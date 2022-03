In het Haagse Laakkwartier houdt iedereen nog altijd van de ‘gevallen held’ Richard de Mos

Leo Dommanschet voor zijn koffiehuis in de Haagse wijk Laakkwartier. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

‘Leo!’, roept een man die komt aanlopen bij Leo’s Koffiehuis. ‘Ik kwam binnen op het stembureau en ze wisten al op wie ik ging stemmen. Ze zeiden: nummer 35 zeker? Heb jij heel druk gedaan bij dat stembureau?’

Leo Dommanschet lacht. Ja, 35 is zijn plek op de lijst van Hart voor Den Haag, ook bekend als Groep De Mos. De lijstduwer draagt een T-shirt met de opdruk ‘ADO Praat’, het voetbalprogramma van Den Haag FM waar hij wekelijks aan meewerkt. ‘Iedereen kent me hier.’

Er zijn in totaal 45 zetels te vergeven in de stad en lijsttrekker Richard de Mos roept de hele campagne al dat hij er 15 gaat halen. Het zou een ruime verdubbeling zijn van het huidige aantal waarmee hij al de gedeeld grootste is. Zelfs met zo’n zege is er geen grote kans dus dat Dommanschet plaats mag nemen in de gemeenteraad. ‘Jawel, joh’, zegt hij. ‘Met genoeg voorkeurstemmen kom ik er gewoon in.’

Sta een uurtje op de hoek voor Leo’s Koffiehuis, hartje Laakkwartier, en het lijkt inderdaad of het wel goed komt met die stemmen. Voortdurend komen buurtbewoners langs die naar Dommanschet roepen dat ze op hem gaan stemmen. Een rode auto stopt even, het raampje gaat open: ‘Nummer 35, toch Leo?’

‘Nummer 35, Fer!’

Napels aan de Noordzee

In Leo’s Koffiehuis – geverfd in het groengeel van Den Haag – zitten een paar mannen koffie te drinken. Eentje schuift een briefje van 50 in de gokautomaat. Ze komen uit Rijswijk, hier vlakbij, en mogen helaas niet op Dommanschet of De Mos stemmen. En met de Volkskrant willen ze sowieso niet praten. ‘Veel te links!’

Hier in volkswijk Laak zijn ze groot fan van Richard de Mos, de oud-PVV’er die lokaal furore maakte. Vier jaar geleden werd zijn partij de grootste in Den Haag, maar na anderhalf jaar moest hij opstappen, omdat het Openbaar Ministerie hem verdacht van corruptie. Als wethouder economische zaken zou hij bevriende vastgoed- en horecaondernemers in ruil voor tienduizenden euro’s aan partijdonaties hebben voorzien van vergunningen, vertrouwelijke informatie en invloed op het coalitiebeleid. ‘Napels aan de Noordzee’ werd Den Haag genoemd.

Nu, tweeënhalf jaar later, is De Mos nog altijd niet vervolgd. Een veeg teken, volgens de mensen hier. De Mos staat gewoon bovenaan in de peilingen. ‘Als ze zulke sterke verdenkingen tegen hem hebben, waarom komen ze dan niet met bewijs?’, zegt Sigrid Grotens (67), die met trolley komt aanlopen.

De Mos heeft gewoon een andere manier van fondsenwerven, volgens haar. ‘Heel Amerikaans. Bedrijven die donaties doen.’ Hij moet wel, zegt ze, want lokale partijen krijgen geen subsidie. En mocht De Mos tóch veroordeeld worden, dan staat Rita Verdonk, de nummer 2 op de lijst, klaar om het stokje over te nemen. Prima, wat Grotens betreft.

Ze is ‘geboren en getogen’ in Laak. ‘Het is hier een klein dorp. Ons kent ons.’ Een mooie wijk, zegt ze, ondanks alle problemen. Ze somt de belangrijkste even op: afval, overbewoning en parkeren. Allemaal terug te brengen tot één punt: Den Haag is te vol. De Mos heeft opgeroepen tot een migratiestop: geen statushouders meer en minder arbeidsmigranten.

‘Eentje huurt een huis en de rest kruipt erbij’, zegt Grotens. ‘Ze werken in het Westland, maar wonen hier. En als ze verhuizen staat de hele huisraad op de stoep.’ Ze is secretaris van het wijkberaad Laak Centraal. ‘Als wij een klacht indienen, dan gaan ze dat bij Hart voor Den Haag meteen regelen. Terwijl de gemeente veel moeilijker in beweging komt.’

‘Ombudspolitiek’ noemen ze dat bij Hart voor Den Haag. In de woorden van De Mos: ‘Het opkomen voor de belangen van burgers en kleine ondernemers, die worden platgewalst door de gemeentelijke regeltjesbulldozer.’ Een afvalcontainer die altijd vol is, een scheefzittende stoeptegel, een onhandige invalideparkeerplaats – niets is te klein voor De Mos.

Lia en Kees Visser stemmen in de bibliotheek in het Haagse stadsdeel Laak. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Wroeten

Gevraagd naar Hart voor Den Haag zegt iedereen een variant op hetzelfde in Laak: de enige zichtbare partij hier. ‘De Mos komt onder de mensen', zegt Jarno Boutkan. ‘Ik heb hier nog nooit een andere politicus gezien.’

Verderop in de Oudemansstraat hangt een poster van Hart voor Den Haag in het raam van Lia (67) en Kees Visser (71). ‘Andere partijen zie je hier alleen in verkiezingstijd’, zegt Lia. ‘Hart voor Den Haag is de enige partij die zich het hele jaar rond betrokken toont bij Laak.’ Ook zij wuift de verdenkingen rond De Mos weg. ‘Hij was te populair, hè. Ze zijn net zo lang gaan graven en wroeten tot ze hem ergens op konden pakken. En nu hebben ze nog niets.’

Lia serveert een kopje thee in het huis waar ze 67 jaar geleden is geboren en nog steeds woont. Ze heeft Laak in die tijd zien veranderen. ‘Vroeger was het een blanke volkswijk, heel gezellig, veel mooie winkels. Nu is de sociale structuur weg.’ Kees: ‘We hebben honderd nationaliteiten in de buurt.’

Afval is het grootste probleem, zegt ook Lia. Ze probeert als ambassadeur de wijk schoner te maken. ‘Op wisseldag – als de arbeidsmigranten vertrekken – staan er tig matrassen voor de deur die een week blijven staan. Vorige week had Richard de Mos hier grote campagneborden neergezet. Die werden wel binnen een dag weggehaald.’