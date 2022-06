In het Duitse Eisenach worden lokale neonazi’s afgedaan als ‘kinderen’ en ‘gekkigheid’

De grootste Duitse politieactie tegen extreem-rechts in de recente geschiedenis: in Eisenach hebben ze het vast over niets anders. Dat dacht ik tenminste, medio april, onderweg naar het stadje in het beboste hart van de Oost-Duitse deelstaat Thüringen. Een week eerder waren arrestatieteams in heel Duitsland adressen binnengevallen om een serie extreem-rechtse netwerken te ontmantelen. Eisenach, waar een neonaziknokploeg jarenlang tegenstanders in elkaar had geramd in een poging het stadscentrum onder hun controle te brengen, was volgens de federale aanklager ‘het zwaartepunt’ van de massale politie-invallen.

De krantenartikelen lazen als een thriller: 61 adressen in elf van de zestien deelstaten, meer dan duizend betrokken politiemensen, inclusief honderden leden van arrestatieteams en zelfs de paramilitaire commando’s van elite-eenheid GSG9. De actie volgde op 2,5 jaar heimelijk onderzoek door een speciale eenheid van de Bundeskriminalamt, de Duitse FBI, na een tip van de geheime dienst.

Het bleek een aardige anticlimax: de gewone Eisenacher had nauwelijks iets meegekregen van de invallen. Ook niet van de terreurcampagne die de neonazigroep vorig jaar voerde in het centrum van de stad, waar ze volgens de Duitse federale aanklager meerdere politieke tegenstanders hadden verwond bij hun pogingen om ‘een naziwijk’ te vestigen. Noch van de soms metersbrede graffiti die destijds vanaf muren rondom de binnenstad verkondigde dat de bezoeker een ‘NS-zone’ betrad, kort voor nationaal-socialistisch, of zelfs: ‘naziwijk’.

Althans, men had de graffiti wel gezien, maar was er bepaald niet ondersteboven van. Mein Gott, was de gedachte geweest van Anja Peacock (51), uitbater van een hotdogkraam nabij een plaatselijke Rewe-supermarkt, toen ze ooit zo’n fascistische tekst tegenkwam. Was het echt zo’n groot probleem in haar stadje, dat met die neonazi’s?

Gelukkig was daar Christopher R., geboren en getogen Eisenacher, achternaam ‘niet nodig’. De klusjesman bleek de vleesgeworden personificatie van wat een rechts-extremisme onderzoeker daags eerder over de telefoon had omschreven als ‘de sociale context’. Die draagt eraan bij dat extreem-rechts met name in het oosten van Duitsland hardnekkig blijft, zei deze man. Een gevoel van miskenning sinds de val van de Muur in 1989; verlies aan politieke invloed; economische teloorgang; wegtrekkende jeugd; ‘een intergenerationele afstand tot democratische waarden’ dankzij tientallen jaren dictatuur. ‘Het zorgt ervoor dat veel mensen vinden dat er belangrijkere problemen zijn dan ‘een paar zogenaamde rechts-extremisten’.’

Het resultaat is tolerantie voor extremisme, en daarmee een omgeving waarin het gedijt. En Christopher, bij de hotdogkraam in Eisenach, ís die omgeving. Hij kent ze wel natuurlijk, de jongens waar het om gaat. Goede jongens. Werken hard. Je hebt ook geen last van ze – althans, Christopher heeft geen last van ze. Al die fascistische graffiti? ’Kinderen, gekkigheid.’

Ook Christopher had een waslijst aan andere zorgen. Eén vraag daarover, en ze tuimelden er allemaal uit: ‘De prijzen stijgen, de mensen kunnen geen olie meer betalen om hun huizen te verwarmen. Geen benzine om hun auto’s te vullen. De werkloosheid is hoog. Gepensioneerden kunnen niet rondkomen. En waar stuurt de regering in Berlijn ons geld heen? Hier, daar, Griekenland, weet ik het. Ik stem (op de radicaal-rechtse partij) AfD, zeg ik eerlijk. Die spreken tenminste de waarheid.’

Terwijl hij zijn mondhoeken afveegde, bleek de klusjesman zelfs voorspellende waarde te hebben. De federale regering lanceerde in maart een actieplan om eindelijk werk te maken van het zwerende rechts-extremisme in Duitsland, middels zowel repressie als voorlichting. Afgaand op Christopher wordt dat laatste nog een flinke klus. ‘Weet je wat een veel groter probleem is dan die paar zogenaamde rechts-extremisten?’, vroeg hij, terwijl hij richting zijn bus beende. ‘De federale regering in Berlijn. Die kun je voor geen cent vertrouwen.’

Remco Andersen is Volkskrant-correspondent in Duitsland.