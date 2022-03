In het ‘middenland’ verliest de VVD en winnen lokaal en progressief

16-3-2022, Nederland, NieuwegeinGroen Linksers reageren blij op de exitpolls. Ze komen als grote winnaar uit de bus.foto Marcel van den Bergh Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Theater De Kom, glazen paleis in het moderne centrum van Nieuwegein. Het is verkiezingsavond, de crème de la crème van de plaatselijke politiek druppelt binnen. Geroezemoes rond statafels. Koffie met roze macarons. En achterin de foyer een groot televisiescherm dat straks alle blikken straks zal opeisen.

De klok tikt. Om 21 uur, als de stembussen sluiten, zal Nieuwegein even landelijk nieuws zijn. Dan zal de NOS, die uitzendt vanuit het Stadhuis aan de overkant, op de landelijke televisie een exitpoll van onderzoeksbureau Ipsos laten zien, een exitpoll van Nieuwegein.

Dat is niet voor niets. Nieuwegein, een bloemkoolstad met circa 64 duizend inwoners onder de rook van Utrecht, is het hart van ‘het middenland’, zoals sociaal geograaf Josse de Voogd het noemt: het vergeten suburbia waar een groot deel van de Nederlandse middenklasse woont.

Hoe ze hier stemmen, zegt vaak iets over hoe Nederland stemt.

Droom

Ellie Eggengoor komt aan bij De Kom. De afgelopen vier jaar had ze als wethouder onder meer economie en mobiliteit in haar portefeuille, maar hier staat ze als fractievoorzitter van de VVD. ‘Er is geen peil op te trekken’, zei ze eerder op de dag, gevraagd naar haar verwachtingen. Momenteel is haar partij met 7 van de 33 zetels de grootste in de raad.

Daar is Heleen Peters van Lokale Vernieuwing, de partij die vorige keer 2 zetels haalde. Nu hoopt ze – ‘Daar doen we niet geheimzinnig over’ – op het dubbele. Haar partij, die zich ‘rechts van het midden bevindt, maar socialer en groener is dan de VVD’, leverde de afgelopen vier jaar ook al een wethouder in de coalitie met VVD, CDA, PvdA en GroenLinks.

En Tom Verhoeve is er ook. De lijsttrekker van D66 verklaarde ’s middags vol bravoure dat hij tussen de winnaars zou staan. ‘Als Lokale Vernieuwing wat van de VVD afsnoept, kan het zijn dat wij straks de grootste zijn’, zei hij. ‘Al is dat misschien meer droom dan realiteit.’ D66 haalde 3 zetels bij de verkiezingen van 2018.

Actieve herinnering

Als zij het theater betreden, is nog volstrekt onduidelijk hoe het politieke landschap er straks zal uitzien. Nieuwegein kende in de aanloop naar deze verkiezingen geen lokale opiniepeilingen. Daarom is bijvoorbeeld onbekend of kiezers hier de lokale VVD zullen afrekenen op de toeslagenaffaire, de lange formatie of de ontbrekende actieve herinnering van Mark Rutte.

‘Ik heb tijdens de campagne een paar vervelende gesprekken gevoerd’, zegt VVD-lijsttrekker Eggengoor. ‘Sommige mensen zijn klaar met hem, anderen vinden hem nog altijd een goede premier.’

Als om 21 uur de foyer stilvalt, de klok van de NOS aftelt naar nul en de staafdiagrammen in beeld verschijnen, blijkt dat de VVD volgens de exitpoll inderdaad op een zetel verlies staat.

‘Elk verlies is een teleurstelling’, zegt Eggengoor. ‘Maar we wisten dat het voor de coalitiepartijen uit Den Haag zwaar zou worden.’

Progressief

Grote winnaar in Nieuwegein is GroenLinks, dat van 3 naar 6 zetels stijgt en daarmee in een klap de grootste wordt. Ook de PvdA en D66 staan volgens de exitpoll op winst. Een deel daarvan lijkt overigens afkomstig van de SP, die 4 zetels had maar dit jaar niet meedeed.

‘Progressief heeft gewonnen’, zegt Verhoeve (D66). ‘Dat betekent dat we kunnen inzetten op de fiets en op de klimaattransitie.’

En hoe scoren de lokale partijen? Uit de landelijke slotpeiling van I&O Research bleek vorige week dat een op de drie Nederlandse kiezers op zo’n partij zou gaan stemmen. In Nieuwegein doen er vijf mee dit jaar.

‘De vraag is of die lokale stemmen bij dezelfde partij terechtkomen’, zei Verhoeve van D66 vooraf, ‘of dat ze over die vijf partijen verdeeld worden. Dat maakt enorm uit voor hoe we morgen wakker worden.’

Peters van Lokale Vernieuwing vroeg zich diezelfde middag nog iets anders af. ‘De toeslagenaffaire en de lange formatie drijven mensen richting lokale partijen', zei ze, ‘maar door de oorlog in Oekraïne kiezen ze misschien toch voor een landelijke partij. Omdat ze daarop meer vertrouwen dan op een nieuwe partij.’

Het blijkt uiteindelijk mee te vallen. De lokale partijen halen volgens de exitpoll 1 zetel meer dan vier jaar geleden. Peters is content met de uitslag van haar partij. ‘Wij zijn de enige lokale partij in het college en toch gaan we van 2 naar 3 zetels’, zegt ze. ‘Dat vind ik een groot compliment.’