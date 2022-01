In het lab van het Amsterdam UMC kunnen ze de omikronvariant bijna in real time volgen

Marcel Jonges, moleculair bioloog en lab-expert: 'Die rode lijn, dat is omikron.' Beeld Freek van den Bergh

Hij zag het de afgelopen weken voor zijn neus gebeuren. Naast de blauwe lijn op zijn beeldscherm rukte een rode, steeds nadrukkelijkere lijn op. Marcel Jonges, moleculair bioloog en lab-expert, wijst naar zijn beeldscherm. ‘Dat is omikron. Die in een maand tijd de delta-variant voor een groot deel heeft weggedrukt.’

In het steriele lab van het Amsterdam UMC lopen ze landelijk voorop met het ‘sequencen’ van het virus. Oftewel: het in kaart brengen van de genetische code van het virus, waarmee uiteindelijk het type kan worden vastgesteld. Tussen grote koelkasten lopen artsen in witte jassen met buisjes af en aan. Snotterige mensen in de GGD-teststraten zijn verantwoordelijk voor het materiaal dat ze in handen hebben. Hier worden de positieve testen ‘uitgekleed, gezuiverd en gekopieerd’. ‘Al heel snel kunnen we dan de virusvariant bepalen’ zegt Jonges. Hoeveel procent is delta? Hoeveel omikron? En zit er mogelijk nog iets anders bij?’

Kreeg het lab eerst nog tweehonderd virus-positieve monsters per week binnen, sinds de komst van omikron is dat opgeschaald naar tweehonderd per dag. Zo kan de variant nauwkeurig gevolgd worden. Jonges: ‘De eerste weken hing iedereen hier aan het eind van de dag aan mijn lippen: ‘Hoeveel is omikron vandaag?’’

Dat aandeel groeide hard, heel hard. Het ongewoon grote aantal veranderingen in de gehele genetische code, waaronder in de stekeltjes (het spike-eiwit), gaf de gevreesde mutant vleugels. ‘In juni zag je hoe de delta-variant binnen een paar weken de hele toko overnam,’ zegt Jonges. ‘Maar omikron is echt de overtreffende trap. Ondanks een lockdown als nieuwe variant zo snel 80 procent van de besmettingen op je naam hebben staan, dat is ongelooflijk.’

Kort op de bal

Het ziekenhuis werkt intensief samen met de GGD bij het sequencen van het virus. ‘We hadden in de zomer al besloten dat we kort op de bal wilden zitten,’ zegt Mariken van der Lubben, hoofd GGD Streeklaboratorium Amsterdam. ‘Het is uniek dat we dit nu zo snel kunnen doen. We kunnen het virus - en hoe het evolueert - op deze manier bijna in real time volgen. Dat is ook belangrijk omdat Amsterdam en Rotterdam voorlopen op de rest van het land. Wat wij zien is een voorbode.’

Van der Lubben herinnert zich het laatste weekend van november nog erg goed. ‘Die donderdag kwam de eerste geruchten uit Zuid-Afrika. Dat weekend bleven de vliegtuigen aan de grond. Ik was continu aan het appen met collega’s: wat weten we? Hoe ziekmakend is deze variant? Ja, het was wel allemaal verontrustend nieuws. ’

De vraag of de zorgen terecht waren, gonst sinds een tijdje steeds luidruchtiger rond. De door omikron lamgelegde samenleving roert zich door gunstige berichten en data uit het buitenland: het zou misschien allemaal weleens flink kunnen meevallen. Deskundigen van het OMT verwachten deze week over voldoende onderzoeksgegevens te beschikken om hardere conclusies te kunnen trekken. Uit Brits onderzoek blijkt in elk geval al dat omikron weliswaar veel besmettelijker is en zich dus sneller verspreidt dan de voorheen dominante deltavariant, maar dat hij waarschijnlijk ook minder ziekmakend is.

En dan rijst toch direct de vraag: is die bijna totale lockdown waar Rutte voor koos dan niet overdreven? Zijn we dan niet net die éne keer dat we preventief actie hebben ondernomen, de mist ingegaan?

In het lab kan de bevlogen moleculair bioloog Jonges deze vraag erg makkelijk beantwoorden: nee. ‘Vergeet niet dat ons uitgangspunt bizar slecht was. Het ziekenhuis was overbelast door de delta, we stonden enorm onder druk. De bevoorrading van het lab was niet optimaal en er waren nog maar weinig boosters gezet. Het is sowieso nog steeds ongewis hoe omikron op onze zorg gaat drukken.’

Jongeren

Menno de Jong, viroloog en OMT-lid, beaamt dit. ‘De eerste Engelse data zagen er gunstig uit. Alleen, deze beperkten zich tot de periode waarin omikron zich nog vooral onder jongeren verspreidde, die niet zo’n groot risico hebben om in het ziekenhuis te belanden. Het is wachten tot omikron de kwetsbare delen van de bevolking heeft bereikt.’

Volgens De Jong is Nederland dit keer voorloper in Europa. ‘Nederland heeft slim gehandeld door met deze lockdown tijd te kopen. Nu kunnen we boosteren en data verzamelen. De komende weken zullen cruciaal zijn. Dan gaan we zien hoe omikron zich zal vertalen in het aantal ziekenhuisopnames, hier en elders in de wereld.’

De Jong denkt overigens niet dat omikron meteen ons ticket uit de pandemie zal zijn, wat een nu veel gehoord gerucht is. ‘Daarvoor geeft deze variant waarschijnlijk nog te vaak ernstige ziekte.’ Maar, zo denkt hij, het zou wel een tussenvariant naar een meer ‘gewoon’ snotneusvirus kunnen zijn. ‘Want uiteindelijk heeft zo’n virus er ook niets aan als iemand op de ic belandt en sterft. Liever geeft het virus zo veel mogelijk mensen een lichte snotneus. Dan houdt het zichzelf ook het makkelijkst in stand.’

Marcel Jonges bekijkt een grafiek: 'Uiteindelijk heeft zo’n virus er ook niets aan als iemand op de ic belandt en sterft.' Beeld Freek van den Bergh

Misschien is het moleculair bioloog Marcel Jonges in het lab wel, die op een bepaald moment de door iedereen zo gewenste ‘gewone snotneus’ op zijn beeldscherm ziet verschijnen. ‘Doordat we sequencen zien we allerlei verschillende mutaties,’ zegt hij, ‘we zijn er dus heel snel bij als er een nieuwe ten tonele verschijnt.’ Tussen de lijnen van de delta en de omikron tekent zich deze ochtend een ander, flinterdun lijntje af. Een nieuwe variant? ‘Nee dat is de BA.2, het broertje van de nu dominante omikronvariant. Daar gaan we mogelijk nog meer van horen.’ In het lab zien ze regelmatig mutaties die ze nog niet eerder zagen, het virus evolueert nu eenmaal. De varianten ontstaan, laten zich even zien en verdwijnen dan weer in de vergetelheid. ‘Van de meeste hoor je nooit meer iets.’