In het Catalaanse dorpje Hostalric steekt een alternatief voor Poetins gas gewoon uit de grond

De grijze pijpleiding in Hostalric die nooit werd doorgetrokken naar Frankrijk, staat weer boven aan de politieke agenda. Beeld Cesar Dezfuli voor de Volkskrant

Vraag Marina Gensana (68) naar een alternatief voor het Russische gas en ze prikt een wijsvinger omhoog naar de brandende bol die, hoewel op 1,4 miljoen kilometer afstand, het Catalaanse land op deze late ochtend doet gloeien. ‘Energie hebben we, toch?’ Zon, en wind, dáár moet Europa op inzetten. En dus niet op de grijze pijpleiding die op 50 meter van haar voeten onafgemaakt uit de grond steekt, maar, als het aan politici in Madrid en Brussel ligt, gas gaat brengen naar noordelijker oorden.

‘Zelf heb ik zonnepanelen op mijn dak laten leggen’, vertelt Gensana, die in een fluorescerend geel shirt bezig is aan een wandeling door het bos aan de rand van het dorpje Hostalric. Terwijl de vogels in de hoge populieren onverstoord doorfluiten, zoekt de gepensioneerde massagetherapeut haar woorden in het Spaans, met links en rechts een zinnetje Catalaans. Dat de pijplijn bij haar dorp opeens weer boven aan de politieke agenda staat, heeft volgens haar maar één oorzaak: de macht van de vervuilende gasindustrie. ‘Negocis són negocis’, zaken zijn zaken, en de gewone mens kan niet veel meer dan meewarig toekijken, zoals Gensana doet.

Wat moeten we zonder Russisch gas? Het is een vraag van de hoogste politieke orde in Europa sinds 24 februari, de dag waarop Rusland bruut Oekraïne binnenviel. De oorlog in Oekraïne heeft pijnlijk duidelijk gemaakt hoe afhankelijk de Europese Unie zichzelf heeft gemaakt van Poetins pijplijnen. Het Russische regime financiert zijn oorlog met gasbetalingen uit EU-landen, die anders in de kou dreigen te zitten. Lidstaten die weigeren de Europese sancties tegen Rusland te omzeilen door in roebels af te rekenen, worden gestraft met het dichtdraaien van de gaskraan, zoals Nederland sinds vorige week maar al te goed weet.

Maria Gensana woont in Hostalric en ziet liever dat de EU inzet op groene energie. Beeld Cesar Dezfuli voor de Volkskrant

Vloeibaar-gasland Spanje

Nu het oorlogsgeweld alle twijfel over de geopolitieke nadelen van de verslaving aan het Russische gas heeft weggenomen, is Brussel halsoverkop op zoek naar alternatieven. Helemaal aan de andere kant van Europa steekt Spanje zijn vinger op. Het land heeft zelf geen gasvoorraden, maar beschikt langs zijn lange kustlijn over zeven lng-terminals die vloeibaar aardgas (lng) kunnen omzetten in gasvorm.

Ter vergelijking: Nederland heeft één vaste terminal, naast de twee drijvende die het onlangs huurde en die in augustus worden verwacht. Spanje bezit hiermee ruim eenderde van de totale EU-capaciteit. Het vloeibare aardgas kan per schip van over de hele wereld worden aangevoerd, met de Verenigde Staten, Qatar en Nigeria als belangrijke exporteurs. Die wendbaarheid biedt een groot strategisch voordeel bij internationale crises.

Dat is niet alles. Via twee pijplijnen over de bodem van de Middellandse Zee kan Spanje ook aardgas ontvangen uit Algerije, dat boven op een omvangrijk gasveld zit. Eén pijplijn gaat rechtstreeks naar de Spaanse zuidkust, terwijl de tweede via Marokko loopt en in november door Algerije werd dichtgedraaid als gevolg van ruzie tussen de twee Noord-Afrikaanse buren. Ook zonder die tweede pijplijn beschikt Spanje over veel meer capaciteit dan het gas kan opmaken. De lng-terminals zijn meestal maar voor eenderde gevuld, er is ruimte voor 20 miljard kuub aardgas extra per jaar. Gas dat via de Spaanse doorvoerhaven naar de rest van Europa zou kunnen vloeien, als onderdeel van de mix van alternatieven voor de EU-import uit Rusland, vorig jaar goed voor 155 miljard kuub.

