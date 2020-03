In het noorden zijn de ic-afdelingen nog leeg, maar ‘het kan hier net zo heftig worden als in Brabant’

Een corona-polikliniek bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Beeld ANP

‘Op onze ic ligt nog geen enkele coronapatiënt’, zegt Peter van der Voort, hoofd van de intensive care van het UMC Groningen, het grootste ziekenhuis van het noorden. In het Martini Ziekenhuis in Groningen ligt één besmette patiënt op de ic, net als in het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda.

Het UMCG neemt donderdag wel twee patiënten over uit overbelaste Brabantse ziekenhuizen: het Jeroen Bosch in Den Bosch en een nog nader te bepalen ziekenhuis. Zo probeert zijn ziekenhuis tegemoet te komen aan het appèl van Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) en hoofd intensive care van het Erasmus MC.

Die riep donderdag in de Volkskrant op om patiënten over te plaatsen naar het noorden en het oosten van het land. ‘Je moet patiënten zo ver mogelijk weg zien te krijgen van Brabant, naar de plekken waar nu nog niet veel mensen liggen.’

Positief

Dat ze vooralsnog goed terechtkunnen in Groningen is een positief neveneffect van het nog relatief coronavrije noorden. Van der Voort: ‘We bieden de helpende hand waar we kunnen.’ Volgende week worden er in Nederland vijfhonderd tot duizend coronapatiënten op de ic’s verwacht.

Het noorden kent al sinds de introductie van het virus in Nederland betrekkelijk weinig besmettingen. ‘Toch had ik verwacht dat het virus zich eerder naar het noorden zou verplaatsen’, zegt Van der Voort. De piek voor Noord-Nederland voorzag hij aanvankelijk voor eind maart, nu is die voorzien voor half april.

Het ic-hoofd van het UMCG ziet meerdere verklaringen. Veel Nederlandse patiënten blijken het virus te hebben meegenomen van hun vakantieadres, bijvoorbeeld wintersport in Italië en Oostenrijk. In Noord-Nederland was de krokusvakantie een week eerder – toen het virus in die landen nog niet op z’n hoogtepunt was. De tweede reden: ‘We vieren in het noorden amper carnaval.’

Bovendien, zegt Van der Voort: ‘Toen we zagen hoe snel het ging in Brabant hebben we hier heel snel strikte maatregelen genomen. Mensen met klachten identificeren en isoleren we.’

Geen misverstand hierover: Van der Voort denkt echt niet dat het virus aan het noorden voorbij gaat. ‘Daarover maak ik me geen enkele illusie. Het kan hier net zo hevig worden als in Brabant. Tenzij de maatregelen die nu zijn genomen snel effect sorteren.’

Tijdswinst

Dat moet de tijd leren. Maar tot die tijd is alle tijdswinst meegenomen. De 36 ic-bedden van het UMCG zijn beschikbaar en kunnen worden uitgebreid tot misschien wel honderd stuks. Zo hoopt het ziekenhuis de patiënten die er komen goede zorg te kunnen bieden. ‘Misschien heeft zelfs het intreden van de zomer een positief effect, maar dat is nog onzeker.’

Vanaf 30 maart zijn in elk geval ook in het UMCG alle verloven van ic-verpleegkundigen en -artsen ingetrokken, want het ziekenhuis wil zich niet laten overvallen. ‘Als het nodig is, kunnen we eerder opschalen.’

Op dit moment ziet Van der Voort vooral de logistieke uitdaging van het overplaatsen van Brabantse patiënten naar het noorden. Hiervoor zijn speciale ambulances, de mobiele intensive care units (micu’s), bemand door een intensivist en een ic-verpleegkundige.

‘We hebben het materiaal en we kunnen het. Maar het transporteren van ernstig zieken patiënten over grote afstanden is een enorme uitdaging die we niet eerder op de aankomende schaal hebben meegemaakt.’

Ingrijpend ook voor patiënten en hun familie, die dus vaak aan de andere kant van het land woont. Er is grote terughoudendheid nodig bij het overbrengen van familieleden. ‘Want ook familieleden zijn vaak besmet, en we willen niet via hen het virus in het noorden introduceren.’