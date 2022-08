In het kleine Nieuw-Beijerland komt het vrachtwagendrama hard aan: ‘Wij zijn allen één in het verdriet’

Bloemen op een tijdelijke gedenkplek die is ingericht voor de slachtoffers van het dodelijke ongeluk in Nieuw-Beijerland. Beeld Arie Kievit

‘Wie behoefte heeft aan hulp, kan zich bij ons melden’, zei huisarts Adrie Evertse zondag ten overstaan van een zaal vol verdriet. Vier huisartsen en de dominee kwamen naar de besloten bijeenkomst over het ‘verschrikkelijke vrachtwagendrama’ waarmee de inwoners van Nieuw-Beijerland en omstreken zaterdagavond werden geconfronteerd. In één klap vielen daarbij zes doden en zeven gewonden. Hoe ga je daar als kleine gemeenschap mee om?

‘Deze calamiteit heeft een niet te onderschatten impact op tientallen betrokkenen’, benadrukt woordvoerder Alma de Haan van Slachtofferhulp. ‘Mensen zijn in shock. Voor ons is dit vergelijkbaar met grote incidenten zoals het gijzeldrama in de Amsterdamse Apple Store in februari, of de schietpartij in McDonald’s in Zwolle in april.’

Collega’s van Slachtofferhulp gingen direct na de oproep van de politiemeldkamer naar de plek van het ongeluk. Ze verzamelden telefoonnummers van zoveel mogelijk betrokkenen, die zondag en maandag werden gebeld met de vraag hoe het met ze gaat en of ze bijstand nodig hebben. Daaruit komen vooral veel vragen, zegt De Haan, variërend van ‘Hoe ga ik met mijn kinderen om in deze stresssituatie’, tot vragen over medische en juridische aspecten of het regelen van een begrafenis.

De komende anderhalve maand worden ooggetuigen en nabestaanden door Slachtofferhulp gemonitord. Volgens De Haan ‘leert de ervaring dat de meeste betrokkenen na vijf à zes weken hun normale bestaan min of meer weer een beetje kunnen oppakken. De – gemiddeld – 20 procent met wie het daarna niet goed gaat, omdat ze bijvoorbeeld kampen met nachtmerries of een verstoorde eetlust, verwijzen we door naar medische hulp.’

Omgang met de media

Omdat veel nabestaanden vragen hebben over omgang met de media, is daarvoor Lars Walder van de stichting Namens de Familie – een onderdeel van Slachtofferhulp – aangesteld. ‘Ik deal met journalisten die niet altijd even netjes zijn’, zegt Walder, ‘zoals verslaggevers die ineens op het erf van een nabestaande staan.’ Maar hij bemiddelt ook tussen betrokken familieleden en bijvoorbeeld talkshowhosts die vragen of Walder ze met iemand in contact kan brengen die zou willen aanschuiven bij een praatprogramma.

De gemeente Hoeksche Waard draait op volle toeren. Hoewel in deze christelijke gemeenschap op zondag alles is gesloten, waren nu meer dan veertig gemeenteambtenaren in het gemeentehuis aan het werk, zegt Anne Karsbergen, woordvoerder en adviseur van waarnemend burgemeester Aptroot. ‘We regelen veel praktische zaken, zoals de persconferentie, de besloten bijeenkomst en openstelling van ons klantcontactcentrum op zondag. We houden op de website een liveblog bij over alle ontwikkelingen en we hebben het Team Nazorg ingesteld.’

Het team, dat officieel Team Nafase heet, richt zich onder meer op de inrichting van condoleanceregisters, zowel digitaal als fysiek, in overleg met de nabestaanden. ‘Wij richten ons op het maatschappelijk deel van de impact op de bewoners’, zegt gemeentefunctionaris Wera de Jong. ‘We leggen contact tussen alle partijen en kunnen bijvoorbeeld begraafplaatsmedewerkers inzetten bij speciale uitvaartwensen, en faciliteren bij een herdenkingsdienst, een stille tocht of monument, als dat gewenst is. Daarover hebben we dinsdag vervolggesprekken met de drie woordvoerders die de buurtbewoners hebben aangewezen.’

Familieagenten

Het onderzoek naar de chauffeur en zijn vrachtwagen is nog in volle gang. De politie heeft inmiddels twaalf familieagenten aangewezen die het contact vormen tussen familie van de slachtoffers en de politie. Zij informeren de nabestaanden over de voortgang van het rechercheonderzoek. Volgens politiewoordvoerder Esha Gowricharn ‘zullen meer familieagenten worden ingezet als dat de komende tijd nodig blijkt’.

Bij de ijsclub waar de vrachtwagen van de dijk af reed, leggen omwonenden aanhoudend bloemen. Het is heel stil op de pittoreske fiets- en wandelpaden, waar het doorgaans wemelt van de toeristen en dagjesmensen. Net als bij verschillende sportverenigingen in de buurt, hangen op de scholen in Oud-Beijerland de vlaggen halfstok.

Rector Jeanette Warmels van de christelijke scholengemeenschap Willem van Oranje heeft alle leerlingen, hun ouders en medewerkers berichten gestuurd met haar medeleven. ‘Alle docenten van beide schoollocaties hebben we gevraagd om maandag in de klas bij deze immense gebeurtenis stil te staan’, zegt de rector. ‘En we krijgen veel mails van bezorgde ouders van betrokken kinderen of we die speciaal in de gaten willen houden. Daarover worden hun mentoren ingelicht. De stilteruimte van onze school is de hele week open. Daar kunnen leerlingen briefjes schrijven en met elkaar stilstaan bij dit verdriet.’

Volle kerk

De kerk zat zondag twee keer helemaal vol, en beide diensten zijn online veel vaker bekeken dan gewoonlijk. ‘Ik kom net van de plek des onheils’, vertelt dominee Ad Pors van de dorpskerk in Nieuw-Beijerland. ‘Ik kwam aanlopen, stelde mezelf voor en had in no time gesprekken over leven en dood met de mensen die daar verzamelen.’

Er heerst grote verslagenheid, maar het drama verbroedert, zegt de dominee, die merkt dat er grote behoefte is aan pastorale bijstand, ook bij mensen die niet lid zijn van een kerk. ‘Mensen die elkaar niet of amper kennen, zie je met elkaar praten, elkaar omhelzen, iedereen steunt elkaar. We zijn allen één in het verdriet.’