- Beeld -

Kibbelende buurlanden

Meteen doen, zou je zeggen. Er is alleen één obstakel. Spanje vormt samen met buurland Portugal een eiland. Geen echt, van het vasteland afgebroken eiland, zoals in Het stenen vlot van de Portugese schrijver José Saramago, maar een energie-eiland, dat nauwelijks is aangesloten op de rest van het Europese energienetwerk. Tussen Spanje en noorderbuur Frankrijk lopen slechts twee kleine pijplijnen. Die duwen sinds het begin van de oorlog op volle kracht gas naar het noorden, maar kunnen niet meer dan 7 miljard kuub per jaar vervoeren. Het gevolg: een groot deel van het gas dat in potentie naar de rest van de Europa zou kunnen vloeien, blijft steken achter deze bottleneck in de Pyreneeën.

Daarmee zijn we terug in Hostalric. In dit dorpje van zo’n vierduizend inwoners, op een uur rijden ten noordoosten vanuit Barcelona, ligt het probleem – en de mogelijke oplossing. Langs een afgelegen zandweg vol kuilen komen hier twee grijze buizen boven de grond, om abrupt op te houden. Een gaashekwerk met prikkeldraad moet indringers weren; bordjes waarschuwen dat de langs het hek opgehangen camera’s alles in de gaten houden. Het lijkt dan ook geen toeval als even later een politiewagen op de zandweg voorbij rijdt.

De buizen vormen het nooit bedoelde eindpunt van de Midi-Catalonia-pijplijn, beter bekend als de MidCat. Deze pijplijn door Catalaanse grond moest een decennium geleden de derde gasverbinding worden tussen Spanje en Frankrijk, goed voor een extra 7,5 miljard kuub aardgas per jaar. Een van de doelen, toen al, was het afbouwen van de afhankelijkheid van het Russische gas. Vol goede moed begon de Spaanse gasnetbeheerder in 2010 een brede geul te graven, door bossen en rivieren. Daar werd de eerste circa 90 kilometer van de MidCat in gelegd, tot aan Hostalric.

Jaume Busquets heeft op zijn huis in Hostalric meteen zonnepanelen laten installeren toen hij de eerste beelden van de oorlog in Oekraïne zag. Toch begrijpt hij dat er nu weer over de pijplijn wordt gepraat. Beeld Cesar Dezfuli voor de Volkskrant

Toen kwam de klad erin. Frankrijk, dat zich nooit volledig had gecommitteerd, trok zich in 2012 terug. Voor hun energievoorziening hadden de Fransen geen behoefte aan het extra gas, dat vooral bedoeld was voor landen verderop in Europa. Ook roerden de inwoners zich van het gebied waar het Franse deel van de pijplijn doorheen zou lopen. Spanje besloot daarop zijn eigen deel tot aan de grens ook niet af te maken. Na de Russische inname van de Krim in 2014 leek het project een tweede kans te krijgen, maar al snel ging de de EU weer over op business as usual met Poetin. Na een lange lijdensweg trokken de kibbelende buren in 2019 definitief de stekker uit de MidCat. En dus bleef Hostalric het eindstation, sinds de oorlog als wrang symbool voor het kortetermijndenken dat de Unie lang regeerde.

Brusselse hoop

Diezelfde oorlog heeft een nieuwe wereld geschapen. Het Russische gas lijkt ditmaal echt te hebben afgedaan. En dus komt de Spaanse lobby voor de MidCat opnieuw op gang, hoewel de pijplijn met een bouwtijd van zeker twee tot drie jaar geen oplossing is voor de acute crisis. Op de EU-top in Brussel begin vorige week spraken de 27 lidstaten af hun wankelende gasnet te stutten door ‘gebruik te maken van de potentie van het Iberisch schiereiland (Spanje en Portugal, red.) om bij te dragen aan de leveringszekerheid van de Europese Unie’. Een tekst die tot stand kwam na inbreng van de Spaanse premier Sánchez en die niet door de Franse president Macron werd bestreden. Begin mei noemde Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, een betere verbinding met Frankrijk ‘cruciaal’.

