik hun aandacht weer te verleggen naar de wijn, en de twee jonge, poserende zussen verderop.

Brommende generator

Vier uur later, terwijl de vorst de onverlichte wegen aanvriest en de mensen in de omringende dorpen hun avondeten bij kaarslicht opeten omdat de stroom is uitgevallen, bromt de generator in het vakantiehuisje van de familie uit Nikopol. Binnen is het warm, de tafel staat vol met bietensalade met dille, Oekraïense schnitzels, deegbakjes met champignons, toastjes met zalm en gehaktballen.

In de skilift. Beeld Joris van Gennip voor de Volkskrant

Over raketinslagen praten Julia, Lena en hun familieleden niet. Liever vertellen ze over het nichtje dat tijdens de oorlog brandweervrouw werd en een vriendin die ondanks de oorlog de liefde vond. Ze praten over de Oekraïense ziel (‘hoe meer die onder druk komt te staan, hoe sterker die wordt’), over hoe hun familie Oekraïens is gaan spreken en hoe dat soms lastiger wordt na een paar drankjes en over waarom het zo belangrijk is om te blijven lachen om Twitter-memes (‘zonder humor overleef je dit niet’).

En ze drinken. Op nieuwe vriendschappen, op Lena, op liefde en op vrede. ‘Dat de rust maar snel moge wederkeren’, zucht Julia, als ze haar vijfde glaasje zelfgestookte wodka achteroverslaat, en haar jarige schoonzus liefdevol in haar arm knijpt. ‘En als God het wil, voor jouw volgende verjaardag graag.’