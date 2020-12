In het holst van de nacht naar de supermarkt, die vanwege corona 24 uur per dag open blijft

Veel is het niet. Maar wie met weinig tijdens de coronacrisis tevreden is, kan een bezoek aan de Jumbo Foodmarkt in Breda nu als uitje zien voor de nachtelijke uurtjes. De super is namelijk 24 uur per dag open.

‘Wat doe ik hier, ik hoor in bed te liggen’, klaagde Isabelle Pereboom net nog in de auto tegen haar man Gerben van der Heide. Nu ze hier op de parkeerplaats rond half één haar nachtelijke kerstinkopen staat in te laden, is ze vrolijker gestemd: in de plots veel rustiger gangpaden van de Jumbo Foodmarkt in Breda – de grootste supermarkt van Nederland – winkelt het toch wel heel makkelijk. ‘Al was het nog best wel druk...’, merkt Isabelle op. Gerben slaat zijn armen wijd open en maakt luidkeels haar zin af. ‘...voor middernacht dan’, galmt zijn stem over de donkere, stille parkeerplaats.

24 uur per dag open

Voor klanten die de drukte in de supermarkten uit angst voor een coronabesmetting willen mijden, is de Jumbo Foodmarkt in Breda de laatste drie dagen voor Kerstmis 24 uur per dag open. In de eerste nacht blijken meer dan genoeg mensen er happig op te zijn: de supermarkt loopt aardig vol. In vergelijking met overdag kunnen klanten de boodschappentas toch heel relaxed vullen. Bezoekers zijn blij dat ze de drukte kunnen ontlopen, maar ze zijn ook hier omdat het ‘stiekem wel leuk is om rond middernacht boodschappen te doen’, aldus Gerben.

‘Normaal kan dit alleen in het buitenland zo’, weet een man die niet met naam in de krant wil. Zijn zoon is vandaag al om zeven uur ’s avonds naar bed gegaan, zodat hij nu genoeg energie heeft om met zijn vader een winkelwagen vol te laden. ‘We wilden dit samen doen’, zegt pa. ‘Ik vertelde hem dat de winkel de hele nacht open is. ‘Nou’, zei hij, ‘dat moet ik meemaken’.’

Mooi uitje

Zo is een bezoek aan de supermarkt voor meer mensen ineens een mooi uitje in deze saaie tijd. ‘Dit is het enige dat mag’, zegt Destiny Clement. Ze heeft met vriendinnen Sandra Melis en Iris Braun afgesproken om samen nachtelijke kerstinkopen voor hun families te doen. Om in de stemming te komen, hebben ze bij de auto al een glaasje glühwein gedronken. Doet het toch een beetje aan een kerstmarkt denken.

Dit supermarktbezoek is ook ‘anders dan anders, avontuurlijk’, zegt Clement. ‘Dit stond wel op mijn bucketlist.’ Met goedkeuring kijkt ze naar de afrekenende klanten bij de kassa’s. ‘Er zijn dus nog meer mensen die van leuke dingen houden’, lacht ze. En dat het drietal moet werken morgenvroeg, is dat geen reden voor enige bezinning? ‘Ja’, erkent Clement. ‘maar als we nu oud worden, kunnen we wel zeggen: weet je nog dat we om half één boodschappen gingen doen?’

Geen acts

Of het werkelijk zo legendarisch is dat het drietal zich deze nacht over enkele decennia nog weet te herinneren, valt te bezien. Binnen liggen dezelfde producten als overdag en scannen dezelfde caissières als altijd routineus de producten. Er zijn geen speciale acts, alleen een extra kortingsbon voor klanten tussen middernacht en 6 uur die in het nieuwe jaar kan worden ingewisseld.

Voor sommigen is het nachtelijke bezoekje aan de Jumbo Foodmarkt dan ook gewoon een praktische uitkomst. Voor mensen met avond- of nachtdiensten ‘zijn de winkels normaal na werktijd gesloten’, weet Juul Kpabitey, avondbezorger bij een andere Jumbo. ‘Nu kan ik nog even hierheen.’ En het werk van de moeder van Edith Jongmans als verpleegkundige zat er ook pas na middernacht op. ‘Dus dit kwam goed uit zo.’

Onwerkelijk

Gerben van der Heide, die vlakbij woont, is daarentegen in zijn nopjes met wat hij ziet als een uitje. ‘Ik heb hier nog nooit zo veel ruimte gehad.’ Buiten is het stil en donker, het horloge laat een onorthodox tijdstip zien. Het heeft iets onwerkelijks, vindt zijn vrouw Isabelle, die de boodschappen doorgaans vlak voor het avondeten doet. ‘Dadelijk naar bed gaan, voelt raar. Ik heb het gevoel dat mijn avond net begonnen is.’

Gelukkig heeft het stel vakantie: ze gaan na thuiskomst een glas whisky drinken zonder zorgen over de wekker van morgenochtend. Even bijkomen van dit avontuur is nodig, erkennen ze met een knipoog. Isabelle: ‘Ik denk dat we weinig spannender dingen gaan doen deze week dan dit.’