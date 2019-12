In het Dubai van Ridouan T. telt alleen het geld

Hoe kon Ridouan T. toch al die tijd in Dubai onder de radar blijven? Dat had vooral te maken met het karakter van de plek waar alles draait om economische welvaart en waar miljoenenvilla’s nog steeds cash kunnen worden afgetikt.

Op het vliegveld waar Ridouan T. ruim drie jaar geleden met een vervalst Nederlands paspoort het land binnenkwam, ­lopen alle passagiers verplicht langs een levensgroot bord met de Acht Geboden van sjeik Mohammed al Maktoum, de alleenheerser van Dubai.

De Acht Geboden van Dubai verkondigen het evangelie van economische groei, van geluksvermeerdering door kapitalisme. Waar de overheid elke investeerder de hand reikt, omdat ze zich tijdig heeft gerealiseerd dat de oliewinst eindig is en beperkt. Maar zelfs in Dubai zijn er grenzen. Conform het Tweede Gebod: ‘Niemand staat boven de wet.’

Ridouan T. (42) de beruchtste verdachte van Nederland, door het Openbaar Ministerie (OM) in verband gebracht met een reeks liquidaties en gezien als spil in grootschalige internationale drugshandel, werd maandag in Dubai gearresteerd. De lokale autoriteiten wilden T. daarna zo snel mogelijk kwijt. Zijn uitlevering werd door Nederlandse ambtenaren ingeschat als een proces van weken. Maar dat voltrok zich in vier dagen.

Taboe

Nog voor het vliegtuig met T. erin opsteeg, verklaarde Dubai de kwestie tot taboe. ‘Ik denk niet dat we vandaag iets gaan zeggen, want er is voetbal’, zei de politiewoordvoerder op woensdag, de dag voor de uitlevering. Liverpool, met de Egyptische sterspeler Mohammed Salah, speelde tegen Monterrey in de halve finale van het WK voor clubs in Qatar. En won met 2-1. Maar ook na het voetbal wilde politiechef Jamal al Jallaf niets over de zaak kwijt.

Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Tegenover Nieuwsuur en een lokale krant stelde Jallaf eerder dat T. zich ophield in een villa waar de gordijnen altijd dicht waren. Dubai geldt traditioneel als vluchthaven voor westerlingen die ‘vuil’ geld bezitten. Vastgoedjongens met hun hoofdkantoren in de schaduw van het hoogste gebouw ter wereld, de 829 meter hoge Bourj al Khalifa, accepteren nog steeds contante betalingen voor huizen die omgerekend miljoenen euro’s kosten.

De Palm

De bekendste villawijk van Dubai is De Palm, een kunstmatig eiland in de vorm van een palmboom, aangelegd door het Nederlandse baggerbedrijf Van Oord. Alles hier ademt het Vierde Gebod van sjeik Al Maktoum: ‘Drie Factoren Bevorderen Groei’. De Palm bevat een Disney-kasteel, gloednieuwe huizen als in het antieke Jemenitische Rijk van Sheba en een 21ste-eeuwse poort in Taj Mahal-stijl.

Hield T. zich hier schuil, in een van de zandkleurige of wit-blauwe villa’s? Zeker is dat De Palm inwisselbaar is voor andere, discretere villawijken van Dubai die in verbijsterend tempo uit de grond worden gestampt: alle straten in het woongedeelte zijn afgesloten met een slagboom en worden hermetisch bewaakt. Alleen wie hier woont of genodigd is, mag naar binnen.

Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Buitenlanders vallen niet op in Dubai. Maar liefst 85 procent van de bevolking is expat. De geldhonger van de heersende familie werkt als gelijkmaker. Iedereen die bijdraagt aan de droom van meer economische groei, is welkom, zonder onderscheid naar huidskleur of godsdienst. T. werd aangehouden in gezelschap van een Aziatische vrouw. De veronderstelde crimineel zou bovendien banden hebben met de Iraanse overheid. In Dubai is een bloeiende Iraanse gemeenschap. De Iraniërs hier willen afstand van het regime in Teheran, of gewoon een beter betaalde baan.

Mohammed Hamidi, de in Teheran geboren directie-assistent van het Iraanse Ziekenhuis, een van de oudste gebouwen in deze piepjonge stad, reisde 20 jaar geleden zijn vrouw achterna en is altijd gebleven. Ja, waarom? Hij geeft het antwoord dat je vaker hoort. ‘Dubai is zo veilig.’

Politieconferentie

‘Hoeksteen van stedelijke veiligheid’, is het motto tijdens de internationale politieconferentie die nog geen week vóór de arrestatie van T. plaatsvindt in het vijfsterren Intercontinental Hotel in een van de talloze villawijken. Aanwezig zijn ambtenaren van Interpol en Europol, diensten die bij het onderzoek naar T. een grote rol spelen, en politievertegenwoordigers uit 25 landen, waaronder de Verenigde Staten.

Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De conferentie wordt geopend door een Nederlander, Richard van Hooijdonk. Hij ‘inspireert’ de Nederlandse politie en Interpol bij het gebruik van nieuwe technologieën bij het opsporen en tegenwerken van criminelen en terroristen. Doet aan ‘mensen losmaken’, omdat hij ziet dat dit soms nodig is bij de wereldwijde politiediensten, ‘waar ze denken dat ze nog te maken hebben met Swiebertje. Criminelen van nu zijn veel verder.’

Op de eerste rij in de zaal luistert niemand minder dan kroonprins Hamdan al Maktoum. Inderdaad: zoon van de man van de Acht Geboden. Van Hooijdonk is onder de indruk van de politiemensen in Dubai, die hij ‘ongelofelijk nieuwsgierig’ noemt. ‘Ze willen heel graag leren. Ze stellen goede vragen tijdens workshops. Ze staan open voor samenwerking.’

In Dubai verplaatst iedereen zich met de auto, maar tijdens de conferentie poseren ineens lokale agenten met witte fietsen. Sommige aanwezigen weten dan al dat na maandenlang internationaal onderzoek – naast Nederland heeft ook Marokko belangen in de zaak - de jacht op T. zijn ontknoping nadert. Nederland staat op het punt de politie in Dubai te vragen om zijn woning binnen te vallen.

Op De Palm hebben bewoners nog nooit van Ridouan T. gehoord. Wat houdt hen wel bezig? Malls, zo blijkt. De overdekte winkelcentra die hier het fundament zijn onder het dagelijks leven. Eén mall is onlangs bij hevige regenval onder water gelopen, zegt een Ierse bewoner. Een smetteloos winkelstraatje heeft te lijden onder de concurrentie van een alweer nieuwere, grotere mall. ‘Nu gaat iedereen naar die andere mall,’ zegt de Iraanse arts Sohail (39), die in een appartement woont aan het begin van De Palm. Hij wil niet zeuren, de villabuurt is toch ‘best leuk.’

