In het luxueuze optrekje van Prins Bernhard probeert Remkes de formatie eindelijk op gang te brengen

Landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum. Beeld Brunopress

Tijd voor de leiders van VVD, D66 en CDA en hun secondanten om even weg te trekken van het Binnenhof, dacht informateur Johan Remkes. Dat D66-leider Sigrid Kaag deze week aftrad als minister van Buitenlandse Zaken heeft de gesprekken over een nieuw kabinet volgens hem alleen maar ingewikkelder gemaakt. Om dan verder te praten op een luxueus landgoed, is een beproefde methode.

Landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum moet een frisse omgeving en een meer ontspannen sfeer bieden, waar de politici niet steeds een microfoon onder hun neus geduwd krijgen. Ook wil het ‘weleens helpen als je even wat langere tijd met alle spelers zoals ze nu in beeld zijn om tafel zit’, zei Remkes.

Op De Zwaluwenberg, een villa gemodelleerd naar een Engels landhuis met een grote tuin eromheen, zijn twee keer eerder formatie-onderhandelingen gevoerd. Dat leverde twee keer succes op. In 2017 trokken de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie erheen - de partijen die uiteindelijk het kabinet-Rutte III vormden.

André Rouvoet (ChristenUnie), Jan-Peter Balkenende (CDA) en Wouter Bos (PvdA) staan de pers te woord tijdens de formatie in 2007. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Ook tijdens de formatie van 2007 overlegden de partijen die het kabinet Balkenende-IV vormden op De Zwaluwenberg. Bij die laatste onderhandelingen hadden de formerende partijen ook al op een ander landgoed gelogeerd: Lauswolt, in het Friese Beetsterzwaag.

Geweien en geweren

De Zwaluwenberg is sinds 1951 in het bezit van de staat, die het kocht als verblijf voor de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht, toentertijd Prins Bernhard. Hij drukte in de daaropvolgende decennia een flinke stempel op de inrichting.

Zo hangen er meerdere portretten van de prins aan aan de muren, evenals geweien en geweren, een herinnering aan de liefde voor jagen die de prins had. In de hal hangt een uit geweren opgebouwde kroonluchter. De voormalige woonkamer is zelfs omgedoopt tot de Prins Bernhardkamer.

‘Het ademt in alles de sfeer van een golfclubhuis’, zei Alexander Pechtold, die er in 2017 als D66-onderhandelaar zat, er zaterdag over tegen het AD. ‘En ik heb nu al medelijden met Hoekstra: de ledikanten zijn er nogal kort.’

Het kan beslist helpen om het Binnenhof tijdelijk te verlaten, zei André Rouvoet, ChristenUnie-leider ten tijde van de formatie van 2007, eerder tegen de Volkskrant. ‘Je kijkt toch wat anders naar elkaar als je in een ontspannen setting zit. Ik doe het zelf ook nog weleens als we een bijzondere bestuursvergadering hebben. Alleen al het feit dat mensen een keer niet op dezelfde volgorde zitten, kan helpen.’

Is er ook iets op tegen, een uitstapje naar een mooi landgoed? Zeker: doordat Haagse adviseurs en ambtenaren niet in de buurt zijn, is het moeilijk om even snel informatie in te winnen. Bovendien is overleg met de eigen fracties lastiger.

Van links naar rechts: Wopke Hoekstra (CDA), Sigrid Kaag (D66), Mark Rutte (VVD), informateur Johan Remkes, Sophie Hermans (VVD), Rob Jetten (D66) en Pieter Heerma (CDA) zaterdagochtend op landgoed De Zwaluwenberg. Beeld ANP

VVD-leider Mark Rutte hoopt dat de gesprekken ‘zicht op een doorbraak’ brengen en Kaag spreekt van ‘een belangrijk weekend’. Volgens Rutte kan het helpen ‘dat je ook nog ’s avonds met een glas wijn of bier wat door kan kletsen. Dat scheelt natuurlijk. Dat heb je niet in Den Haag.’