Kortom: er lijkt nieuw leven te zitten in de MidCat, naast een mogelijke pijplijn naar Italië. Dat zag Jaume Busquets (43) al wel aankomen. ‘Natuurlijk is de oorlog een valide argument’ voor het oppakken van de pijplijn, zegt de zongebruinde conciërge van een perzikkleurige basisschool in Hostalric. Zijn werkplek is jaloersmakend: in de verte tekent de groene Montseny-bergketen zich af, terwijl een korte klim vanaf de school leidt naar het oude fort van Hostalric.

Jaume Busquetswoont in Hostalric, wat ‘nu eenmaal op een strategisch punt’ ligt. Beeld Cesar Dezfuli voor de Volkskrant

‘We bevinden ons hier nu eenmaal op een strategisch punt’, redeneert Busquets, een groot verhalenverteller met een kleine stotter. Terwijl hij praat, zet hij de openbare weg af met rode hekken, voor de veiligheid van de kinderen die zo naar huis gaan. De geschiedenis is vaker op bezoek geweest in klein Hostalric, lang de enige pas in deze bergachtige omgeving, vertelt hij. Spanjaarden en Catalanen, Fransen en Spanjaarden, allemaal vochten ze om het fort naast zijn schooltje.

Hoewel hij de greep naar de MidCat begrijpt, voelt ook Busquets meer voor een snellere overgang naar duurzame energie. ‘Toen ik de eerste beelden van de oorlog op tv zag, heb ik meteen zonnepanelen besteld.’ Het gepraat over de pijpleiding leidt tot nerveuze grapjes onder zijn dorpsgenoten. ‘Straks richt Poetin zijn wapens op ons’ om het alternatief voor zijn gas te saboteren, dan zitten zij met de gebakken peren.

Klimaatactivisten

En dan is er nog het feit dat voor de verdere aanleg het bos rond het huidige einde van de pijplijn weer overhoop zal moeten worden gehaald. Oerbos is dat bepaald niet: de populieren die er staan, zijn voor de productie van hout en worden om de zoveel jaar gekapt. ‘Maar de mensen hier zien het wel als natuur en er is een grote diversiteit aan vogels en planten. Ik kom er graag.’

De buizen in Hortalic, het nooit bedoelde eindpunt van de Midi-Catalonia-pijplijn. Beeld Cesar Dezfuli voor de Volkskrant

De verwachte milieu- en klimaatschade was een bron van (lokale) weerstand bij voorgaande pogingen om de MidCat te voltooien. Ook in Catalonië, waar de klimaatactivisten van toen zich organiseren om opnieuw in verzet te komen. Zij wantrouwen de teksten uit Madrid, waar beleidsmakers de pijplijn verkopen als één die weliswaar eerst aardgas zal vervoeren, maar die daarna volledig kan worden ingezet voor het transport van groene waterstof. Dat is een veelbelovende vorm van duurzame energie die zich nog nauwelijks heeft bewezen.

Een tweede leven als waterstofleiding zou de onderneming wel rendabeler maken. Aardgas is nu nog hard nodig, maar investeringen in fossiele energie hebben door de wereldwijde klimaatdoelstellingen een beperkte horizon. Omdat Europa belang heeft bij de MidCat stuurt de Spaanse regering aan op een financiële bijdrage uit Brussel aan het project, waarvan de kosten eerder op 3 miljard euro zijn geraamd.

Dat geld gaat deels naar de versterking van het Franse gasnetwerk, dat nu nog niet in staat is de brandstof door te leiden naar gashongerige landen als Italië en Duitsland. En Nederland? ‘Dat is wat ver weg’, zegt energie-expert Lucia van Geuns van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. ‘Wij hebben al best veel aanvoer, onder meer vanuit Noorwegen en over zee naar onze eigen lng-terminals. Maar de aanleg van de MidCat zou voor de Europese markt als geheel zeker een goede zaak zijn.’

Kerkklokken

Dat die aanleg de landen eerst nog een hoop koppijn kan bezorgen, blijkt wel uit de woorden van Magda Masò (79). In de oude plannen was de weduwe met bijeengebonden grijs haar een van de inwoners van Hostalric die hun terrein zag worden omgeploegd. ‘Wat? Dat hele project was toch geannuleerd?’, reageert ze verbouwereerd in de deuropening van het huis dat ze bewoont in het historische centrum. Ze zal de bouw te vuur en te zwaard bestrijden, waarschuwt Masò. De kerkklokken luiden. ‘Ik hoop’, zegt voor ze haar deur weer sluit, ‘dat dit het laatste is wat ik hierover hoor.’